Zástupci Řecka a mezinárodních věřitelů dosáhli dohody ohledně reforem požadovaných pro úspěšné dokončení poslední revize záchranného programu, oznámila Evropská komise. Dodala, že dohoda bude představena na čtvrtečním zasedání ministrů financí eurozóny. Dokončení revize je podmínkou pro vyplacení dalších peněz ze záchranného programu, který vyprší v srpnu. Podle zdrojů agentury AFP by poslední platba mohla činit deset až 12 miliard eur (zhruba 256 až 308 miliard Kč). Řecko prochází již třetím záchranným programem, v jehož rámci by během tří let mělo obdržet až 86 miliard eur. Atény doufají, že si po vypršení programu budou schopny zajistit potřebné finance na dluhopisových trzích.

autor: ČTK | před 30 minutami