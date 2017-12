Dukovany neplánovaně odstavují na týden druhý blok

před 1 hodinou

Na odběratele nebude mít podle mluvčího odstávka vliv. Technici zjistili závadu v motoru jednoho ze záložních dieselových generátorů

Dukovany - V Jaderné elektrárně Dukovany začne dnes hodinu před půlnocí neplánovaná odstávka druhého výrobního bloku. Technici budou opravovat závadu na motoru jednoho ze záložních dieselových generátorů.

Bude to krátkodobá odstávka, sdělil ČTK mluvčí elektrárny Jiří Bezděk. Podle údajů zveřejněných na webu firmy ČEZ by měla být výroba v tomto bloku obnovena v pátek 5. ledna. Zbývající tři bloky Dukovan zůstávají v provozu.

Na odběratele nebude mít podle mluvčího odstávka vliv, protože spotřeba elektřiny je v tomto období se svátky až o pětinu nižší než v běžných pracovních dnech.

"Elektřiny tak bývá přebytek a je nutné její množství regulovat. I z tohoto důvodu Jaderná elektrárna Dukovany v uplynulých dnech snižovala svůj výkon o více jak deset procent," uvedl.

Dukovany s celkovým instalovaným výkonem 2040 megawattů pokrývají pětinu celkové spotřeby elektrické energie v ČR.

Závadu v motoru jednoho ze záložních dieselových generátorů zjistili technici při pravidelných zkouškách zařízení. V elektrárně je takových záložních generátorů 18. "Jde o zařízení, které by dodávalo elektřinu v případě, kdy by nefungoval ani jeden blok a nebyla by k dispozici elektřina z přenosové sítě včetně linek záložního napájení," uvedl Bezděk.

Doplnil, že tyto generátory zatím nebyly nikdy naostro využity, ale při zjištění závady musí provozovatel i toto zařízení uvést do řádného stavu.