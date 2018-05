Další pokus k vydražení kladenské hutě Poldi bude za měsíc

Podnik, který je částí někdejšího rozsáhlého koncernu, je od loňského prosince v konkurzu a zaměstnanci dostali výpovědi.

Kladno - Opakovaná dražba zkrachovalé kladenské hutě Poldi bude 27. června. Vyvolávací cena je opět 160 milionů korun, vyplývá z dražební vyhlášky zveřejněné v insolvenčním rejstříku. První dražba firem Poldi a Poldi Trade se uskutečnila v dubnu. Vydražitel, jímž byla společnost Compagnia del mediterraneo Steel, však ve stanoveném termínu nezaplatil. Věřitelé poté schválili opakování dražby.

Podnik, který je částí někdejšího rozsáhlého koncernu, je od loňského prosince v konkurzu a zaměstnanci dostali výpovědi. Společnost Compagnia del mediterraneo Steel měla za huť zaplatit 261 milionů.

Podle údajů z obchodního rejstříku firma sídlí v Brně a vznikla letos 2. března. Její vyjádření se nepodařilo získat. Insolvenční správce Adam Sigmund již dříve řekl, že žádnou vysvětlující zprávu od firmy nedostal.

Poldi a Poldi Trade byly ohodnoceny na 180 milionů korun. Nejnižší podání dražitelů stanovil věřitelský výbor stejně jako při dubnové dražbě na 160 milionů. Kromě Compagnia del mediterraneo Steel tehdy projevila zájem o huť také společnost Opimo Trade se sídlem ve Velké Polomi.

Před opakovanou dražbou se uskuteční dvě prohlídky pro zájemce, a to 5. a 12. června. Účastníci dražby musejí složit dražební jistotu ve výši 17 milionů korun. Případný vydražitel by pak měl za podnik zaplatit do 30 dnů od skončení dražby, tedy do 27. července.

Podle obchodního rejstříku společnost Poldi dosud patří skupině Rucarto Limited zapsané na Kypru. Fungování před lety začaly komplikovat dluhy, například dodavatelům materiálů, energií a dalším, které dosáhly stovek milionů korun. Následkem bylo zpožděné vyplácení mezd i o několik měsíců. Loni byl provoz podniku většinou zastavený.

Soud loni v březnu povolil reorganizaci firmy, vedení se ale nepodařilo splnit podmínky, například splacení dluhů, jež vznikly před úpadkem společnosti. Pomoci měl nový investor, jednání ale nevyšla.

V Poldi dříve fungovaly provozy ocelárny, kovárny, dokončující výroby a tepelného zpracování. V obou firmách Poldi a Poldi Trade ještě donedávna pracovalo 150 lidí.