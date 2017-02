Pozemní personál berlínských letišť bude ve středu stávkovat, omezení se mohou týkat i letů z Prahy

před 4 hodinami

Pozemní personál berlínských letišť Tegel a Schönefeld bude ve středu stávkovat. Oznámil to v úterý odborový svaz Verdi, podle kterého bude výstražná stávka trvat od 05:00 do 11:00 SEČ. Protestní akce by se mohla dotknout i letů z Prahy a do ní. Podle odborového svazu by se měli lidé cestující do Berlíně připravit na značná omezení. Odboráři nevyloučili ani zrušení některých letů. Protestní akcí chtějí vyvinout tlak na zvýšení mezd až 2000 zaměstnanců. Verdi požaduje zvýšení jejich mzdy ze zhruba 11 na 12 eur na hodinu. Stávka by se mohla dotknout přinejmenším letu z Prahy na letiště Tegel, startující v 6:30 SEČ, a letu v opačném směru, přistávajícím v 9:40 SEČ.

autor: ČTK