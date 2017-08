Do důchodu by dnešní mladí měli chodit až v 70 letech, vypočetli němečtí ekonomové

před 6 hodinami

Politika by měla být konečně upřímná a lidem říct: Doba, po kterou lidi pracují, se bude muset dále prodlužovat, jsou přesvědčeni odborníci ekonomického institutu DIW.

Berlín - Mladí Němci by se měli připravit na to, že půjdou do důchodu nejdříve v 70 letech, jinak nebude důchodový systém udržitelný, jsou přesvědčeni odborníci ekonomického institutu DIW.

"Politika by měla být konečně upřímná a lidem říct: Doba, po kterou lidi pracují, se bude muset dále prodlužovat," řekl listu Rheinische Post šéf DIW Marcel Fratzscher. "Za každý rok, o který se zvyšuje očekávané dožití, budou lidé muset pracovat o osm měsíců déle, aby se dal důchodový systém vůbec financovat. Někdy budeme muset mluvit i o důchodu v 70 letech," míní.

Stejné přesvědčení sdílejí i někteří další němečtí ekonomové. Zvyšování věku odchodu do důchodu prosazuje také část německých křesťanských demokratů. Německý ministr financí Wolfgang Schäuble (CDU) na konci loňského roku hovořil stejně jako institut DIW o tom, že by se věk odchodu do důchodu měl navázat na stoupající věk očekávaného dožití.

Naopak šéf sociálních demokratů (SPD) a německý vicekancléř Sigmar Gabriel se loni v létě ostře opřel do zástupců Bundesbank, která navrhla, aby důchodový věk mezi lety 2030 až 2060 dál rostl - až na 69 let.

"Řemeslník, prodavačka, zdravotní sestra nebo pečovatelka, která se stará o staré lidi, považují ten návrh za bláznivý. Já také," řekl Gabriel. Na podobný nápad mohli podle něj přijít jen bankéři z centrální banky. "Všechno to jsou lidé s vysokými příjmy, kteří nepracují v náročných fyzických podmínkách a čekají je velmi vysoké penze," pokračoval Gabriel.

Němci nyní odcházejí do řádného důchodu ve věku 65 let a šesti měsíců, do začátku roku 2031 tento věk postupně stoupne na 67 let.

Očekávaný věk dožití u mužů narozených v Německu v roce 2015 byl 78,4 roku, u žen 83,4 roku. Do roku 2060 má podle odhadů očekávaný věk dožití u mužů stoupnout o více než šest let, u žen o více než pět.

V Česku je nyní věková hranice pro odchod do důchodu zastropovaná na 65 letech. Do budoucna je ale možné ji přehodnotit.