Podnikatel Mička na sebe podal insolvenční návrh. Dluží nejméně 120 milionů

Podnikatel v módním byznysu Michal Mička na sebe koncem dubna podal insolvenční návrh spolu s návrhem na oddlužení, v němž vyčíslil své osobní dluhy na nejméně 120 milionů korun. Další potenciální závazky na něho mohou dopadnout z titulu ručitele za dluhy společností z jeho skupiny C2H. Píše to ve středu na webu zpravodajský server E15. O podání Mičkova insolvenčního návrhu informoval i Deník N.

"Dlužník je ručitelem, respektive směnečným avalistou, za některé dluhy společnosti C2H Equity, které včetně příslušenství přesahovaly koncem března částku 280 milionů korun. Je pravděpodobné, že dluhy z titulu ručení za závazky společnosti C2H Equity budou věřiteli vůči dlužníku uplatněny. Dlužník tyto dluhy není schopen plnit s ohledem na výši jeho příjmů a hodnotu jeho majetku," uvádí Mička v insolvenčním návrhu na sebe.

Největším Mičkovým věřitelem je podle návrhu pražský realitní podnikatel Martin Hes, který si na podnikateli nárokuje 117 milionů korun. Hes na počátku letošního roku vstoupil do realitního projektu Rezidence U Hvězdy, na němž se Mička do té doby podílel, ale posléze z něho musel kvůli situaci ve skupině C2H vystoupit, píše E15. Pohledávku přesahující pět milionů korun si na Mičkovi nárokuje také Vlastislav Bříza mladší. Pohledávku v obdobné výši uplatňuje vůči Mičkově firmě C2H Equity také majitel skupiny Livesport a další z tuzemských miliardářů Martin Hájek, píše E15.

Několik firem z Mičkovy skupiny C2H už vstoupilo do insolvence v nedávné minulosti, a to C2H Retail Holding, C2H Financial, či zmíněná C2H Equity. Mička Deníku N počátkem dubna řekl, že společnosti z konsorcia C2H mají dluhy za 800 milionů korun. Polovina připadá na nesplacené dluhopisy, další část na smlouvy o zápůjčce. Za částku 300 milionů korun Mička ručil jako fyzická osoba, napsal Deník N.

Už počátkem února poslal Mička do insolvence trojici firem, které se zabývaly prodejem módních značek Kara a Pietro Filipi, a to s celkovým dluhem přes 700 milionů korun. V případě obou značek zdůrazňovaly únorové insolvenční návrhy propad obchodů kvůli zavřeným prodejnám během pandemie.

