Česká pošta zavede dvě rychlosti doručování. Dodání do druhého dne vyjde na 26 korun

Česká pošta zavede od února dvourychlostní systém doručování dopisů. Za pomalejší doručení zpravidla do dvou dnů zaplatí zákazník stejně jako dosud, tedy 19 korun, za doručení do druhého dne si pak sedm korun připlatí. Pošta to v pátek oznámila v tiskové zprávě.

"Důvodem pro tuto změnu je fakt, že celkový objem listovních zásilek každoročně klesá o zhruba deset procent, naopak náklady spojené s doručováním rostou. Pokud by Česká pošta nepřikročila k popisovaným změnám, musela by navyšovat ceny všech listovních zásilek. Dvourychlostní doručování umožňuje, že zůstává zákazníkům možnost volby doručení bez dalšího zdražování," uvedl ředitel divize poštovní provoz a logistika Petr Cinkl. Související Česká pošta nabízí desetikorunovou "akční slevu" na balíky. Není ale pro každého Dvourychlostní režim má umožnit zefektivnění doručování, odstranění výkyvů v kvalitě doručování a zároveň přinese stabilizaci v personální oblasti a úsporu nákladů. Dle výstupů z výzkumu na rozdíl od trhu balíkových služeb většina zákazníků preferuje nižší cenu u listovních zásilek oproti rychlosti dodání. V případě, že bude chtít zákazník využít režim rychlejšího doručování každý pracovní den, musí zásilku viditelně označit D+1 a nalepit známku A, či známku s platnou nominální hodnotou 26 korun. Pokud chce ekonomický režim doručování, dopis nijak označovat nemusí a nalepí známku B, či známky s nominální hodnotou 19 korun. Kvalitu doručování listovních zásilek změna podle Cinkla nijak nezasáhne. "Česká pošta je regulována ČTÚ a ten pravidelně vyhodnocuje kvalitu doručování listovních zásilek. Požadavek ČTU je dodržení minimálně 92 procent kvality doručení. Česká pošta toto procento dlouhodobě spolehlivě splňuje," uvedl. Pošta chce díky novému systému doručování podle dřívějšího vyjádření generálního ředitele Romana Knapa ušetřit až půl miliardy ročně. Chystaný model souvisí s naplánovaným přechodem na novou logistickou síť. Pošta v té souvislosti zvažuje, zda opustí svou hlavní logistickou centrálu v pražských Malešicích. Česká pošta se loni dostala do miliardové ztráty. Vedení připravilo plán restrukturalizace, do roku 2021 se chce vrátit k zisku v řádu desítek milionů korun. Zároveň chce během šesti let snížit počet pracovních míst o 7000 ze současných 30 000. Nahradí je moderními technologiemi.