Dopisy na letní tábory: Pište včas, prioritní známka nemusí stačit

Běžné dopisy posílá každoročně čím dál méně lidí, stále více je totiž nahrazuje elektronická komunikace. Léto je však obdobím, kdy tyto tradiční poštovní služby bývají využívány častěji než obvykle. Mnoho dětí totiž odjíždí na tábory do oblastí bez signálu, nebo tam mají mobilní telefony zcela zakázané. Jedinou možností, jak s nimi mohou rodiče komunikovat, tak často zůstává klasický dopis.

Je však potřeba myslet na včasné odeslání. Česká pošta totiž od letošního dubna prodloužila lhůtu pro doručování obyčejných dopisů v ekonomickém režimu až na pět dní. Dříve trvalo doručení obvykle tři dny.

Doručovatelé mají běžně svěřeno pět oblastí, které pravidelně střídají po jedné oblasti denně. Doba doručení se tak odvíjí nejen ode dne podání, ale i od toho, kdy připadá v týdenním rozvrhu na řadu konkrétní oblast adresáta. Základní cena za obyčejné psaní do 50 gramů v ekonomickém režimu aktuálně činí 31 korun.

Rychlejší variantu představuje tzv. prioritní psaní. Za příplatek pěti korun by mělo být doručeno následující den. Ani to však podle zkušeností některých klientů nezaručuje spolehlivé doručení.

"Dítě bylo od pondělí do pátku na škole v přírodě. Pohledy jsme posílali hned v pondělí, koupili jsme dražší známky… Do konce týdne mu nedošel ani jeden. Dopisy, které nám poslal on, dorazily do schránky snad po víc jak čtrnácti dnech. Asi si koupíme holuba, to bude spolehlivější," napsala na Facebooku paní Petra.

Podobnou zkušenost má i paní Martina: "Balík jsme letos poslali přes Zásilkovnu. Riskli jsme převzetí nějakým vedoucím, druhý den jsme ho tam měli. Ze dvou pohlednic s prioritní známkou přišla pouze jedna."

Naopak pozitivní zkušenost se službami České pošty měla paní Dáša: "Já mám naopak výbornou čerstvou zkušenost: podala jsem v pátek dopoledne, v pondělí už to jelo na kárce do tábora uprostřed lesů. Takže super, díky, Česká pošto!"

Zatímco výdejních boxů v Česku stále přibývá, počet klasických poštovních schránek nadále klesá. Za posledních pět let se jejich počet snížil o desetinu a k roku 2024 jich bylo evidováno zhruba 17 600.

Podle České pošty dochází k rušení zejména v případech, kdy jsou schránky málo využívané a fungují nad rámec vyhlášky. Ta například stanovuje, že v obcích do 10 tisíc obyvatel musí být alespoň jedna schránka na každých 1000 obyvatel. Ve větších městech pak nesmí být vzdálenost k nejbližší schránce delší než jeden kilometr.

Důvodem pro zvolňování tempa doručování dopisů jsou úsporná opatření. Zájem o listovní zásilky totiž každoročně klesá přibližně o 15 procent. Ještě výraznější útlum zažívá Dánsko, kde digitalizace komunikace pokročila natolik, že tamní pošta Postnord plánuje od příštího roku doručování dopisů zcela ukončit.