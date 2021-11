Je čas na transformaci ekonomiky, vyzývají čeští podnikatelé a manažeři

Dvaatřicet známých a úspěšných podnikatelů a manažerů vyzvalo politiky i veřejnost v předvečer výročí 17. listopadu ke změnám, které podle nich nastartují druhou transformaci české ekonomiky. Počet signatářů odkazuje k počtu let, které letos uplynou od revoluce v listopadu 1989.

O iniciativě informovaly Hospodářské noviny. Mezi signatáři jsou například majitel skupiny KKCG Karel Komárek, místopředseda Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar nebo šéfové představenstva ČEZ Daniel Beneš a České spořitelny Tomáš Salomon.

První transformace ekonomiky na začátku 90. let minulého století stála podle byznysmenů na otevření hospodářství, přílivu zahraničního kapitálu, levné pracovní síle, určité infrastruktuře a dobré geopolitické poloze Česka.

"To, co nám jako výhoda nyní zbylo, je fakticky už jen ta geopolitická poloha," uvedl Špicar. Jako klíčové signatáři výzvy vytipovali tři priority změn, a to budování české značky, otevření země pro kvalifikované lidi ze zahraničí a udržitelnost budoucí ekonomiky.

"Jsme přesvědčeni, že dobře vyjednaný Green Deal není ohrožení, ale příležitost a impulz k akceleraci změn a modernizaci země," píše se ve výzvě o plánu navrženém Evropskou komisí ke snížení emisí skleníkových plynů.

Výchozím bodem soudržnosti a odolnosti národa by měl být podle dokumentu soubor sdílených a respektovaných pravidel a hodnot, společenskou prioritou se musí stát vzdělávací systém dobře připravující na nové výzvy světa.

Mezi konkrétními kroky, které výzva navrhuje, je participace samospráv na daňovém výnosu z místního podnikání, daňová podpora investování obyvatel do akcií malých a středních veřejně obchodovaných firem a státní podpora informovanosti obyvatel o přínosu členství České republiky v Evropské unii a NATO.

Autoři dokumentu vyzývají také k vytvoření centrální autority pro digitalizaci státu, k podpoře jazykových a integračních programů pro kvalifikované přistěhovalce a k úpravě právního a daňového rámce pro zaměstnanecké akcie.

"Ještě nikdy se takhle velká a různorodá skupina podnikatelů a manažerů nedala dohromady," upozornil Špicar. Výzvu podepsali také člen představenstva Škody Auto Martin Jahn, spoluzakladatel antivirové firmy Avast Eduard Kučera nebo majitelé firem Cylinders Holding Jan Světlík, Linet Zbyněk Frolík a Koh‑i‑noor Vlastislav Bříza a řada dalších osobností.

Vítám každou iniciativu, která může pomoci posunout Českou republiku mezi nejúspěšnější země světa. Řada jejích bodů je v souladu s chystaným programovým prohlášením vlády. Věřím proto, že se v klíčových věcech shodneme," reagoval pro HN Petr Fiala.

Osud výzvy ke druhé transformaci by tak mohl být díky vstřícnosti vznikající vlády úspěšnější, než byla známá Dřevíčská výzva, kterou na jaře roku 1999 podepsalo celkem 11 ekonomů. Ta apelovala na oživení padající ekonomiky a navrhovala řešení. Tehdejší vláda ČSSD a ODS ji ale odmítla.