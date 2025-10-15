Nejhodnotnější značkou světa zůstává Apple, Muskova Tesla prudce klesla

První tři místa zůstávají beze změny a patří americkým značkám. Citelně ale klesla hodnota značky Tesla, zatímco nově se v žebříčku objevila značka čínských elektromobilů BYD.
Celková hodnota letošního žebříčku nejlepších globálních značek dosahuje 3,6 bilionu dolarů (více než 75 bilionů Kč), což je proti loňskému žebříčku nárůst o 4,4 procenta, respektive o 150 miliard USD. Několik značek zaznamenalo rekordní nárůst hodnoty.
"Digitálně podpořené služby a vzestup umělé inteligence (AI) vytvářejí vítěze rychleji než kdykoli dříve. Zásadní změny jsou určující silou, která globální značky formuje. Vítězí ty značky, které inovují napříč odvětvími, budují kulturní relevanci a investují do dlouhodobé strategie. Ty, které spoléhají pouze na minulý úspěch, čelí na cestě k dalšímu růstu problémům," uvedl globální šéf společnosti Interbrand Gonzalo Brujó.
Mezi značky, které jedou na vlně inovací, patří Nvidia, Netflix, YouTube, Uber, Nintendo a Instagram. Nově se pak v žebříčku objevují značky jako Blackrock, Booking.com, Qualcomm, GE Aerospace, Uniqlo, Schneider Electric, Monster, Nasdaq, BYD a Shopify. Tolik nováčků v žádném ročníku zatím nebylo.
Z automobilových značek dál roste japonská Toyota, ale německé značky Mercedes-Benz a BMW jsou ceněny méně než před rokem. Výrazný pokles hodnoty, o více než 35 procent, utrpěla americká značka Tesla miliardáře Elona Muska, což Interbrand zdůvodňuje silnou konkurencí. Svědčí o tom právě čínská značka BYD, která v žebříčku dosud nefigurovala, ale teď je na 90. místě. Tesla je na 25. příčce. Jihokorejská značka Hyundai je na 30. místě s oceněním 24,6 miliardy USD. Vyšší ocenění v tomto žebříčku ještě neměla.
Žebříček Best Global Brands byl poprvé představen v roce 2000. Interbrand při oceňování značek zohledňuje tři faktory: zaprvé finanční výkonnost značkových produktů nebo služeb, zadruhé úlohu značky v nákupním procesu, a zatřetí konkurenční sílu značky. To znamená její schopnost vytvářet loajalitu a dlouhodobě udržovat poptávku, a tím i prodejní marži.
Interbrand při oceňování značek vychází z předpokladu, že značky, které usilují o skutečné vůdčí postavení, si nejenže musejí získat oblibu u zákazníků, ale dělat i to, co je považováno za správné pro lidi i planetu. Interbrand proto do své metodiky oceňování integroval i dopad environmentálních, sociálních a správních (ESG) aktivit značky.
Deset nejcennějších značek světa v žebříčku Best Global Brands 2025
|Pořadí
|Značka
|Hodnota značky (v miliardách USD)
|Meziroční změna hodnoty (v procentech)
|1.
|Apple
|470,9
|-3,7
|2.
|Microsoft
|388,5
|+10,2
|3.
|Amazon
|319,9
|+7,3
|4.
|317,1
|+8,9
|5.
|Samsung
|90,5
|-10,0
|6.
|Toyota
|74,2
|+2,0
|7.
|Coca-Cola
|60,1
|-1,9
|8.
|57,3
|+27,0
|9.
|McDonald's
|53,0
|+0,1
|10.
|Mercedes-Benz
|50,1
|-15,0
Zdroj: Interbrand