ČNB kvůli intervencím skončila se ztrátou čtvrt bilionu korun. O zisk nám nejde, vysvětluje

před 10 hodinami

Praha - Česká národní banka loni vykázala ztrátu 243,2 miliardy korun. O rok dříve měla banka zisk 46,5 miliardy korun. Důvodem ztráty je nárůst devizových rezerv v souvislosti s ukončováním devizových intervencí a následné posílení kurzu koruny. Vyplývá to z dnes zveřejněných údajů o bilanci ČNB.

Centrální banka dlouhodobě upozorňuje, že vytváření zisku není její hlavní úlohou. Tou je péče o cenovou stabilitu. Hospodářský výsledek je předběžný a nejsou v něm zahrnuty všechny dodatkové operace za rok 2017, uvedla banka.

"ČNB uvedené ztráty interpretuje jako pouze účetní ztráty, které nejsou z pohledu centrální banky podstatné. Tato interpretace je však velmi jednostranná a ne zcela správná," zdůrazňuje hlavní ekonom ING Bank Jakub Seidler.

"Dle platné legislativy totiž centrální banka své zisky odvádí do státního rozpočtu, což je běžná praxe v řadě zahraničních zemí a příspěvky centrálních bank mohou tvořit poměrně významné částky v řádech desetin procent HDP. ČNB tak sice může dlouhodobě fungovat i se ztrátami a negativním vlastním kapitálem, ale o co déle bude muset splácet tyto ztráty ze svých budoucích zisků, o to déle nebude moci tyto zisky odvádět do státního rozpočtu. Ztráty centrální banky tak nejsou jen "imaginární" a zcela jistě nejsou rozpočtově neutrální, jak ČNB často tvrdí," dodává Seidler.

Centrální banka měla ke konci loňského roku devizové rezervy za 3,151 bilionu korun, což bylo o 953,6 miliardy více než koncem prosince 2016. Za jejich růstem v posledních letech je především intervenční režim, kdy centrální banka od listopadu 2013 do loňského dubna vynaložila dva biliony korun na nákup eur.

Korunu ČNB v rámci intervencí udržovala poblíž hranice 27 korun za euro. V současnosti se koruna obchoduje kolem 25,50 koruny za euro.