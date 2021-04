Podnikatelem roku se stal majitel 3D tiskáren Průša

Spojené státy chtějí ve vztahu k Severní Koreji využít diplomatické kroky, pokud to pomůže k likvidaci jaderných zbraní na Korejském poloostrově. Uvedla to dnes mluvčí Bílého domu Jen Psakiová. Podle předchozích zpráv se USA snažily navázat s KLDR diplomatické kontakty v únoru, ale bez úspěchu.

"Co se týče Severní Koreje, tak náš cíl je jasný - likvidace jaderných zbraní," uvedla mluvčí Psakiová. Podle ní USA bude i nadále vyvíjet tlak na severokorejský režim skrze sankce a to ve spolupráci se spojenci v regionu. "Jsme ale připraveni využít jisté formy diplomacie, pokud to povede k denuklearizaci," dodala Psakiová.

Severní Korea Spojené státy i administrativu prezidenta Joea Bidena opakovaně tvrdě kritizovala. Na lednovém stranickém sjezdu vůdce KLDR Kim Čong-un řekl, že Spojené státy jsou největším nepřítelem a překážkou rozvoje jeho země. V polovině března KLDR ostře kritizovala společné cvičení americké a jihokorejské armády. Napětí mezi KLDR a USA vzrostlo v březnu po vypuštění dvou severokorejských balistických raket krátkého doletu. Testovací střelbu Washington odsoudil, Pchjongjang tvrdil, že na ni má právo.