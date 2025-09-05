Ekonomika

Rakouská OMV chce propustit devět procent zaměstnanců, dotkne se to dvou tisíc lidí

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Rakouská ropná, plynárenská a chemická skupina OMV hodlá zrušit 2000 pracovních míst, což odpovídá téměř devíti procentům její celkové pracovní síly. Informoval o tom rakouský list Kurier. Firma OMV po celém světě zaměstnává kolem 23 tisíc lidí, napsala agentura Reuters.
Čerpací stanice OMV
Čerpací stanice OMV | Foto: OMV

Kurier s odvoláním na informace od odborářů uvedl, že rušení pracovních míst se obzvlášť výrazně dotkne rumunské divize Petrom. Snižování počtu zaměstnanců firma podle listu plánuje také v Německu a na Slovensku.

V samotném Rakousku hodlá společnost OMV zrušit zhruba 400 z 5400 pracovních míst. Firma chce při snižování počtu zaměstnanců postupovat s maximálními sociálními ohledy, píše Kurier.

Společnost OMV se podle agentury Reuters ke zprávě listu Kurier odmítla vyjádřit. Odborový svaz GPA označil údajné plány na propouštění za tvrdou ránu pro rakouskou ekonomiku a varoval, že by mohl přikročit k protestním akcím, pokud firma dotčeným zaměstnancům neposkytne "spravedlivé" podmínky pro odchod.

 
Mohlo by vás zajímat

Tajná schůzka v Berlíně: dostanou spalovací motory zase zelenou?

Tajná schůzka v Berlíně: dostanou spalovací motory zase zelenou?

Šéf ČNB kupuje z eráru posilovnu. Nedávno přitom káral vládu, že zbytečně utrácí

Šéf ČNB kupuje z eráru posilovnu. Nedávno přitom káral vládu, že zbytečně utrácí

Důchody od ledna vzrostou. Jurečka prozradil, o kolik si senioři polepší

Důchody od ledna vzrostou. Jurečka prozradil, o kolik si senioři polepší

Muskovu firmu xAI opustil další klíčový manažer

Muskovu firmu xAI opustil další klíčový manažer
ekonomika Aktuálně.cz Obsah zahraničí ÖMV propuštění Rakousko

Právě se děje

před 2 minutami
Čtveřice odsouzená v Polsku za špionáž pro Rusko požádala v zemi o azyl

Čtveřice odsouzená v Polsku za špionáž pro Rusko požádala v zemi o azyl

"Je to šokující informace, protože jde o lidi, kteří pracovali proti Polsku a ve prospěch Ruska," míní expert.
před 9 minutami
Šéf vinohradské nemocnice Votava rezignoval, dočasně ji řídí úředník ministerstva

Šéf vinohradské nemocnice Votava rezignoval, dočasně ji řídí úředník ministerstva

Ve funkci byl kardiochirurg Votava od roku 2022, rezignoval z osobních důvodů.
před 13 minutami
Expert cupuje šmírovací návrh: Je to pozvánka pro hackery. Zmínil přehlížený paradox

Expert cupuje šmírovací návrh: Je to pozvánka pro hackery. Zmínil přehlížený paradox

Odborník na informační technologie Václav Svátek nešetřil kritikou směrem k návrhu Chat Control, který tlačí členské státy EU. Kde vidí velký problém?
před 31 minutami
Maskovali se kočárkem. Jak mladí radikálové unesli bývalého nacistu z protektorátu

Maskovali se kočárkem. Jak mladí radikálové unesli bývalého nacistu z protektorátu

Při únosu zahynulo několik osobních strážců a policistů. V přestřelce během minuty padlo přes sto výstřelů.
před 52 minutami
Čech zadržený ve Venezuele je už rok ve vězení, Lipavský žádá jeho propuštění

Čech zadržený ve Venezuele je už rok ve vězení, Lipavský žádá jeho propuštění

Podle šéfa české diplomacie nebyl Čech formálně z ničeho obviněn a je vězněn neoprávněně.
před 59 minutami
Černochové odstranili drobný nádor v obličeji, vyzvala k nepodceňování prevence

Černochové odstranili drobný nádor v obličeji, vyzvala k nepodceňování prevence

Politička měla baziliom, což je zhoubný kožní nádor, který ale roste jen pomalu, lze jej dobře odstranit a nezpůsobuje metastáze.
před 1 hodinou

Za pár let budou taková všechna BMW. Nová iX3 přiváží revoluci s nečekanou cenou

Za pár let budou taková všechna BMW. Nová iX3 přiváží revoluci s nečekanou cenou
Prohlédnout si 29 fotografií
Jmenuje se iX3, ale s někdejším elektrickým SUV má společné jen to jméno. Jinak je toto BMW od základů nové.
Aktuální rodina Neue Klasse bude hlavně o přechodu k elektrickému pohonu. Třeba iX3 bude mít jen elektrický pohon, spalovací nabízí podobně velká, ale jinak naprosto odlišná X3.
Další zprávy