Muskovu firmu xAI opustil další klíčový manažer

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Finanční ředitel společnosti xAI Mike Liberatore koncem července firmu opustil. Uvedl to deník The Wall Street Journal s odvoláním na informované zdroje. Podle listu se jedná o další z řady odchodů vrcholových manažerů z firmy zaměřené na umělou inteligenci (AI), kterou založil miliardář Elon Musk poté, co se nepohodl s vedením OpenAI.
Elon Musk.
Elon Musk. | Foto: Reuters

Liberatore tak funkci opustil po necelých třech měsících. Podílel se na klíčových finančních operacích, včetně červnového prodeje dluhopisů za pět miliard dolarů (104,8 miliardy Kč), který zprostředkovala banka Morgan Stanley. Stejnou částku firma získala od investorů i formou kapitálového vstupu, přičemž z toho téměř polovinu poskytla Muskova vesmírná společnost SpaceX.

Liberatore měl rovněž na starosti rozšíření datových center xAI v okolí Memphisu. V polovině července schválil nákup pozemků pro elektrické vedení v blízkosti bývalé elektrárny v severním Mississippi.

Důvody odchodu nejsou známy. "Mike byl klíčovým hráčem v našem finančním týmu, jeho přínos byl zásadní," uvedl jeden ze zdrojů.

Kromě Liberatoreho odešel začátkem srpna i hlavní právník společnosti Robert Keele, který ve svém příspěvku na rozloučenou na síti X napsal, že se chce více věnovat rodině. Přestože ocenil Muskovu vizi, připustil, že mezi jejich světonázory je "určitý odstup".

Ve stejném období odešel i právník Raghu Rao a spoluzakladatel Igor Babuschkin, který oznámil založení vlastního fondu zaměřeného na bezpečnost AI.

Start-up xAI vznikl v roce 2023 jako konkurent OpenAI. Elon Musk byl jedním ze spoluzakladatelů OpenAI v roce 2015, firmu v roce 2018 opustil a od té doby se vůči ní i jejímu šéfovi Samu Altmanovi vymezuje.

Letos v březnu Musk oznámil, že kontrolu nad sítí X převzal jeho start-up pro umělou inteligenci xAI, který získal firmu X Corp, tedy provozovatele sítě X. Převzetí sítě X by mu mohlo usnadnit trénování chatbota Grok. Jedním z Muskových projektů bylo integrování chatbota do sítě X, což umožňuje uživatelům jej povolat na pomoc v běžných veřejných konverzacích. Například když chtějí ověřit, zda je výrok jiného uživatele pravdivý nebo když mu chtějí dodat kontext.

V červenci Grok na síti X zveřejnil antisemitské a urážlivé komentáře. Mezi jeho výstupy se objevily například konspirační teorie o židovském vlivu a Grok sám sebe dokonce v některých odpovědích označil za MechaHitlera, robotickou postavu Hitlera, která se poprvé objevila v roce 1992 ve videohře Wolfenstein 3D.

 
