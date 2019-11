Další propouštění v evropských automobilkách. Daimler zruší na 10 tisíc míst

Německá automobilka Daimler se chystá do tří let zrušit po celém světě 10 000 pracovních míst, což jsou více než tři procenta z celkového počtu zaměstnanců. Firma uvedla, že ohledně tohoto plánu už dosáhla dohody s odbory. Automobilky teď výrazně investují do vývoje ekologičtějších a autonomních vozidel. Poptávka v Číně, která je jejich největším odbytištěm, totiž klesá.

"Automobilový průmysl prochází největší proměnou ve své historii," uvedl Daimler v prohlášení, z něhož citovala agentura Reuters. Společnost se dohodla s odbory na řadě různých opatření na snížení nákladů a pracovních míst, včetně rozšíření možnosti částečného odchodu do důchodu a nabídky odchodného v Německu. Společnost také na celém světě zruší deset procent vedoucích pozic. Související Audi se stále se neoklepalo z kauzy Dieselgate. V Německu zruší 9500 pracovních míst Daimler už tento měsíc oznámil, že chce zvýšit konkurenceschopnost, mimo jiné snížením nákladů na zaměstnance asi o 1,4 miliardy eur (téměř 36 miliard Kč) do konce roku 2022. Automobilka Audi z koncernu Volkswagen v úterý uvedla, že v Německu do roku 2025 zruší asi 9500 pracovních míst. Chce tak ušetřit miliardy eur a přizpůsobit výrobu éře elektromobilů. Další německá automobilka BMW rovněž tento týden informovala, že vedení dosáhlo se zaměstnanci dohody, která umožní vyhnout se "drastickým opatřením". Snižování počtu pracovních míst i nákladů nedávno oznámili rovněž dva z významných dodavatelů automobilového průmyslu - německý výrobce automobilových součástek Continental a výrobce osvětlovací techniky Osram. Pod koncern Daimler spadá i společnost EvoBus, která v Holýšově na Domažlicku vyrábí skelety a části karoserií autobusů.