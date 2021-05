Mourem zapadaný kraj i duše. Cestou do postuhelné éry čekají Karvinsko krušné časy Foto: Tomáš Vocelka

V někdejším černém srdci republiky se pere minulost s budoucností. Havíři se snaží smířit s tím, že jim zavřeli doly, úřady hledají způsob, jak zastavit odliv obyvatel a přilákat investory. Karvinsko musí zezelenat a zbohatnout, říkají s odkazem na miliardy korun, které slíbila poslat Evropská unie. „Co by tu mohlo vzniknout? To nevím. Ale z budoucnosti obavy nemám. Když vás pořád někdo něčím straší, přestanete se bát,“ krčí rameny horník Vasil. Další pokračování projektu Chudé Česko 21 se věnuje hledání naděje v postuhelném kraji ohroženém chudobou. Helena Truchlá Projekt vznikl za podpory

Město, do kterého se havíř Radek narodil, už neexistuje. Připomíná ho jen šedý kostel nedaleko silnice s nerovnou vozovkou. Také stavba samotná je nakřivo. Je to daň za propadající se podloží, které provrtávají černouhelné šachty. „Za rybníkem za kostelem stával kdysi náš dům, bydlel jsem tam jako kluk,“ vypráví dvaapadesátiletý elektrikář Radek. V šachtách Ostravsko-karvinských dolů (OKD) se stará o těžební stroje. Stejně jako celé generace horníků, i Radek pochází ze staré Karviné, historického města obklopeného hornickými koloniemi. Svého času tu žilo přes 20 tisíc lidí: havíři, kteří denně fárali stovky metrů pod zem, a jejich rodiny. Z Ostravy sem jezdila meziměstská tramvaj, u kostela je ještě patrný zbytek náspu kolejí. To je už minulostí. Půda se propadla, lidé se postupně odstěhovali a město bylo srovnáno se zemí. Samotný kostel, kdysi dominanta na kopci, klesl o víc než 30 metrů. Vzniklé prohlubně zaplavuje voda, rozvalené kameny a zbytky asfaltu zarůstá tráva a řídký les. Podivnou průmyslově-přírodní krajinu doplňují roztroušené sloupy elektrického vedení a veřejného osvětlení. U nedalekého dolu Gabriela člověk mezi odpadky narazí i na rozbitou hornickou helmu. Připomíná těžkou robotu, která původně zemědělskou krajinu Karvinska proměnila k nepoznání. Havíře tu má v rodině skoro každý. Stejně jako těžařským společnostem i jim rubání kdysi přineslo finanční prosperitu. Před 30 lety dávaly doly práci víc než sto tisícům lidí, předloni už jich byla méně než desetina. Stále ale panovala naděje, že těžba ještě nějaká léta vydrží, snad až do roku 2030. Další pokles cen uhlí i ztráty způsobené koronavirovou pandemií útlum urychlily. Od loňského léta je jasné, že o práci brzy přijde většina zbylých pracovníků. V posledním areálu OKD skončí provoz nejpozději příští rok, možná i dřív. Místní se bojí, co bude dál. Radek se ze staré Karviné stěhoval jako šestiletý, v osmnácti nastoupil na šachtu. A jako jeden z asi tří a půl tisíce lidí, kterým teď dává práci ztrátový podnik OKD a na něj navázané externí firmy, může zatím fárat dál. Žije teď se svou ženou v pěkném dvoupatrovém rodinném domě. „Abychom si na něj mohli vzít hypotéku, začali jsme podnikat. Náš obchod je ale kvůli pandemii zavřený. Bál jsem se, že kdybych dal výpověď, nemusel bych najít nové místo a byl by problém se splácením,“ vysvětluje dvaapadesátiletý muž. Letos ze státního OKD odešly více než dva tisíce lidí, část z nich bude dál pracovat pod státním podnikem Diamo na likvidaci šachet. Skončit chtěl původně i Radek. Ti, kdo odešli dobrovolně, totiž od firmy dostali na rozloučenou jedenáctinásobek výplaty. Zvláštním příplatkem až osm tisíc korun měsíčně po dobu až pěti let pomůže bývalým havířům stát, několik měsíců je podpoří i úřad práce. Nakonec ale shodou okolností zaměstnancem zůstal, a teď je za to rád. „Všichni se snaží propouštět, bůhví, jak to bude. Jako vyučený elektrikář bych nemusel mít problém sehnat práci, nebude ale za stejné peníze, jako mám teď,“ je přesvědčený. Mzda u nabídek, které by pro něj přicházely v úvahu, se pohybuje okolo 24 tisíc korun hrubého měsíčně, často jde ale o spolupráci na živnostenský list nebo na pracovní dohodu, bez plnohodnotné smlouvy. Uchazečům bez aspoň středoškolského vzdělání nabízí inzeráty úřadu práce v Karviné málokdy vyšší než dvacetitisícový plat. Průměrná mzda zaměstnanců OKD činila v roce 2019 podle poslední výroční zprávy víc než dvojnásobek. Ale také sami hrdí havíři připouští, že kdysi nezpochybnitelná finanční výhoda práce v dole se v posledních letech spíš vytrácela. „Dřív se říkalo ‚já jsem havíř, kdo je víc‘, to už ale neplatí. Mám už skoro deset let stejný výdělek, zatímco ceny jdou nahoru,“ popisuje Radek. A někdejší zaměstnání u OKD může být v letech po útlumu i nevýhodou: horníci mají zkušenost s tím, že někteří zaměstnavatelé jim nabídnou plat nižší o kompenzaci, kterou havíři dostávají od státu. Tedy až o osm tisíc měsíčně.

Oběti na oltáři těžby Radek spoléhal na to, že mu důl nezavřou dřív, než bude moci jít v 55 letech do předčasného hornického důchodu. Jenže to bude až za tři roky, zatímco na poslední jámě v dole Československé mládeže, kam teď každý den chodí fárat, by se mělo těžit nejdéle do konce příštího roku. A ani to není jisté, stejně jako výše odstupného pro horníky. Nejvíce havířů pochází z Karviné, Orlové a Havířova, a právě na Karvinsku je už nyní nejvyšší nezaměstnanost z celé republiky: s březnovými 8,9 procenta je na úrovni více než dvojnásobku celostátního průměru. V posledních měsících tu lidí bez práce přibylo také v souvislosti s útlumem v OKD. Na jedno volné pracovní místo připadá skoro 13 zájemců, v celém Česku je to méně než jeden. Město trpí pocitem toho, že se obětovalo na oltář těžby, a když teď už není lukrativní, všichni se na Karvinou vykašlali,“ popisuje tamní rodačka a zastupitelka Klusová. „Zaměstnavatelé nejvíce poptávali montážní dělníky, pomocné pracovníky ve výrobě, obsluhu strojů na výrobu potravin, dělníky v oblasti výstavby budov a svářeče,“ vyjmenovává možnosti uplatnění Vladana Purdeková, vedoucí oddělení zaměstnanosti na Úřadu práce v Ostravě. Úřad nabízí horníkům v rámci speciálního projektu Outplacement také možnost rekvalifikací. Zájem je hlavně o kurzy na řidičské oprávnění na kamion, přeškolení na strážné, strojníky nebo truhláře. Pozornost veřejnosti si i díky stejnojmennému dokumentárnímu filmu, který loni na festivalu v Jihlavě vyhrál hlavní cenu, získal rekvalifikační projekt samotného OKD s názvem Nová Šichta. Jeden z bývalých havířů v něm podstoupil proměnu v programátora, což časosběrný snímek mladého režiséra Jindřicha Andrše zachycuje. Jenže nezaměstnanost je pouze jeden z mnoha problémů, se kterými se Karvinsko i další české uhelné regiony v časech útlumu těžby potýkají. Zdejší obce se opakovaně umisťují na nejhorších pozicích žebříčku kvality života v zemi. „Chudobu tu lze vidět na ulicích. Lidé mají exekuce, žije zde víc těch takzvaně sociálně slabších,“ popisuje Zuzana Klusová, pirátská zastupitelka Moravskoslezského kraje a zároveň Karviné. Data její dojem potvrzují. „Ačkoliv příjmy v těchto regionech nejsou nijak výrazně pod mediánem celé republiky, vyšší procento domácností nemá finanční rezervy. Nebo je lidé mají mnohem nižší než ve zbytku země,“ vysvětluje hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil. „Město trpí pocitem toho, že se obětovalo na oltář těžby, a když teď už není lukrativní, všichni se na Karvinou vykašlali,“ popisuje tamní rodačka Klusová. Bývalí havíři jsou skutečně skeptičtí. „Po náměstí skoro nikdo nechodí, lidé mizí pryč, když vidí, že tu je mrtvo. Mám obavu, že sem nebudou chtít přijít ani žádné nové firmy,“ popisuje jeden z horníků. Dějiny těžby na Karvinsku Přelom 18. a 19. století: rozvoj černouhelné těžby na Karvinsku Po roce 1945: znárodnění dolů dalo základ dnešnímu OKD. To je jediným producentem černého uhlí v Česku. 1971: v OKD se v tom roce vytěžilo historických 28,8 milionu tun uhlí 1990: v celém revíru funguje 13 šachet se 104 tisíci zaměstnanci, začíná postupné uzavírání těch prodělečných 2004: končí privatizace OKD, firma přechází do rukou společnosti Karbon Invest, o něco později ji získává společnost RPG Industries podnikatele Zdeňka Bakaly, dnešního majitele vydavatelství Economia, do jehož portfolia patří i on-line deník Aktuálně.cz. 2016: OKD vyhlašuje úpadek kvůli klesajícím cenám uhlí a předluženosti 2018: OKD znovu přebírá stát prostřednictvím firmy Prisko a zavazuje se uhradit náklady na útlum těžby prostřednictvím státního podniku Diamo 2021: poslední uhlí vyvezeno z dolů Darkov a ČSA, pod Diamo přechází uzavřené doly Lazy, Dukla, Staříč a Frenštát 2022: předpokládaný nejzazší termín ukončení těžby na posledním fungujícím Dole ČSM Lidé odcházejí z celého Moravskoslezského kraje už od poloviny 90. let. Vloni jich bylo nejvíc od sametové revoluce. Nejhorší je situace opět na Karvinsku, samotná Karviná za jediný rok ztratila skoro 2,5 procenta obyvatel. V kraji podniká relativně nejméně lidí z celé republiky. „Je to mizérie, moc východisek není,“ přisvědčuje další z dnes už bývalých havířů, Ruda. Na šachtu šel teprve ve 40 letech, nejdřív se živil jako řidič kamionu. „Jezdil jsem po světě, od Kazachstánu až do severního Švédska, mohl jsem tam zůstat za lepší peníze. Ale vždycky jsem se vracel domů. My, moje generace, jsme tak trochu patrioti,“ vypráví rodák z nedalekého Rychvaldu. Přímo pro OKD nepracoval nikdy, nechal se zaměstnat jednou z externích firem. Odstupné ani státní podporu proto nedostane, ačkoliv fáral hluboko pod zem a razil šachty. Vloni, když byl oznámen definitivní termín útlumu, ho šéf převelel na stavební práce v Ostravě. „Musím se modlit. Smlouvu mám jenom do ukončení zakázky, termín vám nikdo neřekne. Jakmile to padne, tak na shledanou,“ popisuje Ruda a kroutí přitom bělovlasou hlavou. Jeho paní je v invalidním důchodu, musí jí pomáhat starat se o dům a malé hospodářství. Nejmladší syn ještě žije s rodiči. „Když přijdete do nového zaměstnání, pošlou vás nejdřív k lékaři. Na tom pohoří spousta lidí, protože jsou po šachtě zhuntovaní. Neprojdete prohlídkou a nemáte šanci práci dostat. Ti, kteří mají na krku půjčky a úvěry, jsou v zatraceně těžké situaci,“ vysvětluje i své obavy. Sám měl zatím štěstí, staronový šéf po něm potvrzení od doktora nechtěl. Otázkou je i věk. „Mých 45 let nemusí být to, co by si firmy úplně představovaly,“ míní další havíř. Sedmapadesátiletý Ruda teď doufá, že bude mít nárok na předčasný důchod. Ten se ale řídí počtem odpracovaných směn v podzemí, a Ruda nemá jistotu, že jich stihl dostatek. „Kdyby snížili podmínku z 3300 odfáraných směn třeba na 2500, spoustě starších havířů by to pomohlo,“ navrhuje řešení pro sebe i své kamarády. Hornická hrdost Dopátrat se toho, kolik pracovních míst v regionu zanikne, kolik lidí si bude muset hledat nové uplatnění a kolik z nich s tím bude mít problém, je těžké. Existují jen různé odhady. „Je to relativně různorodá skupina, o ty s technickým vzděláním může být zájem v automobilkách nebo strojírenství. V situaci o něco složitější budou ti, kteří pracovali v šachtách,“ popisuje Ondřej Slach, odborník z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity. „Problémem budou na těžbu navázané firmy. Ty teď zaměstnávají asi čtyři až pět tisíc lidí, kteří na mzdách dostávají dvě až tři miliardy korun ročně,“ dodává Zdeněk Karásek, moravskoslezský zastupitel za ANO, který se transformací regionu zabývá. Kraj počítá s tím, že s útlumem dolování uhlí ukončí nebo omezí svou činnost skoro polovina firem na těžbu navázaných. Největší nápor nastane podle Karáska letos a příští rok. Propuštění deseti procent všech zaměstnanců už oznámil polostátní energetický koncern ČEZ, který provozuje elektrárnu Dětmarovice nedaleko Karviné. Jediný černouhelný zdroj elektřiny v Česku přejde na ekologičtější plyn. Kolik lidí nemá peníze na to, aby si doma dost zatopili Finanční problémy hlásí britský majitel ostravské hutě Liberty, která dává práci šesti tisícům lidí. Právě sem chtěl nastoupit jeden z havířů, se kterým deník Aktuálně.cz mluvil. Slíbené rychlé potvrzení přijetí ještě v den pohovoru nakonec vystřídalo mlčení, a s tím také obavy, že firma nabírání nových lidí zastavila. Ocelárny i elektrárna patřily mezi největší odběratele uhlí z OKD, a útlum se jich proto bezprostředně dotkne, stejně jako zdejších tepláren. „Přechod na jiné zdroje bude trvat dlouho, teplo proto nejspíš o něco zdraží,“ odhaduje zastupitel Karásek. Už nyní přitom Moravskoslezský kraj v Česku vyniká mírou takzvané energetické chudoby. Šest procent lidí v kraji, tedy přes 70 tisíc osob, nemá peníze na to, aby si doma dost zatopili. Vyplývá to z průzkumu Vysoké školy ekonomické v Praze. Hůř je na tom z celé republiky jenom další uhelný region, Ústecký kraj. Zde chudoba dosahuje alarmujících 14 procent. Problém bude podle sociologa Slacha v tom, jak vymyslet, čím ztracená místa nahradit. „Protože horníci mívají určité dovednosti, ale také zvyky, které nemusí úplně korespondovat s tím, co firmy chtějí,“ vysvětluje. Kromě vyšších nároků na mzdu souvisí opatrnost také s obavou, že by havíři nemuseli do pracovního kolektivu dobře zapadnout. Některé firmy proto nechtějí přijímat vyšší než určitý podíl bývalých havířů. Rozmluvy s těmito muži naznačují, že na své bývalé profesi oceňují „polovojenský režim“, který na šachtách panoval, ale také adrenalin z fárání do až kilometrové hloubky, spojený s odhodláním nasadit v případě nebezpečí život za kamarády. „Neočekávám, že bych takový kolektiv někde znovu potkal,“ říká jeden z nich.

Miliardy z Bruselu Moravskoslezský zastupitel Zdeněk Karásek odhaduje, že na Karvinsku může nezaměstnanost vystoupat až k deseti procentům. To je stále relativně málo v porovnání s obdobím okolo let 2003 a 2004, kdy bez práce zůstala pětina místních. Podle sociologa Slacha tehdy situaci zachránil vzestup automobilového průmyslu, který se stal s 25 tisíci pracovními místy největším zaměstnavatelem v kraji. Podobným směrem teď upíná naděje také sociálnědemokratický primátor Karviné Jan Wolf. „Nejvíc by se mi líbilo, kdyby se tu zopakoval příběh z Frýdku-Místku, kam se podařilo na základě státní pobídky téměř pěti miliard korun přilákat společnost Hyundai. Dnes v Nošovicích nabízí přes deset tisíc pracovních míst včetně navazujících profesí. Ale nemusela by to být nutně automobilka,“ říká Wolf. Jenže spoléhat se na několik málo velkých zaměstnavatelů s sebou přináší obavy. „V případě ekonomických problémů by riziko ztráty zaměstnání postihlo značnou část obyvatel,“ připouští strategické podklady z loňského roku, které definují hlavní výzvy kraje. „Je otázka, jestli automobilový průmysl dokáže i nadále generovat další pracovní místa,“ pochybuje také sociolog Slach. Už nyní je jasné, že nošovická Hyundai letos přes 200 lidí naopak propustí. Důvodem je mimo jiné snížení poptávky po autech. Analytici odhadují, že s pokračující robotizací a automatizací bude zaměstnanců výhledově potřeba méně a méně.

Spravedlivá transformace v Německu Muzeum hornictví v Bochumi. Foto: Wikimedia Commons - Jochen Teufel [CC BY-SA 3.0] V rozhovorech o budoucnosti Karvinska často přijde řeč na povedenou transformaci v německém Porúří, kde se těžba utlumovala celou druhou polovinu 20. století. Dva poslední černouhelné doly zde byly zavřeny v roce 2018. „Německo do proměny nasypalo spoustu peněz, to se na Karvinsku v takové míře nezopakuje,“ říká Petr Birklen z firmy Moravskoslezské Investice a Development, který oceňuje systematičnost německého postupu. V Porúří, které je zhruba dvanáctkrát větší než okres Karviná, se podle dostupných informací jednalo o speciálně vyčleněných 25,5 miliardy eur během pěti desetiletí. Jenom sanace 2700 hektarů zasaženého území vyšla na víc než dvě miliardy eur. Podpora postupně utlumované těžby ze strany státu mezi roky 1960 a 2016 přesáhla 337 miliard eur. Díky tomu se podařilo řadu pracovních míst udržet tak dlouho, aby v nich lidé přirozeně zestárli a odešli do předčasné penze. „Na Karvinsku to musí proběhnout takovým tím českým způsobem: rychle, trochu improvizovaně, s velkou dávkou nadšení,“ míní moravskoslezský zastupitel Zdeněk Karásek. Odborníci na energetiku, sociologové i ekonomové se shodují v tom, že při proměně je potřeba brát ohled na lokální specifika a nesnažit se slepě napodobovat. Přesto pohled do Německa nabízí inspiraci.

Základní předpoklady úspěšné proměny Porúří v relativně prosperující centra obchodu, služeb, vědy i výzkumu: Proměna musí mít silný sociální aspekt. Vyjednávání o podmínkách se od začátku účastnili místní obyvatelé i zaměstnanecké svazy. Stát postupně převáděl dotace určené na těžbu do sociálních fondů pod heslem „žádný havíř nezůstane pod zemí“, tedy nezajištěný. Pět tisíc lidí dostalo práci při rekultivacích. Nadace, která má na starosti péči o krajinu po dolování, vznikla z bývalých těžařských společností. Její závazky v regionu nejsou časově ohraničené, označují se za „věčné úkoly“. Vynakládá se na ně zhruba 220 milionů eur ročně. Snaha nahradit doly jinými velkými zaměstnavateli pomocí finančních pobídek nemusí vést ke dlouhodobému zajištění pracovních míst. „Když pobídky skončily, nová pracovní místa často zmizela stejně rychle, jako se objevila,“ zní negativní zkušenost z Porúří. Netýká se to jen průmyslu: až do poloviny 60. let minulého století nebyla v regionu jediná univerzita, dnes tu studuje na 22 vysokých školách desetina německé mládeže. „Bývalí havíři se jen zřídka stanou univerzitními profesory, ale výzkumné instituce mohou fungovat jako magnet, přitáhnout nové iniciativy a startupy,“ píše Regions Beyond Coal. Stejně důležité je i budování infrastruktury – v Porúří s dálnicemi, železnicemi a tramvajovými tratěmi začali – i důraz na zachování kulturního dědictví. Pokud v bývalých průmyslových areálech vzniknou například hotely nebo konferenční centra, mohou dobře vydělávat. Do plánování je potřeba zahrnout i podněty od místních lidí. Nejen zaměstnanců uhelných firem, ale také podnikatelů, zástupců obcí a měst, státu, dětí, spolků. Ti, kteří v regionu žijí, mohou mít dobré nápady, jak území využít. Přesto bude transformace těžká. Porúří i dnes patří k oblastem s relativně vyšší nezaměstnaností, je tu i vyšší míra chudoby než v ostatních částech bývalého západního Německa. Zdroj: Analýza think-tanku Regions Beyond Coal

Miliardy korun nicméně k dispozici jsou: Karvinsko a celý Moravskoslezský kraj jsou jedním ze tří uhelných regionů, které mohou v následujících letech čerpat 40 miliard korun z takzvaného Fondu spravedlivé transformace (JTF) Evropské unie. Část připadne i Karlovarskému a Ústeckému kraji, kde se stále ještě těží hnědé uhlí v povrchových lomech. „Karvinsko je v přípravě na útlum těžby o poznání dále než regiony na severozápadě Čech. Je to ovšem dáno především tím, že musí jednat prakticky okamžitě,“ míní Zuzana Vondrová z Centra pro dopravu a energetiku. Otázkou, jak lze regiony zatížené těžbou a spalováním uhlí proměnit v oblasti spoléhající na čisté zdroje energie a ekologičtější průmysl, se zabývá dlouhodobě. Stejně tak tím, jak tuto proměnu provést spravedlivě, tedy aby z ní vyšli co nejlépe právě lidé, kterým končící odvětví ekonomiky až dosud dávala obživu. Havíři se ale shodují především na jedné věci: dokud je v zemi uhlí, mělo by se těžit dál. Nebo šachty aspoň nezasypávat a těžební budovy nebourat. Věří totiž, že černá surovina bude znovu potřeba, vrátí se její vyšší ceny a tím i zisky. Pak by znovu sfárali do hlubin. A to třeba i za cenu poddolování dalších částí novodobé Karviné. To přitom jenom podporuje negativní jevy, se kterými se region v posledních letech potýká: z karvinského Starého města kvůli plánům na další těžbu mizí obchody, hospody, domy i lidé. Nechali se od těžařů vyplatit a odstěhovali se, někteří už poněkolikáté za život. „Pokud se doly jednou uzavřou, nebude ekonomicky výhodné ani technicky možné jejich znovuotevření,“ namítá primátor Karviné Wolf. Podobně se vyjadřují zástupci kraje i experti. Evropské peníze – kromě transformačního také z takzvaného modernizačního fondu – jsou navíc určené jen na podporu čistých zdrojů energie, jako je slunce, vítr nebo biomasa a přechodně nejspíš i zemní plyn. Jejich využívání na rozdíl od spalování uhlí zlevňuje. „Peníze z Evropské unie chceme maximálně využít. V letech 2021 až 2029 sem plánujeme dostat až 100 miliard korun, významná část by měla směřovat i na Karvinsko,“ popisuje moravskoslezský zastupitel Karásek. Pro kraj by rád získal celou polovinu prostředků transformačního fondu, Ústecký a Karlovarský kraj by se musely podělit o zbytek. „A to jsou jen veřejné peníze. V Německu po útlumu těžby na jednu státní marku nebo euro přišlo sedminásobek investic ze soukromého sektoru. Ten sem chceme přilákat i my,“ vysvětluje ambice na další roky. S vlastním návrhem přichází také karvinská a krajská pirátská zastupitelka Klusová. „Mělo by se řešit sociálně odpovědné veřejné zadávání zakázek. Aby, až se tu bude něco stavět, zaměstnavatelé dávali práci především místním lidem a materiál brali od lokálních dodavatelů, hlavně pro velké zakázky. Třeba se to tím trochu prodraží, ale pak by se mohla podařit skutečně spravedlivá transformace,“ je přesvědčená. Podobná praxe je běžná také jinde. Například v Rakousku nebo Německu je podle Slacha běžnou praxí v některých odvětvích upřednostňovat místní podnikatele. „A není to vnímáno jako nic nekalého,“ říká sociolog Slach. Na Karvinsku by se podle něj podobný model mohl osvědčit u velkých zakázek na rekultivační a sanační práce. Z černé na zelenou Kraj, stát i město Karviná v posledních měsících a letech vytvořily řadu strategických dokumentů, kterými se má proměna řídit. „Zastřešující vizí je odklon od černé technologie k zelené. Tím směrem musíme jít, nejen protože na to Evropská unie dává peníze, ale protože je to zároveň i velká příležitost,“ míní Petr Birklen. Jako jeden z expertů krajské firmy Moravskoslezské Investice a Development (MSD) má na starosti strategii s názvem POHO2030. Věnuje se přímo budoucnosti „pohornické oblasti“ Karvinska, území o rozloze 62 kilometrů čtverečních. Karvinsko podle něj může nabídnout právě specializaci na zelená odvětví, ale třeba i zajímavou formu úspor nákladů: například když se bude přímo v místě spotřebovávat elektřina, která se tu vyrábí. Plány, jak by to mohlo vypadat, zatím nejsou příliš konkrétní. Státní podnik Diamo zvažuje využití důlního plynu pro výrobu elektřiny na dolech ČSA a Lazy, soukromá Veolia přemýšlí o instalaci plovoucích fotovoltaických panelů na vodních plochách, původně odkalištích. Kompenzace, které za těžbu dostane ještě příští rok od OKD karvinská radnice, chce město využít na přípravu průmyslové zóny Smart Park v areálu dolu Barbora. Projekt existuje už pět let, měl by přinést až dva tisíce pracovních míst. Brzdí ho ale spory o vlastnictví pozemků. V jednání je i možnost výstavby skleníků využívajících teplo z podzemí, nebo vertikálních farem v někdejších provozních budovách dolů. Zastřešující vizí je odklon od černé technologie k zelené. Tím směrem musíme jít, nejen protože na to Evropská unie dává peníze, ale protože je to zároveň i velká příležitost,“ míní Petr Birklen, jež má na starosti strategii POHO2030 Jedním z hlavních cílů strategie je udělat z Karvinska lákavou lokalitu pro nové investory. „Ti se dívají na peníze, aby se jim to vyplatilo. Druhá věc je image – když firma podniká v zelených technologiích, může jí to pomoci v tom, aby se stala součástí příběhu zelené transformace,“ míní expert na investice a rozvoj Briklen. „A investoři se nás samozřejmě také ptají, jak je to na Karvinsku s dostupností pracovní síly. Na obsluhu fotovoltaiky nebo zařízení na důlní plyn by rekvalifikace současných pracovníků možná byla. Dostat je do výroby nějakých sofistikovanějších zařízení by ale bylo složitější,“ připouští. Během letoška MSD počítá se vznikem konkrétních plánů pro jednotlivé důlní areály, aby si vzájemně nekonkurovaly. Ještě předtím bude potřeba území rekultivovat, což je úkol pro státní Diamo. Náklady mají do konce roku 2035 činit 13,7 miliardy korun. Zaplatí je stát, a vypomoci si chce také v tomto případě penězi z Evropské unie. „Má to samozřejmě svá úskalí. Kdybych zastavil někoho na náměstí v Karviné a tu strategii mu popsal, možná se na mě bude dívat v lepším případě jako na blázna,“ říká Petr Birklen. Právě důraz na místní obyvatele, kteří představují zásadní proměnnou nejen ekonomické budoucnosti Karvinska, se z plánování trochu vytrácí. Birklen uznává, že plány pro Karvinsko se zatím řídí spíš tím, jak budoucnost uhelných regionů vidí Evropská unie, než že by je aktivně utvářeli místní lidé. Jejich zapojení je přitom jedním ze základních předpokladů naplnění spravedlivé transformace. „Je potom mnohem pravděpodobnější, že se proměna podaří a místní ji přijmou za svou,“ upozorňuje Zuzana Vondrová z Centra pro dopravu a energetiku. Jiný nedostatek v aktuálním plánování vidí sociolog Slach z Ostravské univerzity. „Změna na Karvinsku je vnímána až příliš ekonomicky. Musíme řešit i sociální aspekty, kvalitu života, bydlení, školství,“ vysvětluje. Z dat, která má k dispozici, vyplývá, že lidé jsou ochotni přistoupit i na o něco nižší mzdy výměnou za vyšší kvalitu života. Tu by podle Slacha zajistily třeba plány na výstavbu dostupného bydlení nebo podpora výzkumných a vzdělávacích institucí. Konkrétním návrhem z této oblasti jsou třeba připravované nové obory studia na Obchodně-podnikatelské fakultě Slezské univerzity v Karviné. „Měly by být zaměřené na fyzioterapii, protože ve městě jsou lázně Darkov, a také on-line marketing. Chceme vzdělané praktiky, nejen akademiky,“ dodává moravskoslezský zastupitel Karásek.