Síla žen. Česká topmodelka Eva Herzigová se po 30 letech vrací do kalendáře Pirelli

před 12 minutami
Na fotografiích příštího kalendáře Pirelli, který vytváří norský fotograf Solve Sundsbo, bude pózovat i česká modelka Eva Herzigová.
Eva Herzigová
Eva Herzigová | Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Píše to v neděli agentura ANSA, která zveřejnila snímky z focení kalendáře. V kalendáři na rok 2026 pózují herečky a modelky Isabella Rosselliniová, Irina Shayk, Luisa Ranierová či tenistka Venus Williamsová. Oficiálně bude kalendář letos v listopadu představen v Praze.

"Mojí myšlenkou je zaznamenat emoci, instinkty a duševní stavy, které jsou zásadní pro lidský život - touha po svobodě, zvědavost a touha po vědomostech," uvedl Sundsbo, který řekl, že se ve své práci řídí především svou zvědavostí. Podle něj jsou kalendáře Pirelii oslavou "kreativity a umění". Tématem kalendáře na rok 2026 je síla žen.

Focení pro kalendář se uskutečnila od dubna do července v Británii a New Yorku.

Herzigová se vrací na stránky kalendáře Pirelli po 30 letech. Vydání pro rok 1996 obsahoval její akt pořízený německým fotografem Peterem Lindberghem. Na jedné z fotografií z přípravy kalendáře na rok 2026 je vidět Herzigovou jakoby ponořenou ve vodě.

Kalendář Pirelli vychází od roku 1964 a není volně prodejný. Výtisk italský výrobce pneumatik Pirelli distribuuje mezi své obchodní partnery. Už několik desítek let kalendář sází na to, že ho vytváří umělečtí fotografové a že na něm pózují známé herečky, modelky či sportovkyně.

 
