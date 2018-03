Počet podnikatelů v ČR loni stoupl o 10 000. Už se opět blíží k milionu

před 2 hodinami

Ze všech osob samostatně výdělečně činných vzrostl o 4000 na 582 000 počet těch, kteří mají samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní. Počet těch, kteří ji mají jako vedlejší, stoupl o 5000 na 409 000.

Praha - Počet podnikatelů v Česku, kteří si samostatnou výdělečnou činností skutečně vydělávají, loni stoupl o 10 000 na 991 000. Rostl tak třetí rok v řadě. Vyplývá to z evidence České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Předloni počet podnikatelů, tedy například soukromých lékařů, umělců nebo zemědělců, vzrostl o 5000.

Nejvíce podnikatelů je evidováno v Praze (176 000) a v krajích Středočeském (137 000) a Jihomoravském (109 000).

Ze všech osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) vzrostl o 4000 na 582 000 počet těch, kteří mají samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní. Počet těch, kteří ji mají jako vedlejší, stoupl o 5000 na 409 000.

"Za důležité považuji to, že roste počet jak živnostníků z činnosti hlavní, tak z činnosti vedlejší. Po dlouhé době se tak obrací trend, kdy rostlo množství podnikatelů pouze na ´vedlejšák´," řekl předseda Asociace malých a středních podniků Karel Havlíček.

Je to podle něj důležitý obrat. Noví podnikatelé totiž začínají věřit, že je živnost dokáže uživit a není pouze doplněk k běžnému zaměstnání. Obecně je rovněž důležité, že i přes fakt, že je v ČR nejvíce živnostníků na počet obyvatel v Evropě, tak zájem o malé podnikání neopadá. "To má v důsledku velmi dobrý vliv na udržení venkova, neboť obslužnost regionů je do velké míry závislá právě na službách malých podnikatelů," dodal.

Povinnost platit zálohy na důchodové pojištění mělo koncem září 686 000 OSVČ, o 9000 více než loni. Pojistné na nemocenské pojištění si platilo 91 000 osob, stejně jako předloni. Účast na nemocenském pojištění je u OSVČ dobrovolná. Zbývající živnostníci se pojišťují u komerčních společností, nebo si vytvářejí rezervy pro případ nemoci.

Počet osob samostatně výdělečně činných:

Datum Celkem prosinec 2004 946 000 prosinec 2005 911 000 prosinec 2006 904 000 prosinec 2007 918 000 prosinec 2008 938 000 prosinec 2009 956 000 prosinec 2010 977 000 prosinec 2011 1 002 000 prosinec 2012 994 000 prosinec 2013 977 000 prosinec 2014 972 000 prosinec 2015 976 000 prosinec 2016 981 000 prosinec 2017 991 000

V žádném jiném státě Evropské unie nemají živnostníci na ekonomiku země takový vliv jako v Česku. Firmy, které zaměstnávají jednoho až devět lidí, se na celkovém počtu podniků v ČR podílejí více než 95 procenty a jsou největším zaměstnavatelem. Práci u nich našla více než třetina všech zaměstnanců.