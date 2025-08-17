Klasický rohlík už netáhne. Babišovy pekárny přesto rekordně vydělávají

Hlavním strašákem tuzemských pekáren už nejsou drahé energie. "V tuto chvíli, co nám dělá největší starosti, jsou mzdové náklady, které kontinuálně stoupají. To je větší problém než energie a suroviny," řekl Aktuálně.cz šéf Svazu pekařů a cukrářů ČR Bohumil Hlavatý.
"Mzdy musíme zvyšovat kontinuálně, každý kvartál jdou o několik procent nahoru. Pekárny se sice snaží výrobu automatizovat, bez manuální práce se neobejdou. "Do pekáren nikdo nechce jít pracovat," stěžuje si Hlavatý.
Rekordní výdělky pekárny hlásí za cenu drastických úspor, investic do inovací a slušných marží. Ovšem ne každý si to může dovolit.
Pekárenský svaz odhaduje, že růst cen pečiva bude kopírovat inflaci. "Paradoxně zákazníci za poslední rok a půl dramaticky mění své chování a nakupují výrazně dražší produkty s vyšší přidanou hodnotou a vyšší kvalitou," upozorňuje na důležitý trend Hlavatý.
Vášeň pro tukové rohlíky polevuje
Vůbec nejvíc zákazníků ztrácí klasický tukový rohlík. "Češi měli klasický tukový rohlík jako modlu, roky se prodával pod výrobními náklady nebo maximálně za náklady," popisuje situaci prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza.
Podle Prouzy dřív právě klasický rohlík tvořil 90 procent prodávaného pečiva. "Dneska je to už pod 50 procent," říká Prouza. Jeho slova potvrzuje i šéf svazu pekařů a cukrářů Bohumil Hlavatý.
Podle Českého statistického úřadu se v červenci rohlík prodával v průměru za 2,90 koruny. Největším nárůstem jeho cena prošla v období, kdy se dramaticky zvyšovaly ceny energií.
|
Kolik stojí klasický tukový rohlík
|červenec 2025
|2,90,-
|prosinec 2023
|2,90,-
|únor 2022
|2,28,-
|říjen 2021
|1,90,-
|říjen 2017
|1,96,-
|říjen 2013
|1,74,-
|Zdroj: ČSÚ
"Cena rohlíku dnes velkým pekárnám typu Penam umožňuje, aby vydělávaly i na rohlících," tvrdí prezident svazu obchodu Tomáš Prouza. "Navíc se menší pekárny začaly specializovat na kvalitnější pečivo s vyšší marží, takže klasické věci typu rohlík a chléb Šumava dnes už dělají v podstatě jen velké průmyslové pekárny typu Penam," dodává.
Podnik Penam, který zmiňuje Prouza, patří k největším pekárnám v Česku (viz box: Proč Penam patří k největším). A patří do holdingu Agrofert předsedy největšího opozičního hnutí ANO, Andreje Babiše.
Babiš přitom právě obyčejný tukový rohlík využil v rámci politického boje, když kvůli jeho ceně kritizoval na konci roku 2023 premiéra Petra Fialu (ODS). "Tohle je rohlík, všichni ho mají rádi. Víte, kolik stojí?" ptal se Babiš Fialy v diskusním pořadu Za pět minut dvanáct na televizi Nova. Babiš řekl, že v obchodech už stojí dvě koruny devadesát haléřů, zatímco pekárny ho obchodníkům prodávají za korunu šedesát až korunu sedmdesát.
Šéf hnutí ANO tak nepřímo obvinil supermarkety, že si na rohlíky dávají vysokou přirážku. "I malé dítě ví, kde je zisk. Máme šest řetězců, které mají 90 procent trhu," prohlásil tehdy.
Také obvinil vládu Petra Fialy, že může za drahé energie. "Kdyby vy jste zvládli energie, tak by možná nebyly ty potraviny takové (drahé; pozn. red.), jaké jsou," uvedl Babiš ve zmíněném pořadu.
Máte rekordní zisky, zlevněte
Fiala si ovšem Babišova slova nenechal líbit. Řekl, že je to právě Babiš, který na potravinách nejvíce vydělává - a ať tedy lidem jako majitel Agrofertu zlevní.
"Musíme se podívat na zisky potravinářských firem, jedna z největších je tady Agrofert, podívejme se na její rekordní zisky. A proto ten můj apel na pana předsedu, aby jako majitel této firmy něco udělal, když má takové zisky a takové dotace, aby zlevnil," řekl Fiala. A připomněl, že Babišův Agrofert bere obrovské státní dotace.
Proč Penam patří k největším
Obří pekárenskou fúzi, kdy podnik Penam z koncernu Agrofert Andreje Babiše koupil pekárny United Bakeries, schválil Antimonopolní úřad v roce 2019 pod vedením Petra Rafaje.
Penam vlastnil v té době zhruba 30 procent trhu. United Bakeries asi 15 procent. Aby nedošlo k narušení hospodářské soutěže, musel podnik prodat několik svých závodů. To se nakonec stalo. O rok později psal Deník N, že celá transakce vzbuzuje pochybnosti.
Agrofert totiž neprodal pekárny žádnému konkurentovi, ale někdejšímu manažerovi United Bakeries Tomáši Vaňkovi, který se po fúzi stal zaměstnancem Agrofertu.
Vaňkova firma T.V. finance, přes niž pekárny koupil, navíc využila právní nástroj, který znesnadňuje zjištění její kompletní vlastnické struktury, napsali tehdy novináři. Některé prodané pekárny navíc později utlumily činnost.
Babišovu kritiku odmítá i Tomáš Prouza coby zástupce obchodníků. Podle něj by Agrofert mohl zlevnit základní potraviny. Místo toho ovšem rekordně vydělává.
Například pekárnám z koncernu Agrofert se opravdu daří. Společnost Penam letos ohlásila za loňský rok rekordní zisky. Tržby sice nepatrně klesly o 1,1 procenta na 6,3 miliardy korun, ale zisk po zdanění Penamu vzrostl o 29,4 procenta na 555 milionů korun, jak vyplývá z výroční zprávy.
Na přímý dotaz deníku Aktuálně.cz, zda zájem o klasické rohlíky klesá, reagoval zástupce podniku Penam jen obecně. "Klasický tukový rohlík je nejlevnějším čerstvým pekárenským výrobkem, který si můžete koupit. Pokud lidé šetří, je to právě tento rohlík, který volí. Pokud mají pocit, že se jim daří lépe, jdou k dražšímu pečivu. Bude tedy záležet na vývoji české ekonomiky," řekl za Penam mluvčí koncernu Agrofert Pavel Heřmanský.
Zdražování pekárenský podnik nevylučuje, zdůrazňuje, že jsou to obchody, které konečnou cenu určují. "Musíme zohlednit vývoj cen vstupů, ale vždy se snažíme nepřenášet nárůst na zákazníka a nejdříve hledat vnitřní úspory," říká Heřmanský.
"Je to však stále složitější, protože jsme v uplynulých letech přistoupili k výrazným úsporným opatřením," dodal. S tím, že do toho musí podnik navyšovat mzdy, loni prý v průměru o šest procent.