Pandemie semkla lidi, Kellnerův odkaz budeme naplňovat, píše se ve výroční zprávě PPF

Sněmovní komise pro kontrolu Bezpečnostní informační služby (BIS) se kvůli nedělním výrokům prezidenta Miloše Zemana na adresu civilní kontrarozvědky sejde ve čtvrtek. Předseda komise Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) v pondělí potvrdil, že přijde i ředitel BIS Michal Koudelka. "Chceme znát pozici ředitele služby," řekl Bělobrádek. Předpokládá, že poslancům může Koudelka na uzavřeném jednání říct víc, než může říct do médií.

Zeman v neděli v rozhovoru pro Blesk.cz řekl, že Koudelka nařídil před několika lety odposlechy lidí z jeho nejbližšího okolí včetně ekonomického poradce Martina Nejedlého. Prezident uvedl, že vzhledem k tomu, že sám nemá mobilní ani pevný telefon, týkají se odposlechy i jeho.

"Stanovisko této služby bylo, že vždy postupuje podle zákona, čemuž rozumím, nicméně myslím, že stojí za to, aby si komise vyslechla názor ředitele trochu podrobněji," řekl Bělobrádek. Podotkl, že na rozdíl od orgánu pro kontrolu tajných služeb, který už je několik let ukotven v zákoně, ale není naplněn, nemůže komise vstupovat do živých svazků.

BIS v nedělní reakci uvedla, že postupuje vždy podle zákona a že konkrétní Zemanovy výroky komentovat nebude. Prezident navíc řekl, že kvůli záležitosti kontaktoval premiéra Andreje Babiše (ANO), který mu posléze sdělil, že odposlechy zastavil. "Ale nebyla to pravda, z útrob BIS jsem se opět dozvěděl, že odposlechy pokračují," uvedl Zeman. Prohlásil, že informace se rozhodl zveřejnit, protože Koudelka neskončil v polovině srpna v čele kontrarozvědky, ale vláda ho pověřila dalším vedením služby do doby, než bude jmenován nový ředitel. Babiš zdůraznil, že on ani vláda nemají žádnou kompetenci k povolování a zastavování odposlechů. Nemá informace o tom, koho BIS odposlouchává, a zásadně odmítl, že by se kdykoliv zajímal o to, koho se odposlechy týkají.