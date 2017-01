Oracle kupuje nadějný český start-up Apiary. Dá za něj miliardy korun

před 6 minutami

Apiary vznikla v roce 2011 a ve svých kancelářích v pražském Karlíně a v San Francisku zaměstnává 33 lidí. Má hodně specifický produkt - poskytuje programátorům softwarový nástroj pro tvorbu rozhraní, aby spolu dokázaly komunikovat aplikace a programy od různých výrobců a na různých zařízeních.

Praha - Americký softwarový gigant Oracle kupuje český start-up Apiary, který vyvíjí nástroj na tvorbu webových rozhraní pro programátory. Společnost, kterou v roce 2011 založili mladí podnikatelé Jakub Nešetřil a Jan Moravec. Už v minulosti získala od investorů stovky milionů korun.



Hodnotu transakce ani jedna strana nezveřejnila, jde ale o miliardy korun. Investor Ondřej Bartoš, který má v Apiary podíl, Hospodářským novinám potvrdil, že obchod se počítá v desetimístné sumě a že by mělo jít o vysoké desítky milionů dolarů.

„Umožní to firmám, aby si zajistily API rozhraní, spravovaly je a vydělávaly na nich,“ říká viceprezident Oraclu Zamit Avery. „Z toho, že se přidáme k Oraclu, máme velkou radost. Zákazníci na tom jedině vydělají," dodává Nešetřil.



Zakladatelé Apiary sbírali zkušenosti u jiného úspěšného českého IT podnikatele Romana Staňka - pracovali v jeho firmě GoodData, jejíž cenu dnes investoři odhadují na miliardu dolarů. Poté, co se osamostatnili, postupně získali několik silných finančních injekcí, například od Steva Andersona z Baseline Ventures, který pomáhal v začátcích zakladatelům sítí Instagram nebo Twitter.

autor: Luboš Kreč