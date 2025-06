"Jsme z Prahy, přespali jsme v autě." Outlet Lidlu vyvolal nákupní horečku i na Hané

Několik stovek lidí si v pondělí ráno v Olomouci nenechalo ujít otevření nové prodejny Lidl Outlet, která se do nákupního areálu v okrajové části města přestěhovala z pražských Štěrbohol a nabízí neprodané spotřební zboží z týdenních akcí s až devadesátiprocentní slevou.

První nedočkavci stáli před jejím vchodem už od čtyř hodin ráno, aby byli první ve frontě a při nákupu ušetřili tisíce korun. Otevření olomoucké prodejny se obešlo bez incidentů i dopravních komplikací v okolí.

Outletový obchod s prodejní plochou 1000 metrů čtverečních otevřel v 9:00 a už hodinu předem postávaly u vchodu desítky zákazníků.

"Přijeli jsme z Prahy. Vyjeli jsme v neděli večer a noc přečkali v autě tady na parkovišti před prodejnou. U vchodu jsme tak stáli první," řekl muž, který nákupní zkušenosti získal z outletové prodejny Lidl otevřené na začátku letošního roku v Retail parku Štěrboholy. Do obchodu tehdy zamířil velký počet zákazníků, což způsobilo dopravní komplikace ve štěrboholské obchodní zóně a jejím okolí.

Po otevření olomoucké prodejny měli zákazníci největší zájem o různé nářadí pro kutily, značkové kávovary či domácí potřeby. "Máme tady kávovar Philips zlevněný ze 6600 korun na 3000 korun nebo podobně zlevněný robotický vysavač," popsal vedoucí prodeje společnosti Lidl Dominik Kotala.

"Vezmu prostě všechno"

Nabídka outletové prodejny zahrnuje také zlevněné oblečení, obuv, hračky i potřeby pro sport a volný čas. Společnost Lidl ji bude pravidelně obměňovat podle aktuálně dostupného výprodejového zboží.

Outletová prodejna v Olomouci v letáku avizovala šest druhů zlevněného zboží, většinu slev lidé zjistili až po otevření. "Nákupní seznam nemám. Vezmu prostě všechno, co by se mi doma mohlo hodit," uvedl jeden ze zákazníků. Lidi čekající ve frontě dlouhé několik desítek metrů pouštěla ostraha do prodejny po skupinách, aby předešla tlačenicím mezi regály.

Jeden z prvních nakupujících měl ve vozíku naskládáno několik objemných krabic s vysokotlakými čističi, takže nákup měřil na výšku zhruba dva metry. Muž na to byl ale připravený. Vytáhl z kapsy popruh a nákup pevně svázal, aby mu krabice nepopadaly na zem. Jiní lidé zase měli nákupní vozíky plné drobných potřeb do kuchyně či dílny. Mnoho zákazníků pobíhalo po prodejně s mobilním telefonem u ucha a nákup konzultovalo s rodinnými příslušníky.

Manažer Kotala byl s poklidným otevřením outletové prodejny spokojený. "Čekali jsme, že to určitě nebude tak divoké jako ve Štěrboholích. Tam to totiž bylo poprvé, co jsme otevřeli outletovou prodejnu," uvedl Kotala, podle kterého svoji roli sehrál i termín otevření olomoucké prodejny na začátku letních prázdnin. "Hodně lidí odjelo na dovolenou. Zájem ale odpovídá našemu očekávání," dodal.

Lidl je největším obchodním řetězcem v Česku. Na tuzemském trhu provozuje 322 prodejen, které zásobuje pomocí pěti logistických center.

Nákupní smršť v Lidl Outlet v Praze polevila. Možná se ale chystá další