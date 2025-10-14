Ekonomika

Hrozba pro Česko. Experti varují před čínskými technologiemi v solárech

ČTK ČTK
před 21 minutami
Čínské technologie v tuzemských solárních elektrárnách jsou potenciální bezpečnostní hrozbou, varoval Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). V Česku má tyto technologie přes 90 procent malých fotovoltaik.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Technologie hlavního města Prahy

Stávající zařízení je proto nutné zabezpečit před nejsilnějšími riziky, u nových instalací je pak vhodné najít zcela nové koncepční řešení. Shodli se na tom účastníci panelové diskuse ke kyberbezpečnosti fotovoltaiky. Plošný zákaz fotovoltaik s čínskými technologiemi je podle nich nereálný.

U čínských dodavatelů vznikají podle úřadu rizika s ohledem na ochranu dat a v krajním případě i možnou vzdálenou manipulaci. Bezpečnostní hrozbou jsou podle NÚKIB zejména čínské střídače, což jsou zařízení fotovoltaik, která převádějí stejnosměrný proud na střídavý a posílají ho do domácnosti či distribuční sítě.

Střídače jsou připojeny k internetu a na dálku spravovány výrobci, servisními společnostmi a koncovými uživateli, a to včetně možnosti vzdáleného ovládaní za provozu. Střídače mohou být podle NÚKIB zranitelné i vůči kybernetickým hrozbám, od sběru a zneužití dat uživatelů po možnost škodlivé aplikace či aktualizace firmwaru.

"Musíme rozlišovat mezi instalacemi, které už dnes fungují, a těmi, které teprve vznikají. Každá z těchto skupin vyžaduje jiný přístup. Cílem je najít řešení, které odstíní největší hrozby - především koordinované hromadné útoky nebo vzdálené povely střídačů. Jejich zneužití může vést až k ohrožení stability distribuční sítě," vysvětlila vedoucí týmu kyberbezpečnost pro energetiku z ČVUT Erika Langerová.

U nových instalací je pak podle ní nutné mluvit o celkové změně koncepčního řízení fotovoltaik. Zároveň vyzvala k omezením pro čínské technologie na evropských trzích.

Evropa se chce více prosadit

Do budoucna oboroví zástupci doufají, že se bude v oboru více prosazovat evropský trh. "Musíme pochopit, že Čína v tomto není ten vhodný partner. Věřím, že se budou více používat řešení od evropských výrobců," řekl Jaroslav Hrubeš z Cechu akumulace a fotovoltaiky.

Nové řešení pro koncové uživatele představila česká společnost SOLSOL. Na trh nově uvedla zařízení Guardex, které má chránit uživatele i infrastrukturu před nevyžádanými povely zvenčí bez radikálních zásahů do instalovaných fotovoltaik. Zařízení z evropských dílů za přibližně 3 tisíce korun má podle firmy filtrovat datové toky oběma směry a auditovat a blokovat podezřelé povely.

"Naším cílem není odpojovat nebo zakazovat technologie. To by v současné situaci bylo ekonomicky nerealizovatelné. Nabízíme chytrý filtr, který dává uživateli, firmám i obcím kontrolu nad tím, co se děje v reálném čase," řekl technický ředitel SOLSOL Martin Novák.

Celkově je v České republice připojeno přes 220 tisíc fotovoltaických elektráren. Loni bylo v tuzemsku zprovozněno 44 593 nových fotovoltaik, což bylo meziročně o 38 106 méně. Postupně ovšem přibývají větší zařízení.

 
