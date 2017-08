Falešných účtů jsme otevřeli mnohem více, přiznala banka Wells Fargo

před 1 hodinou

Zaměstnanci otevřeli falešné účty, aby splnili přísné cíle stanovené managementem. Může jich být až tři a půl milionu.

New York - Americká banka Wells Fargo & Co přiznala, že falešných účtů otevřela bez vědomí klientů mnohem více, než uváděla. Banka dnes oznámila, že jich může být až 3,5 milionu, a to z let 2009 až 2016.

Loni na podzim banka uváděla, že falešných účtů je asi 2,1 milionu a že byly otevřeny v letech 2011 až 2015. Zaměstnanci je otevřeli, aby splnili přísné cíle stanovené managementem.

Na revizi delšího časového úseku si banka najala poradenskou firmu. Ta nyní prověřuje účty zpětně až k roku 2002, řekl ve čtvrtek novinářům generální ředitel Tim Sloan.

Banka zjistila, že vedle již objevených 2,1 milionu účtů z let 2011 až 2105 existuje dalších asi 450 000 účtů, které ušly pozornosti bankovní revize. Při prověřování rozšířeném na období 2009 až září 2016 bylo zjištěno 981 000 případů.

Zasaženým zákazníkům už banka slíbila uhradit 3,3 milionu dolarů (73 milionů korun), nyní tuto sumu zvýšila o dalších 2,8 milionu dolarů. Banka navíc připustila, že 528 000 klientů bylo bez autorizace zaregistrováno pro on-line platby. Tyto lidi odškodní částkou 910 000 dolarů.

Skandál kolem účtů, které banka Wells Fargo zakládala bez vědomí zákazníků vypukl loni na podzim, za urovnání obvinění už banka zaplatila 185 milionů dolarů.

Wells Fargo je třetí největší bankou v USA a zároveň největším poskytovatelem hypoték. Ve druhém čtvrtletí banka hospodařila s čistým ziskem 5,8 miliardy dolarů.