Když nejistota přechází v chudobu. Umělci marně hledají sociální záchrannou síť

Lidé pracující v kultuře se pohybují často v celoživotní finanční nejistotě. Nízké platy v kombinaci se švarcsystémem nutí umělce shánět další a další práci. Ani tak se nedostanou přes hranici zdanitelných příjmů a nedosáhnou na všechny výhody sociálního systému. Na konci kariéry na ně pak obvykle čekají velké existenční problémy, které česká záchranná síť stále neumí řešit. Počátkem změny by mohl být státem deklarovaný status umělce, jehož definice se však stále hledá. Údělem umělců, kteří se i kvůli pandemii ocitli často na rozcestí, se zabývá další díl projektu Chudé Česko 21. Magdalena Čechlovská

Byly roky, kdy pro Milana Odstrčila neexistovalo nic jiného než tanec. Vystupoval na Nové scéně pražského Národního divadla v inscenacích Laterny magiky a souběžně se skupinou soudobého tance 420People. Sjezdil kus světa, až si jednou ve Francii spočítal, že už má za sebou dva a půl tisíce představení. Řekl si, že by to mohlo stačit. Než se z tanečních závazků vyvázal, trvalo to ještě dva roky. Bylo mu pětatřicet a měl dvě malé děti. Letos mu bude třicet devět a dětem prý musel nedávno pustit video. „Nechtějí věřit, že jsem tanečník. Znají mě jen v montérkách zašpiněných od barvy,“ směje se Odstrčil, který je hrdý na svou truhlářskou dílnu Dřevous.cz, v níž renovuje starý nábytek. Začínající firmě se dařilo i navzdory lockdownu, ještě dává práci dvěma dalším tanečníkům, kteří si během pandemie nemohli vydělávat tancem. Ekonomicky je na tom Milan Odstrčil nyní výrazně lépe, než kdy byl během celé své kariéry vrcholového tanečníka. Podle jeho slov „o desítky procent“. Když popisuje podmínky, za jakých na divadelních scénách pracoval, je jasné, že bez nadšení a absolutní oddanosti tanečnímu umění by v takovém zápřahu nemohl vydržet. Košťata v operách Po absolvování Pražské taneční konzervatoře se dostal do Státní opery Praha. „Byla to prestižní scéna, ale hrát z 80 procent jenom košťata v operách mě nebavilo,“ říká k malým rolím, které dostával. Šel tedy na konkurz do Laterny magiky a přijali ho. Ve čtvrtém souboru pražského Národního divadla pak působil devět let, z toho sedm let souběžně vystupoval také v mezinárodně proslulém souboru 420People. „To se dalo skloubit jen za cenu, že jsem ztratil veškerý osobní život,“ vzpomíná tanečník. Paradoxně po nástupu do Laterny magiky byl Milan Odstrčil nucen stát se umělcem na volné noze. „Všem tanečníkům zrušili zaměstnanecké smlouvy a dali jim jenom externí,“ vysvětluje Odstrčil, jak si musel zařídit živnostenský list. Při změně prý rovnou propustili velkou část souboru, mladý tanečník měl pocit zmaru. Situaci zachránila tehdejší šéfka Laterny, loni předčasně zemřelá tanečnice Eva Horáková. „Udržela soubor na úrovni. Vydupala pro nás dobré peníze,“ říká Odstrčil, který si mohl za hlavní roli vydělat tři až tři a půl tisíce za jedno vystoupení. Vedlejší role byly honorované částkou 1700 až 2200 korun. Kromě toho si ale musel hledat další přivýdělky, protože zkoušky na představení nebyly placené. „Studovali jsme roli tři týdny až dva měsíce zadarmo, teprve pak jsme mohli začít vydělávat.“ Aby se tanečník na nejvyšší úrovni uživil, vystupoval také jinde, učil a bral „eventy“, jak se říká firemním večírkům a akcím. „Dělal jsem choreografie pro akce Coca-Coly nebo Renaultu. Musel jsem stále shánět další a další práci, to stojí čas a energii. Vedle toho se musíte věnovat nazkoušené roli. V tanci nejde, že přijdete rovnou na zkoušku a oprášíte roli. Taneční představení se musí trénovat každý den,“ přibližuje realitu špičkového tanečníka a pro představu popisuje svůj běžný pracovní den. Od deseti dopoledne měl v Laterně magice trénink do půl dvanácté. Od dvanácti následovala dvouhodinová zkouška. Po ní stihl oběd v kantýně a potom se vrátil znovu do sálu, kde se jen vystřídaly soubory a začaly zkoušky s 420People. Měl štěstí, že soubor současného tance založený dvěma odchovanci světově proslulého choreografa Jiřího Kyliána, Václavem Kunešem a Natašou Novotnou, měl rezidenci na Nové scéně, takže Odstrčil nemusel nikam jezdit. Zkoušky s 420People obvykle trvaly do půl šesté, a než se šel připravit na večerní představení Laterny, ještě občas stihl odučit taneční hodinu. Stěžuješ si? Nedostaneš práci „Když jsme poslouchali nějakého olympionika, který líčil, jak musí tvrdě trénovat na jeden zápas nebo závod, říkali jsme si: to máme každý den!“ vzpomíná na diskuse s ostatními vrcholovými tanečníky. Na rozdíl od sportovců se ale mezi umělci prý moc nedbá na zdravý životní styl. „Silný, sladký kafe a cigareta patří k tanečníkovi. Nemají moc času se najíst, ale když se k jídlu dostanou, jsou absolutně bezedný. To je většinou tak kolem desáté večer, protože před představením se tanečník raději nenají, nechal by to na jevišti.“ Při vyprávění o každodennosti tanečníků se dostane také k věci, která ho vždy rozčilovala: nestačilo si sehnat vedlejší „kšefty“ a odvést dohodnutou práci. „Bylo běžné, že umělec čekal až 60 dní na peníze. Dva měsíce na dva tisíce!“ zvedá hlas dosud klidný muž. Vzpomíná, jak měl ambici založit profesní organizaci – Unii tanečníků a performerů. Chtěl lobbovat za svůj obor, protože viděl, nakolik je těžké se protlouct. „Pokud nejste v zázemí velkého kamenného divadla, kde máte plat, sociální a zdravotní pojištění, maséra, jídlo, musíte to různě látat,“ říká. Zkoušel zastupovat kolegy, kteří neměli tak silnou pozici. Dokonce posílal firmám, které odkládaly výplaty umělcům, předsoudní upomínky, například když dlužili kolegovi sedm tisíc za tři vystoupení. „Ale pak se třeba stalo, že ti, kteří si stěžovali, už nedostali podruhé práci,“ říká trpce. Takové zkušenosti jsou zhruba sedm let staré a Odstrčil věří, že v současnosti – tedy pokud není lockdown – je už situace lepší, přesto mu vadí, že tanečníci na volné noze „pořád nemají právní oporu v zákoně“.

Anketa: Co považujete za největší překážku při zajišťování svého živobytí?

Švarcsystém je v kultuře normou Situací, kdy by právní zakotvení statusu umělce mohlo zlepšit pracovní podmínky lidem, působícím v kulturní sféře, je mnoho. Tvrdí to nejen sami umělci na volné noze – tanečníci, herci, výtvarníci, divadelníci a například pracovníci z audiovize i jejich oborové organizace. Na sociální nezajištěnost upozorňují také právníci. „Mezi lidmi v kultuře, nejen umělci, ale například i administrativními a produkčními zaměstnanci, panuje často chudoba,“ tvrdí advokát a specialista na autorské právo Rudolf Leška, jehož klientelu tvoří především kulturní organizace. „Zaměstnanci v kultuře pracují za patnáct dvanáct tisíc čistého. Také platy v příspěvkových organizacích, jako jsou muzea, galerie, městská divadla, jsou velmi nízké.“ Advokát si všímá, že mnoho lidí v kultuře pracuje jako OSVČ, aniž by si to vybrali. „Někteří umělci chtějí být volní a svobodní, ale mnozí vůbec ne, byli do situace postaveni. Švarcsystém, který je v kultuře normou, prosazují i státní a městské příspěvkové organizace. Stát, který tvrdí, že švarcsystém potírá a dává za to pokuty, se jako zaměstnavatel chová stejně,“ myslí si Leška. Podle mluvčí ministerstva kultury Michaely Lagronové souvisí fakt, že příspěvkové organizace ministerstva posílají své zaměstnance do režimu OSVČ, s dlouhodobým podfinancováním kulturní sféry. „Platové podmínky v kultuře nejsou dobré, jeden stálý příjem často nestačí a díky zkráceným úvazkům je běžné, že lidé svůj příjem skládají z více zdrojů,“ vysvětluje. Někteří umělci chtějí být volní a svobodní, ale mnozí vůbec ne, byli do situace postaveni. Švarcsystém, který je v kultuře normou, prosazují i státní a městské příspěvkové organizace.“ Rudolf Leška, advokát a specialista na autorské právo Nutnost shánění několika zdrojů obživy považuje mluvčí za pozitivní. „Systém koprodukcí a operativní spolupráce má své výhody – zvyšuje vzájemnou provázanost, umožňuje předávání zkušeností, inspiraci a další rozvoj. Kulturní scéna, fungující z velké části na principu sítě relativně nezávislých aktérů, je dynamická a životaschopná,“ uvádí Lagronová. Proti tomu, že příspěvkové organizace část svých zaměstnanců převádějí na externí smlouvy nic nenamítá. „Není cílem ministerstva kultury někomu nařizovat, jakým způsobem by se měl institucionalizovat a jak by měla která organizace fungovat. Můžeme ale například podpořit ty, kdo chtějí své stálé spolupracovníky zaměstnat, tím, že jim navýšíme dotace na celoroční činnost. To také v posledních letech aktivně děláme – kontinuálně navyšujeme finance na výběrové dotační řízení v oblasti profesionálního umění,“ uvádí v mailové odpovědi mluvčí. Nahrazování zaměstnaneckých úvazků smlouvami s OSVČ, které zaměstnance zbavuje důležitých sociálních jistot, by se v kultuře nemohlo tolik rozšířit, kdyby neplatilo jedno pravidlo. „Lidé tam často na své práci emočně lpí, stojí jim to i za ty malé peníze. A zaměstnavatel toho využívá,“ myslí si advokát Rudolf Leška a připomíná další pravidlo: kde nejsou zaměstnanci, nejsou ani odbory a šancí, jak vyjednat lepší pracovní podmínky, ubývá. „Absurdní je, že i kdyby se například herci na volné noze dali dohromady a požadovali, že za představení budou všichni chtít alespoň tisícovku, může to být označeno za kartelovou dohodu soutěžitelů a Úřad na ochranu hospodářské soutěže nebude váhat se stíháním,“ říká Rudolf Leška. Jeho slova potvrzuje Jan Pohribný, prezident Asociace profesionálních fotografů České republiky. „Na našem webu jsme měli léta vyvěšenou Metodiku autorského honoráře. Je to pomůcka, jak správně sestavit honorář, ale není to ceník, jen návodná metoda. Pak nás ale Úřad pro ochranu hospodářské soutěže varoval, že je to kartelová dohoda, a museli jsme metodiku stáhnout.“ Totéž se stalo Asociaci českých kameramanů, která podle informace na svých webových stránkách na základě „důrazného upozornění“ Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže stáhla dokumenty, které členům asociace pomáhaly se stanovováním ceny za jejich práci. Advokát Rudolf Leška se to s kolegy pokoušel změnit. „Chtěli jsme do autorského zákona vrátit klauzuli, že když se sdruží autoři za účelem kolektivní správy, není to zakázaná dohoda podle zákona o ochraně hospodářské soutěže. A také že sdružení umělců ve svobodném povolání mohou kolektivně vyjednávat podmínky práce pro své členy. Neprošlo nám to,“ říká advokát, jenž několik let spolupracuje s organizacemi, jako je Česká obec hudební nebo Vize tance, které se snaží získat lepší podmínky pro pracovníky v kultuře. Za důležitý bod považují tyto organizace ustanovení statusu umělce. Česká republika patří k menšině evropských států, které nemají v zákoně definici umělce stanovenou. „Měl by to být základní stručný předpis, na který by mohl být navázán další systém podpory pro ty, kdo budou splňovat kritéria profesionálního umělce,“ vysvětluje Leška. Status by pomohl především umělcům ve svobodném povolání, kteří mají nejtíživější pracovní podmínky. Kategorie „podnikatel“ na ně často „nepasuje“.

Příjmy nahoru dolů a nejistota Peripetie výtvarných umělců dokumentuje anketa Spolku Skutek z roku 2017. Například Petr Dub, popisuje své příjmy jako nestálé, nevypočitatelné a nejisté. „S mými příjmy ‚nahoru dolů‘ jsem prakticky vyřazen z možnosti vzít si hypotéku či půjčku. Mé ‚podnikání‘ navíc pro nepoučený finanční úřad působí nedůvěryhodně. Dokládám náklady, které nejsou běžné, výše příjmů je každý rok diametrálně odlišná. Obecně mou situaci definuje nejistota a nestálost.“ Také další účastníci čtyři roky staré ankety líčí nejistou, občas přímo neutěšenou finanční realitu, ve které žijí. „Přijal jsem místo vedoucího ateliéru na Fakultě umění a architektury v Liberci, kde jsem zaměstnán na plný úvazek. Má čistá mzda pedagoga je ale zhruba 15 tisíc korun, což zcela nepokrývá mé životní potřeby. U pedagoga se očekává, že má i jiné příjmy; děkan mu pak dává souhlas k další činnosti přes OSVČ,“ popsal svou situaci výtvarný umělec Richard Loskot. K otázce danění příjmů uvádí Loskot běžnou nespravedlnost: „Často se stává, že dostanu na projekt určitou sumu, z níž většina padne na materiál a na autorský honorář zbývá minimum. Daň ale musím odvádět z celé částky.“ Nejsmutnější částí ankety Spolku Skutek jsou odpovědi kurátorky a teoretičky umění v té době třiasedmdesátileté Hany Rousové, která pracovala například v Galerii hlavního města Prahy či jako hlavní kurátorka sbírky moderního a současného umění Národní galerie v Praze. Odpovídala na otázku, v jaké finanční situaci se ve svém důchodovém věku a v závislosti na životní dráze nachází. „Moje finanční bilance je přesto, že neustále pracuju, tak katastrofální, že vůbec nevím, jestli ji mám číslo po číslu zveřejnit. Je to jednak kvůli příšerným kunsthistorickým platům, potažmo penzím za naše výkony (vlastně instituce parazitují jedna na druhé a u externistů počítají s tím, že práci vykonají v pracovní době jinde), jednak mou mimořádnou situací, že žiju sama a nevlastním vůbec nic, co by mi dělalo potenciální finanční zázemí,“ vysvětlovala. Pořád tu panují předsudky S definicí umělce a otázkami jeho sociálního zabezpečení se pracuje také na úrovni Evropské unie, což by mělo motivovat i české úřady. „České ministerstvo kultury opakovaně zmiňuje, že status umělce chce, ale nikdy se to moc dál nerozvinulo, stále jsme jen na úrovni diskusí. Jsem už z toho frustrovaný, točíme se v kruhu,“ říká advokát Rudolf Leška. Mluvčí ministerstva Lagronová ale popisuje malý posun od debat k činům. „Status umělce je obsažen v našem novém strategickém dokumentu Státní kulturní politika,“ říká o návrhu, který prý nyní prochází meziresortním připomínkovým řízením. Pořád tu panují předsudky, že umělecká práce není prací, ale jen hobby,“ myslí si advokát Rudolf Leška. „Aby mohl status umělce fungovat, je potřeba legislativní změna, tedy revize zákona č. 203 o některých druzích podpory kultury. Do října připravíme jeho věcný záměr. Zákon samotný už bude muset schválit další vláda a sněmovna,“ dodává Lagronová. Větší vstřícnost státu ke kulturní oblasti by přitom mohla proměnit i všeobecné mínění. „Pořád tu panují předsudky, že umělecká práce není prací, ale jen hobby,“ myslí si advokát Leška a má po ruce příklad týkající se autorských odměn. „Veřejné mínění je proti náhradním odměnám z nenahraných nosičů. Platí se při koupi prázdného CD nebo externího harddisku. Piráti tomu říkají výpalné,“ popisuje poplatek, který z prodaného zboží putuje k autorům a umělcům kolektivních správců. Jedním z nich je například Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním – OSA. „OSA nikdo nemá rád, ale peníze, které vybere, končí u umělců na volné noze. OSA si z toho vezme na režii nějakých 12 procent, což považuji za velmi disciplinované hospodaření, a zbytek putuje skladatelům. I těm, kteří nejsou hvězdami. Tímto systémem, prostřednictvím organizací zastupujících umělce, se získávají stovky milionů korun vyplácených autorům ze všech tvůrčích oblastí,“ vyčísluje advokát, podle kterého by bylo načase odměny zvýšit. Výše poplatku, jež v závislosti na kapacitě nosiče, činí desítky, nanejvýš stovky korun za největší harddisky, se naposledy měnila v roce 2009. A tehdy byla snížena. I když by bylo logické s nárůstem inflace a rozmachem elektronických nosičů a dostupnosti „volné“ hudby či například audioknih zvýšit i autorské odměny, které by podpořily tvůrce, veřejná diskuse jde přesně opačným směrem. „Obchodníkům s elektronikou se velmi daří, ale přesto je společensky nepřípustné debatovat o tom, že by se autorské odměny zvedly třeba o 10 procent. Toto by ministerstvo kultury mohlo změnit vyhláškou, ale politici mají pocit, že by jim to veřejnost neodpustila,“ připouští Rudolf Leška. Například pro Pirátskou stranu se stal boj proti nárokům organizací, jako je OSA, populárním tématem. Na svých webových stránkách radí například provozovatelům pohostinství, jakým způsobem lze legálně postupovat, pokud se chtějí placení autorských odměn vyhnout a přitom nějakou hudbu svým zákazníkům reprodukovat. „Chápu, že není populární, když musí hospodský platit za hudbu, ale když ji v lokále pustí, už si tam nevezme klavíristu, aby mu v restauraci hrál. Hospodský ušetří a zároveň připraví muzikanty o příležitost. Nerozumím proto, proč by za to neměl platit. Vždyť hudba stejně jako oběd není zadarmo,“ myslí si advokát.

Náhradní autorské odměny: úspěšnějším roste podíl, záleží i na společenské hodnotě díla Autorský zákon hájí zájmy skladatelů, filmařů, literátů, výtvarníků a dalších autorů nejen licencí, ale také systémem kompenzací v případě pořizování kopií a záznamů jejich děl. Proto při nákupu jakéhokoliv přístroje umožňujícího nahrávání a kopírování, jako je externí harddisk, tiskárna či například chytrý telefon, se k ceně započítává náhradní autorská odměna. Její výše je odvozena od kapacity přístroje či velikosti nosiče. Náhradní odměna se vztahuje i na prázdná CD a platí ji také provozovatelé kopírovacích center – od nich plynou náhrady za reprografii. Foto: OSA, Shutterstock „Odměna se rozděluje všem autorům a výkonným umělcům ze všech oborů umění v závislosti na tom, co může být kopírováno,“ říká právník Rudolf Leška, specialista na autorský zákon. „Například odměnu z reprografie nedostanou hudební skladatelé, protože pořizování kopií not není dovoleno. Jen staré partitury například od Mozarta se smějí rozmnožovat. Současní skladatelé však mají podíl na odměnách z prodeje prázdných CD.“ Odměny vybírá Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním – OSA, který je dále rozděluje mezi další čtyři kolektivní správce. Těmi jsou agentura pro literaturu a divadlo DILIA, sdružení výtvarníků a architektů OOA-S, Intergram, zastupující výkonné umělce, výrobce zvukových záznamů a filmové producenty, a posledním a nejmenším kolektivním správcem autorských práv je asociace zvukařů OAZA. Každý z kolektivních správců posílá vybrané odměny těm, které zastupuje. „Obecné pravidlo zní, že náhradní odměna se rozúčtovává podle doloženého užití děl, která jsou svou povahou nejbližší,“ vysvětluje právník a jako příklad uvádí odměnu za nenahraná CD, jež se bude rozdělovat podle prodejů vydaných CD. „Když nějaký autor neprodal během roku jediné CD, nebude mít z této odměny také nic. O co byl úspěšnější, o to větší podíl bude mít i na této odměně. Sleduje to zásadu stanovenou zákonem, že náhradní odměna by měla kompenzovat ty, kteří o něco přicházejí domácím kopírováním.“ Odměny z audiovizuálních nosičů se zase rozdělují podle televizního vysílání. „Vychází se z toho, že si lidé nahrávají nejčastěji filmy či pořady, které jsou aktuálně vysílané. Tímto se dostávají kompenzace i k méně úspěšným, ale ne k těm, kteří nic neprodají nebo nevydají,“ dodává Rudolf Leška. Podle něj se v prodeji CD ukazuje jeden zajímavý efekt: malá, nezávislá vydavatelství orientovaná například na jazz, prodávají víc hmotných nosičů, protože si je kupují fanoušci, než vydavatelé populární hudby. Tu lidé ve velké míře streamují. Někteří kolektivní správci se snaží o podporu znevýhodněných skupin autorů. Například OSA má metodu podporující skladatelé vážné hudby. Ti dostávají vyšší odměnu, než kolik odpovídá míře užití jejich nahrávek: když někdo vydá CD se symfonií a prodá sto kusů, dostane odměnu odpovídající například dvěma stům prodaným kusům. „Zákon říká, že se má při rozúčtování přihlédnout ke společenské hodnotě díla,“ dodává právník.