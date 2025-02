Dovoz levného vepřového z EU klesá, pochvalují si čeští chovatelé prasat

Do Česka míří kvůli poklesu výroby vepřového v EU méně levného masa z dovozu, což je pozitivní zpráva pro české chovatele, kteří byli několik let ve ztrátě. Ke snížení výroby v Evropě vede tlak na ochranu životního prostředí a dobré životní podmínky zvířat. Vyplývá to z vyjádření Svazu chovatelů prasat.

Kvůli levnému dovozu byla česká výroba vepřového dlouho nízká, loni ale stoupla o 6,9 procenta na 211 588 tun a celková výroba masa v Česku po dvou letech poklesu meziročně vzrostla o 3,3 procenta, uvedl v pondělí Český statistický úřad. "Chovatelé prasat se po dlouhé ekonomické krizi dostali v letech 2023 a 2024 konečně do kladných ekonomických výsledků," uvedl ředitel svazu Jan Stibal. I přes loňské navýšení tuzemské produkce je podle něj potřeba dovážet přes polovinu vepřového ze zahraničí. "Vzhledem k tomu, že Evropa vyrábí mnohem více vepřového, než potřebuje, dováželo se k nám maso za nereálně nízké ceny," upozornil. Související Potraviny v Česku zlevnily nejvíc ze zemí OECD. Níž už to nejde, hodnotí Výborný Situace se ale začíná nyní měnit, podle svazu za poslední tři roky klesla produkce v EU o 15 procent a očekává se i další propad. Podíl na tom mají hlavně regulace, což potvrdil i agrární analytik Petr Havel. "Na živočišnou produkci míří více regulací zemědělského podnikání než třeba do rostlinné produkce. Rostou zejména nároky na welfare, například jde o klecové chovy, ale i požadavky na snižování emisí," uvedl. Stibal tvrdí, že například chovatelé v Německu kvůli opatřením ztrácí motivaci a ukončují chovy. "Výsledek pro Česko je, že zdroj jednoduchých a levných dovozů vepřového masa mizí," podotkl. Podle Stibala bude dostupnost levného masa ze zahraničí z dlouhodobého hlediska nejspíš nižší, což podpoří domácí produkci, upozornil ale na výskyt nákaz slintavky a kulhavky. Německo kvůli vysoce infekčnímu virovému onemocnění sudokopytníků ztratilo některé exportní trhy a v celé Evropě včetně Česka vznikl výrazný tlak na cenu, uvedl Stibal. "V tomto okamžiku jsou tedy chovatelé, vzhledem k vysokým cenám vstupů, znovu pod hranicí rentability," dodal. Související Zvířata v EU dostávají více antibiotik, než by měla. Může to ohrožovat i zdraví lidí 0:28 Také zemědělské organizace i přes loňské navýšení živočišné výroby upozornily na nejistotu v sektoru. Předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha už dříve uvedl, že nové požadavky na podmínky chovů a dopravu zvířat mohou produkci živočišných komodit významně prodražit. Ke stabilizaci produkce a posílení konkurenceschopnosti by podle něj pomohla strategická podpora chovatelů. Prezident Agrární komory ČR Jan Doležal tvrdí, že chovatelé prasat sice začínají po útlumů chovů z předchozích ztrátových let postupně zaplňovat volné kapacity, neznamená to ale, že by budovali nové stáje nebo je rozšiřovali. "Čelí potenciální hrozbě afrického moru prasat či šíření slintavky a kulhavky, která se objevila v sousedním Německu po 37 letech," uvedl Doležal. Podle Havla živočišnou výrobu ovlivňuje také poptávka. Očekává, že ceny letos nejspíše porostou, v meziročním srovnání v řádu procent, což se promítne ve snížené poptávce a opětovné stagnaci živočišné produkce.