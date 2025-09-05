Rakouská OMV chce propustit devět procent zaměstnanců, dotkne se to dvou tisíc lidí

Kurier s odvoláním na informace od odborářů uvedl, že rušení pracovních míst se obzvlášť výrazně dotkne rumunské divize Petrom. Snižování počtu zaměstnanců firma podle listu plánuje také v Německu a na Slovensku.
V samotném Rakousku hodlá společnost OMV zrušit zhruba 400 z 5400 pracovních míst. Firma chce při snižování počtu zaměstnanců postupovat s maximálními sociálními ohledy, píše Kurier.
Společnost OMV se podle agentury Reuters ke zprávě listu Kurier odmítla vyjádřit. Odborový svaz GPA označil údajné plány na propouštění za tvrdou ránu pro rakouskou ekonomiku a varoval, že by mohl přikročit k protestním akcím, pokud firma dotčeným zaměstnancům neposkytne "spravedlivé" podmínky pro odchod.