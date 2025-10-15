Nejhodnotnější značkou světa zůstává Apple, Muskova Tesla prudce klesla

Ekonomika

Nejhodnotnější značkou v letošním žebříčku Best Global Brands konzultační společnosti Interbrand zůstává Apple. Hodnota značky se ale proti loňsku snížila o 3,7 procenta na 470,9 miliardy dolarů (9,8 bilionu Kč). Na druhém místě zůstala značka Microsoft, jejíž hodnota proti loňsku vzrostla o 10,2 procenta na 388,5 miliardy dolarů. Třetí je Amazon.
Hodnotu značky Apple vyčíslila společnost Interbrand na 470,9 miliardy dolarů (9,8 bilionu Kč).
Hodnotu značky Apple vyčíslila společnost Interbrand na 470,9 miliardy dolarů (9,8 bilionu Kč). | Foto: Reuters

První tři místa zůstávají beze změny a patří americkým značkám. Citelně ale klesla hodnota značky Tesla, zatímco nově se v žebříčku objevila značka čínských elektromobilů BYD.

Celková hodnota letošního žebříčku nejlepších globálních značek dosahuje 3,6 bilionu dolarů (více než 75 bilionů Kč), což je proti loňskému žebříčku nárůst o 4,4 procenta, respektive o 150 miliard USD. Několik značek zaznamenalo rekordní nárůst hodnoty.

"Digitálně podpořené služby a vzestup umělé inteligence (AI) vytvářejí vítěze rychleji než kdykoli dříve. Zásadní změny jsou určující silou, která globální značky formuje. Vítězí ty značky, které inovují napříč odvětvími, budují kulturní relevanci a investují do dlouhodobé strategie. Ty, které spoléhají pouze na minulý úspěch, čelí na cestě k dalšímu růstu problémům," uvedl globální šéf společnosti Interbrand Gonzalo Brujó.

Mezi značky, které jedou na vlně inovací, patří Nvidia, Netflix, YouTube, Uber, Nintendo a Instagram. Nově se pak v žebříčku objevují značky jako Blackrock, Booking.com, Qualcomm, GE Aerospace, Uniqlo, Schneider Electric, Monster, Nasdaq, BYD a Shopify. Tolik nováčků v žádném ročníku zatím nebylo.

Z automobilových značek dál roste japonská Toyota, ale německé značky Mercedes-Benz a BMW jsou ceněny méně než před rokem. Výrazný pokles hodnoty, o více než 35 procent, utrpěla americká značka Tesla miliardáře Elona Muska, což Interbrand zdůvodňuje silnou konkurencí. Svědčí o tom právě čínská značka BYD, která v žebříčku dosud nefigurovala, ale teď je na 90. místě. Tesla je na 25. příčce. Jihokorejská značka Hyundai je na 30. místě s oceněním 24,6 miliardy USD. Vyšší ocenění v tomto žebříčku ještě neměla.

Žebříček Best Global Brands byl poprvé představen v roce 2000. Interbrand při oceňování značek zohledňuje tři faktory: zaprvé finanční výkonnost značkových produktů nebo služeb, zadruhé úlohu značky v nákupním procesu, a zatřetí konkurenční sílu značky. To znamená její schopnost vytvářet loajalitu a dlouhodobě udržovat poptávku, a tím i prodejní marži.

Interbrand při oceňování značek vychází z předpokladu, že značky, které usilují o skutečné vůdčí postavení, si nejenže musejí získat oblibu u zákazníků, ale dělat i to, co je považováno za správné pro lidi i planetu. Interbrand proto do své metodiky oceňování integroval i dopad environmentálních, sociálních a správních (ESG) aktivit značky.

Deset nejcennějších značek světa v žebříčku Best Global Brands 2025

Pořadí Značka Hodnota značky (v miliardách USD) Meziroční změna hodnoty (v procentech)
1. Apple 470,9 -3,7
2. Microsoft 388,5 +10,2
3. Amazon 319,9 +7,3
4. Google 317,1 +8,9
5. Samsung 90,5 -10,0
6. Toyota 74,2 +2,0
7. Coca-Cola 60,1 -1,9
8. Instagram 57,3 +27,0
9. McDonald's 53,0 +0,1
10. Mercedes-Benz 50,1 -15,0

Zdroj: Interbrand

 
