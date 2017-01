Hodnota bitcoinu se po třech letech vrátila nad 1000 dolarů

před 1 hodinou

Hodnota kybernetické měny bitcoin se během dnešního obchodování poprvé za tři roky vyšplhala nad hranici 1000 dolarů (zhruba 25 800 korun). Pokračuje tak v růstu poté, co v loňském roce posílila o 125 procent. Dnes dopoledne hodnota bitcoinu stoupla o 2,5 procenta a dostala se na 1022 dolarů. To představuje nejvyšší úroveň od konce roku 2013, napsala agentura Reuters. Bitcoin vznikl v roce 2009 jako alternativa oficiálních měn a během let se prosadil jako přední kybernetická měna světa. Vytváří ji síť počítačů se specializovaným softwarem. Protože není pod kontrolou žádné centrální banky a dá se snadno přesouvat, je často využívána těmi, kteří se chtějí vyhnout kontrole svého kapitálu.

autor: ČTK