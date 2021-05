Když důchod neznamená odpočinek, ale samotu a přežívání s málem

Obě žijí z minimálního důchodu, pod hranicí příjmové chudoby. Malířka Drahomíra i básnířka Věra zaplatí náklady na bydlení, léky, na jídle šetří, jak to jen jde. Nic jim nezbude. S málem už ale žít umí. Se samotou a opuštěním je to v době koronavirové pandemie horší. Další pokračování projektu Chudé Česko 21 se vydává za seniory, kteří se navzdory úspěšnému životu propadli do světa bídy.

Od malička prý touží po míru. „Takže bych si přála aby už bylo po koronaviru, aby člověk byl znovu člověku člověkem. A často také myslím na to, co se stane s mými obrazy, až tady jednou nebudu. Každý umělec chce své dílo zachovat. Ráda bych je nabídla třeba do galerijních sbírek nebo sběratelům umění či někomu, kdo se na ně bude rád dívat a potěší ho. Ale sama na to už nemám sílu.“

Těžce se jí chodí, vstává i usedá, ale k malířskému stojanu se stejně občas postaví. Bolestmi prý trpí už dlouho. „V životě jsem zažila hodně bolesti, přežila jsem infarkt, mozkovou mrtvici i rakovinu. Pomohla mi jóga, které jsem se věnovala. Dělala jsem dlouho i lektorku, dnes je to pryč, cvičit už nemůžu.“ O minulosti se moc bavit nechce, je to prý vyhrabávání starého listí.

Krása pomoci nabízí a zprostředkovává zdarma služby, které starším lidem umožní, aby mohli žít doma a nemuseli předčasně a mnohdy zbytečně odcházet do institucionální péče, třeba do domovů pro seniory. „Ve stáří potřebujete někoho, kdo vám obrazně řečeno podá ruku. A oni ji podali. Pomáhají mi pokaždé, když potřebuji. Jsou jako moje rodina,“ doplňuje Drahomíra.

Jedinou návštěvu, kterou pravidelně vítá, je paní Blanka z nadace Krása pomoci. „V nadaci jsou skvělí lidé a jsem jim za jejich pomoc vděčná. Řekla mi o nich před pár lety známá. Když jsem tam poprvé přišla, to budou tak tři roky, uspořádali sezení s babkama, jako jsem já. Představili nám své služby. A podařilo se jim něco, co se často nestává – na našich tvářích vykouzlili úsměv,“ vzpomíná na první seznámení se službami nadace, která působí po celé republice a zaměřuje se převážně na osamělé seniory.

Jídlo si objednává v internetovém supermarketu. „Je to výborná služba, protože přijímají objednávky i přes telefon. Internet nemám. A je dobré, že vám to donesou až ke dveřím, to oceňuji,“ říká a dodává: „Moc toho nepotřebuji, s penězi vyjdu. Už jsem zvyklá.“

Do nemocnice ji odvezli kvůli dvěma vážným úrazům kyčle a páteře. „Od té doby trpím velkými bolestmi a špatně se pohybuji,“ říká, když se vracíme do jejího bytu.

První manžel zemřel mladý. Za tím druhým se přestěhovala do Prahy v roce 1983. O několik let později si koupili družstevní byt, který je nyní jejím útočištěm a jediným majetkem. „Jsem za ten byt vděčná, nedovedu si představit, že bych skončila v domově důchodců. Když jsem ležela v nemocnici, několik ženských mi tam vyprávělo, že bydlí v domově, že se jim tam nelíbí a ještě za to platí spoustu peněz,“ říká.

Scházíme do suterénu domu v pražských Modřanech. „Byla to původně kočárkárna, před lety jsem si ji pronajala a udělala si tu ateliér,“ ukazuje místnost plnou obrazů jednaosmdesátiletá paní Drahomíra, která nechce zveřejnit své příjmení. Už jako malá holčička chtěla být malířkou. Na studia umělecké školy ale musela zapomenout. Její děda byl továrník a legionář, a tak se po roce 1948 ocitla mezi „nepřáteli“ státu. Později, už jako dospělá žena, docházela na soukromé výtvarné kurzy v Brně a paletu a štětec od té doby nikdy neodložila. Vystřídala různá zaměstnání, například doma na pletacím stroji vyráběla modely pro pražský Dům módy.

Teď se ale paní Věra chce co nejdříve vzpamatovat, osvobodit se z koronavirového vězení a chodit zase ven. A také dokončit práci, kterou má rozepsanou. „Tentokrát to ovšem není pohádka, ale dílo s těžším tématem, faustovským.“

„Teď se na světě cítím hodně sama, rodiče a mnozí přátelé mi zemřeli a je to nový pocit. Hrstka přátel mi zůstala, ale v každodennosti se vídám převážně s paní pečovatelkou, rehabilitační sestrou a s báječnou společnicí, se kterou mě propojila nadace Krása pomoci. Zároveň mi v nadaci pomáhají, s čímkoliv potřebuji. Vždy, když jde do tuhého, tak jim volám. Vyřizují za mě úřední věci, ve kterých se vůbec nevyznám. Třeba mi nabídli skvělou pomoc – vnést pořádek do mých úředních listin. Bez těchto lidí by byl můj život těžší,“ svěřuje se.

Ráda by prý pokračovala v psaní nebo malovala své vize, jako dřív, ale zatím má zábrany, nevěří si. „Připadám si teď jako pecka. Svět se mi nějak ztratil. Celý život ke mně přicházely různé výzvy, nabídky, nouzi jsem o ně neměla. Teď výzvy ustaly a realizace jistých projektů ustrnuly. Ale asi je to i koronavirovou dobou,“ doplňuje.

„Bylo to v době ještě před setkáním s panem Reynkem, tehdy pan Holan už nikoho nepřijímal. A já se stala výjimkou. Byly to zasvěcené hovory s bohem na Olympu. Jednoho dne ale mezi námi došlo k roztržce a já byla neodvratně vykázána z jeho domu. Vyhnána z ráje. Přesto jsem cítila, že naše pouto nebylo zpřetrháno. Pro blízkost myšlení a podobnost básnického směřování,“ svěřuje se.

Nikdy jsem peníze moc neřešila, ale vždycky jsem měla, co jsem potřebovala. Můj malý důchod je důsledkem toho, že jsem si z honorářů neplatila sociální pojištění. Nevěděla jsem, že je to povinnost.

Tvrdí ale, že to s tak nízkým příjmem zvládá. „Za nájem dám i s telefonem asi čtyři tisíce, zbytek mám na léky a jídlo, které si nechávám vozit z on-line supermarketu. Někdy musím sáhnout i do peněz, které mám naspořené na účtu, ale snažím se to dělat minimálně. Občas mi pošle na přilepšenou peníze kamarád z Německa a to si vyhodím z kopýtka a dopřeju si třeba náruč exotického ovoce, které miluju,“ svěřuje se držitelka několika cen.

Paní Věra má minimální důchod – pouze pět tisíc korun měsíčně. „Nikdy jsem peníze moc neřešila, ale vždycky jsem měla, co jsem potřebovala. Můj malý důchod je důsledkem toho, že jsem si z honorářů neplatila sociální pojištění. Nevěděla jsem, že je to povinnost. To mě ovšem neomlouvá, a tak jsem za svou nevinou vinu přísně potrestána. Když jsem asi před 15 lety šla do předčasného důchodu, začínala jsem na tisícovce měsíčně. I to se dá přežít,“ říká umělkyně tělem i duší. Manžela ani děti nemá, aby jí finančně pomohli.

„Ještě jsem ale úplně nezabydlela, a to jsem tu už druhým rokem. Zapustit kořínek, to trvá. Těší mě ale, že žiju hned vedle domu, ve kterém jsem měla skoro padesát let milovaný ateliér. Tam jsem byla opravdu šťastná. Bohužel jsem o něj přišla, ale krásná a tajemná adresa mi zůstala. Jen místo dvojky píšu jedničku,“ říká.

Verše Věry Provazníkové jsou mezi dětmi oblíbené už dlouho. Příběh o kůzlátkách a zlém vlkovi napsala před čtyřiceti lety. „Stal se z něj skoro šlágr, ale to jen díky oné kozí říkance. Tak si ji děti zamilovaly. A žádaly si ji znovu a znovu. Musela jsem proto napsat ještě dvě podobné kozí pohádky s trochu obměněným obsahem, ale byly to vlastně jen záminky k opakování téže říkanky. Jako by to bylo nějaké kozí zaklínadlo,“ usmívá se čtyřiasedmdesátiletá autorka, která zasvětila život především psaní pro děti.

Živnostníci mají nižší penze, sociální systém na ně moc nemyslí

Starobní důchod do 10 tisíc korun bralo k poslednímu dni loňského roku zhruba 120 tisíc penzistů. Mezi nízkopříjmové seniory patří z velké části lidé, kteří byli osobami samostatně výdělečně činnými (OSVČ) jako právě paní Drahomíra a paní Věra.

Důchod se jim vypočítává jinak než lidem, kteří byli před odchodem do penze zaměstnáni. Více o výpočtu penzí viz box.

Jak se vypočítává důchod u OSVČ „OSVČ, kteří dlouhodobě odváděli minimální pojistné, pobírali v roce 2018 důchod 8400 Kč,“ uvádí ministerstvo práce a sociálních věcí. Částka je hluboko pod hranicí příjmové chudoby, která byla před třemi lety 11 963 korun. Letos je tato hranice stanovena částkou 13 640 korun. Pro současný důchodový systém jsou důležité odvody na důchodové pojištění. V případě zaměstnance sazba činí 28 procent, přičemž 6,5 procenta odvádí zaměstnanec a 21,5 procenta zaměstnavatel. V případě OSVČ je sazba stejná, tedy 28 procent. Liší se ale výpočet základů pojistného. Zatímco zaměstnanci odvádějí pojistné ze 100 procent výdělku, OSVČ z 50 procent. Plánovaná důchodová reforma má odlišné základy daně změnit. OSVČ byl měly platit pojistné nikoliv z poloviny, ale aspoň ze 75 procent výdělku.

„Prevenci nízkých starobních důchodů OSVČ je třeba řešit. Není možné, aby určité skupiny seniorů zůstávaly pod hranicí chudoby,“ doplňuje ministerská zpráva.

Ovšem do parlamentních voleb daňovou reformu politici nestihnou uskutečnit. Kdy se komplikovaný český důchodový systém dočká změn, proto nikdo nedokáže odhadnout. A tak i letos jsou mezi lidmi, kteří odcházejí do důchodu, ti, již pobírají nejnižší penzi – 4310 korun měsíčně.

Některým nízkopříjmovým důchodcům mohou v určitých případech pomoci sociální dávky. Ale velká sláva to není. Nejčastěji dosáhnou na příspěvek na bydlení, který se pohybuje kolem tří tisíc korun měsíčně. Jen minimum ze seniorů pak ještě může žádat stát o doplatek na bydlení nebo o dávky v hmotné nouzi.

„Na žádné další sociální dávky čeští senioři nárok nemají, pokud nejde o specifické situace. V případě, že by se zhoršil jejich zdravotní stav a nebyli se schopní o sebe starat, mají ještě nárok na příspěvek na péči,“ říká Lucie Trlifajová z Centra pro společenské otázky – SPOT.

Systém sociálních dávek je ovšem poměrně složitý a ani člověk, který běžně s úřady jedná, se v něm neorientuje snadno. Natož senior, který je v této situace nováčkem. Nezastupitelná je tak pomoc neziskových organizací, které se zaměřují na pomoc starým lidem. V Česku je takových organizací několik – mezi nejznámější patří Diakonie, Charita, Život 90, Elpida, Člověk v tísni, Maltézská pomoc nebo nadace Krása pomoci.

„Nabízíme individuální péči. Obstaráme pomůcky, zařídíme asistenci, pomůžeme se vyznat ve složitém systému sociálních služeb včetně dávek a prolomíme tak začarovaný kruh, ve kterém služby sice existují, ale senioři o nich nevědí nebo o ně neumějí požádat. Součástí naší nabídky je také psychologická pomoc,“ představuje práci nadace Krása pomoci její šéfka Soňa Morawitzová.

Jen loni se nadace „starala“ o zhruba 500 klientů a uskutečnila více než dva tisíce konzultací se seniory nebo dalšími osobami, o které pečuje. „Naši klienti jsou často osamělí lidé, kteří nemají rodinu nebo rodinné vazby nefungují. Mají zhoršené zdraví a nemohou si některé služby dohledat či zařídit osobně. Ve většině případů se také neorientují v on-line světě. Proto v pražských nemocnicích, kde máme i kontaktní místa, spolupracujeme s tamními sociálními pracovnicemi, které nás na seniora upozorní. My ho potom doprovázíme při cestě z nemocnice domů a pomáháme mu zajistit vše, co potřebuje, aby mohl v domácím prostředí zůstat,“ říká Morawitzová.

Služby nadace jsou zadarmo. Peníze neziskovka dostává především od firemních partnerů, ale mohou se zapojit i jednotlivci a pomáhat pravidelně – buď finančním příspěvkem, nebo ve volném čase navštěvovat seniory a dělat jim společníky, doprovázet je třeba na procházku nebo do muzea, zajít s nimi na kávu.

Poptávka po službách nadace je veliká. „Ale daří se nám zatím pomáhat všem, kteří zájem projeví. S ohledem na demografickou situaci ovšem předpokládám, že poptávka bude narůstat, a proto bychom rádi naše služby stále rozšiřovali,“ dodává sociální pracovnice.

Příjmy snižují exekuce i TV shopping

Nízké důchody jsou podle Morawitzové častý problém, který u klientů Krása pomoci řeší. Jedenáct procent seniorů je ohroženo chudobou, zejména pak ženy, které mají v průměru o pětinu nižší důchody než muži. Finanční problémy se mohou násobit dalšími komplikacemi, třeba zhoršením zdraví.

Za co utrácejí senioři Česká spořitelna zjišťovala od seniorních klientů, za co a v jakém poměru nejvíc utrácejí. Podle průzkumu lidé starších 65 let vycházejí s penězi lépe, mají-li k důchodu zajištěn další příjem. Pokud má senior k dispozici pouze důchod, utratí veškeré peníze za nájem, telefon a internet, energie a potraviny. „K potravinám jsme do jedné kategorie zahrnuli i výběry z bankomatu,“ vysvětluje Tereza Hrtúsová ze spořitelny. Banka předpokládá, že pokud si senior vybere peníze z bankomatu, nakoupí za ně potraviny či další nezbytné věci jako léky nebo oblečení. Kategorie „výběr z bankomatu plus potraviny“ má na výdajích seniorů největší podíl, v průměru více než 50 procent. Další významnou položkou jsou náklady na bydlení, které dosahují zhruba 25 procent, za energie zaplatí důchodci asi devět procent. Průměrný podíl výdajů na důchodu Nájem Telekomunikace

Energie ATM+potraviny 65-74 let 28 % 5 % 12 % 57 % 75-84 let 27 % 4 % 10 % 53 % 85+ let 27 % 3 % 8 % 58 % Zdroj: Česká spořitelna

V některých případech se třeba senior kvůli zdravotnímu stavu nemůže vrátit z nemocnice domů, a tak dočasně využívá služeb některého sociálního zařízení, kde hradí ubytování a stravu. Současně ale musí platit náklady za byt, v němž jinak žije. „Pokud nemá oporu v rodině, je pro něj velmi těžké situaci finančně zvládnout. Setkali jsme se i s případem, kdy jsme pomáhali s prodejem bytu, aby měl klient dostatek peněz na živobytí,“ přibližuje praxi Morawitzová.

Nízké příjmy podle ní občas ovlivňují také exekuce. Dluhy vznikají například kvůli půjčkám, které si senioři vzali, aby pomohli svým potomkům k překonání existenčních potíží. Děti nebo vnoučata jim slíbily, že budou půjčku splácet, ale to se neděje. „Přes 66 tisíc lidí nad 65 let čelí exekucím, skoro 40 tisíc dokonce vícečetným,“ upozorňuje odbornice.

A je tu ještě jeden velký problém, který narostl s koronavirovou pandemií – sociální izolace, jež může navíc vést ke ztrátě peněz. „Celá společnost musela omezit kontakty a návštěvy. Pro seniory je toto období velmi náročné a přerušení osobních setkávání s rodinou, přáteli či dobrovolníky nesou těžce. Projevuje se to na jejich psychické pohodě i fyzickém zdraví,“ nastiňuje problém Morawitzová. Někteří klienti nadace se izolovali, protože se obávají nákazy covidem. Neopouštějí byt, odmítají sociální služby či vyšetření lékařů.

Podle Morawitzové narůstá také počet nákupů přes TV shopping a následné potíže s reklamací zboží. Po získání kontaktních údajů pak prodávající seniorům manipulativně vnucují další nevyžádané zboží.

Má-li senior nízký důchod, pomohou mu podle odbornice sociální dávky. „Probereme s ním možnosti a zjistíme, zda má klient na dávky nárok. Mnohdy o těchto možnostech neví. A pokud je to možné, zapojíme rodinu, která může přispět na nákup léků, jídla a dalších potřebných věcí,“ říká.

Trh práce se musí změnit

S výší důchodů mohou z dlouhodobého hlediska pomoci změny na trhu práce. „V Česku je stále málo firem, které podporují zkrácené a flexibilní úvazky. Rodiče při rodičovské dovolené nebo po ní mají ztížené podmínky k návratu do práce. Totéž platí i u lidí, kteří pečují o své blízké a je pro ně náročné skloubit péči s prací. Volí pak třeba práce v takzvaném švarcsystému, na různé dohody nebo v extrémním případě práci načerno,“ říká Morawitzová.

Kdyby stát podle ní snížil odvody na důchodové pojištění, byla by to motivace pro firmy, aby se zaměstnanci častěji uzavíraly pracovní smlouvu. Pokud by se snížila i zásluhovost důchodů, vzrostly by penze lidem také z nízkopříjmových skupin. „Stát by musel výpadek nahradit z jiných zdrojů, ale současně s tím by ušetřil na vyplácení dávek seniorům, kteří se svým důchodem nevyžijí,“ doplňuje šéfka nadace.

Na trhu práce vidí Morawitzová ještě jedno minus, a to jsou předsudky zaměstnavatelů vůči starším pracovníkům. Ti pak, když nemohou najít vhodné místo, volí často odchod do předčasného důchodu, čímž se jim penze výrazně krátí. Loni byl rozdíl mezi průměrným důchodem a předčasným 1500 korun měsíčně. Za rok je to 18 tisíc korun.

Kromě toho, že předčasný důchod snižuje penzi, má ještě jednu nevýhodu. Při výplatě předčasného starobního důchodu není možné až do data dosažení důchodového věku standardně pracovat či podnikat. Lze si jen přivydělat.

Morawitzová proto apeluje na lidi ve středním věku, aby se s předstihem připravovali na odchod do důchodu i finančně. „Vytvářeli si rezervy, a pokud podnikají, měli by myslet na to, že nízké pojištění představuje vyšší čistý zisk, ale později nižší důchod,“ dodává.