Exekuce dál dusí Česko a ničí tisíce životů. Proč nová pravidla pomůžou jen částečně

Musel by žít snad tři sta let, aby své dluhy splatil. Na začátku byly převážně jízdy načerno v MHD. Postupně se na tisícikoruové pokuty nabalovaly poplatky, úroky, daně, odměny exekutorům, soudní výdaje... Rázem z toho byly skoro dva miliony korun. Jiří Peigert ale své finanční problémy neřešil. A tak ho pohltil tvrdý byznys s exekucemi. Podobně jako stovky tisíc dalších lidí.

Nedávno oslavil osmapadesáté narozeniny. Žije sám v garsonce pečovatelského domu ve Vlašimi. Po zaplacení nákladů na bydlení už Jiřímu Peigertovi moc peněz nezbývá – čtyři pět tisíc na měsíc. Pracuje za minimální mzdu jako ostraha objektu jedné firmy. Na nájemné a živobytí mu po uhrazení splátek dluhů zůstává něco málo přes devět tisíc korun, z nichž 7783 korun je takzvané nezabavitelné minimum dané zákonem. Jiří Peigert má šedesát exekucí. Většina z nich je za nezaplacené jízdné v MHD z dob, kdy se mu život tak trochu vymkl z ruky.

Po vojně se z Vlašimi, odkud pochází, odstěhoval do Prahy. Našel si tam práci v Laktosu, seznámil se s budoucí ženou a měl s ní dvě děti. „Jenže pak se to v práci začalo mlít, byla devadesátá léta. Vyměnilo se vedení, řadu z nás vyhodili. Začal jsem pít a manželství se rozpadalo. Žena se s dětmi odstěhovala, pak jsme se rozvedli,“ vypráví. Jiří Peigert situaci nezvládal. Přestal platit nájem, takže ho vystěhovali z bytu. A protože neplatil ani alimenty, skončil ve vazbě.

Když Jiřího Peigerta propustili, žil na ulici, přespával ve vagonech, na chodbách paneláků, kde se dalo. „A tehdy mě několikrát chytli v tramvaji nebo autobuse bez jízdenky,“ říká. Jeho vyprávění o tom, co zažil a dělal, se neposlouchá lehce.

Později se rozhodl jít na léčení do protialkoholní léčebny. Po návratu bral práce, které se zrovna namanuly. Některé načerno, jiné na dohody, vystřídal jich spousty – byl závozníkem, řidičem, uklízečem, topičem, pracoval ve skladu, hlídal objekty, obchody. Pak si vážně poranil páteř. Dnes chodí o berlích a pracovní možnosti se mu výrazně zúžily.

„Nedávno mi nabídli práci hlídače v supermarketu, to by bylo dobrý, akorát bych musel chodit, ale to dlouho nevydržím, oteče mi noha a začne se mi špatně dýchat,“ stěžuje si.

Chyby, které v životě udělal, si prý uvědomuje. Poslední roky se snaží znovu začlenit do normálního života. Vrátil se z Prahy do Vlašimi a obrátil se s prosbou o pomoc na oblastní charitu. Kromě potravinové podpory mu nabídli, že mu poradí s řešením finančních problémů.

„Pan Jiří se skutečně resocializoval. Jenže jeho původní dluhy ve výši několika desítek tisíc korun se vyšplhaly už skoro ke dvěma milionům. Nemá šanci se z toho dostat. To by musel žít snad tři sta let,“ říká pracovnice vlašimské charity, která nechce uvést své jméno.

Jiřího Peigerta chválí za to, že má konečně klasický zaměstnanecký poměr. Když jel do Prahy navštívit syna, všiml si v metru inzerátu s nabídkou práce ostrahy objektu. Zavolal na uvedený telefon, pozvali ho na pohovor a „plácli si“. Se šéfem se Jiří domluvil na plném úvazku s hodinovou mzdou 90,50 koruny, což je minimum, které zaměstnavatel musí zaplatit.

Jak podle vlašimské oblastní charity narostl od roku 2010 jeden z dluhů Jiřího Peigerta: Jistina – tedy původní dluh 968 Kč Úroky do roku 2021 791 Kč Náklady právního zastoupení 3 448,50 Kč Náklady nalézacího řízení Jedná se o řízení, ve kterém soud potvrdí, kdo je věřitel a kdo dlužník, jak vysoká je dlužná částka a stanovuje, dokdy má být uhrazena. 6 420 Kč Odměna exekutora 3 000 Kč Náhrada hotových výdajů Takzvané hotové výdaje zahrnují soudní poplatky, cestovní náklady, poštovné, telekomunikační poplatky, odborná vyjádření či opisy. 3 500 Kč DPH 1365 Kč Celkem nyní 19 577 Kč

I když by Jiří Peigert mohl za takovou práci dostat jinde víc peněz, je to snesitelné řešení pro obě strany. Pro něho znamená zaměstnanecký poměr šanci, že bude moci časem zažádat o invalidní důchod druhého stupně. Sice ho má připsaný, ale zhruba na 8500 korun měsíčně zatím nemá nárok. Nesplňuje podmínku, podle které dávku může pobírat jen ten, kdo během posledních 10 let odpracoval alespoň pět roků se mzdou, z níž bylo odváděno sociální pojištění.

Jednou by se Jiří Peigert třeba mohl dostat k oddlužení, i když to není jednoduché. „Nyní o osobní bankrot soud požádat nemůžeme. Musel by mít delší dobu stabilní příjem. Ideální je pracovní smlouva na dobu neurčitou,“ říká pracovnice vlašimské charity. Jiří Peigert je ale v nové práci zatím jen krátce, má smlouvu na rok a je těžké odhadnout, zda v zaměstnání vydrží. „Někdy může soud přihlédnout také k časově omezené smlouvě, ale dotyčný už za sebou musí mít stabilní pracovní historii,“ dodává žena, která pomáhá desítkám lidí v exekuci. Oddlužení se podařilo zhruba jen u třetiny z nich.

Kromě stabilního zaměstnání a určité výše mzdy je podmínkou k tomu, aby soud schválil oddlužení, ještě pravidelné splácení určené částky po dobu pěti let. Dlužník rovněž může prodat majetek, pokud nějaký má, a získanými penězi uhradit dluh nebo jeho část. Po pěti letech, u důchodců po třech letech, soud zhodnotí dlužníkovo chování a buď mu zbytek dluhů odpustí, nebo ne.

Pro firmy je vyplácení minimální mzdy, jakou bere Jiří Peigert, schůdná varianta, jak zaměstnat člověka s mnoha exekucemi a nestrávit při jejich vyřizování hodiny času. Zaměstnavatelé mají povinnost ze mzdy dlužníků každý měsíc strhávat exekutory stanovené částky a rozesílat je na jejich čísla účtu. Zároveň musí s exekutory často komunikovat. Platí, že čím více exekucí zaměstnanec má, tím více času stráví mzdová účtárna firmy s jejich vyřizováním. Ovšem při nízké mzdě nelze všechny pohledávky uspokojit a účtárna posílá splátky jen za část exekucí. Takže s exekučním papírováním nemá tolik práce.

„Častokrát jsem se setkala s tím, že když zaměstnavateli začnou do datové schránky chodit exekuce na dotyčného zaměstnance, představuje to pro ně tak obrovskou práci a náklady navíc, že se většinou s takovými lidmi rozloučí ještě ve zkušební době,“ říká pracovnice vlašimské charity.

Srážky ze mzdy zaměstnance začnou exekutoři požadovat po firmě ve chvíli, kdy zjistí, že je u ní dlužník v pracovním poměru. Poznají to podle toho, že firma zaměstnance přihlásí k platbě pojistného. Exekutoři mají přístup do databází sociální správy.

Oddlužení: Jak přejít z exekuce do insolvence a co to vlastně znamená Zastavení exekuce a přechod do insolvenčního řízení, které trvá pět let, znamená, že dlužník může zase volně nakládat se svým běžným účtem a nemusí se obávat návštěvy exekutora. A když za pět let splní podmínky, tedy bude pravidelně splácet soudem určenou částku, vrátí se do normálního života „očištěn“ od dluhů. Do insolvenčního řízení se může dostat dlužník, který má více věřitelů, má dluhy, jejichž lhůta splatnosti uplynula před více než 30 dny a není schopen je uhradit. Návrh na insolvenci nemůže podat dlužník sám, ale bezplatně prostřednictvím neziskové organizace. Případně prostřednictvím advokátní kanceláře nebo insolvenčního správce. To už ale stojí 4800 korun. Aby soud oddlužení schválil, musí být dlužník schopen splácet nad nezabavitelné minimum, které je letos pro jednotlivce stanoveno na 7783 korun, ještě částku rovnající se dvojnásobku měsíční odměny insolvenčnímu správci. Ta je zhruba 1100 korun, pro dlužníka to znamená tedy asi 2200 korun. Pokud má děti, musí hradit také výživné, případně ještě dlužné výživné. S dluhy je možné se vypořádat dvěma způsoby: Splátkovým kalendářem, kdy po dobu pěti let (v případě důchodců tří roků) dlužník platí alespoň minimální splátku. Proto je nutné, aby měl legální příjem s pracovní smlouvou. Prodejem majetku, který dotyčný vlastní – například nemovitosti. Výhody oddlužení: Dlužník zaplatí během pětiletého insolvenčního řízení (důchodce tříletého) pouze část svých závazků (může to být i méně než 30 procent). Pokud soud zjistí, že člověk zatížený exekucí vyvinul maximální úsilí pro uhrazení dluhů, může ho od zbytku dluhů osvobodit. Od chvíle, kdy dlužník podá prostřednictvím neziskové organizace, advokátní kanceláře nebo insolvenčního správce návrh na oddlužení k soudu, jeho dluhy se už nezvyšují a ani není možné provádět exekuce. Z měsíčního příjmu je srážena jedna částka, kterou pak insolvenční správce rozděluje všem věřitelům. Nevýhody pětiletého procesu oddlužení: Z příjmu zůstává dlužníkovi pouze nezabavitelná částka a potom ještě jedna třetina ze zbytku čisté mzdy, ze které bylo nezabavitelné minimum odečteno. Povinné měsíční splátky dluhu se nesmí zpožďovat. Vyplněná žádost o oddlužení včetně všech příloh je zveřejněná v Insolvenčním rejstříku na internetu, což pro dlužníka znamená částečnou ztrátu soukromí. Záleží také jen na rozhodnutí soudu, zda bude dlužník osvobozen od splácení zbytku dluhu. Soud přezkoumá, zda dlužník v průběhu určené doby vyvíjel maximální úsilí o úhradu pohledávek, a pokud uzná, že nikoliv, může pětileté či tříleté insolvenční období zastavit. „Tato vágní definice znamená, že velká část dlužníků prožije pět let s minimálními příjmy a v nejistotě, zda se dluhů na konci procesu zbaví a neupadne zpět do exekuce,“ uvádí analýza centra Spot. zobrazit celý text

Ačkoliv Jiří Peigert dlužil za každou svou černou jízdu jen necelou tisícikorunovou pokutu, jeho dluhy se vyšplhaly do závratných výšin. Důvodem je to, že dopravní podnik prodal jeho dluhy inkasním agenturám, tedy vymahačským společnostem. Jejich finanční náklady, které mohou od dlužníků požadovat, nejsou státem regulované. Tyto společnosti často spolupracují s advokátními kancelářemi a exekutorskými úřady, přičemž některé na obchodu s dluhy postavily lukrativní byznys.

Na několik největších kauz upozornila média. Například na případ exekutora Milana Makariuse, který byl obžalován ze spáchání trestného činu přijetí úplatku, zneužití pravomoci úřední osoby a poškozování věřitele. Nedávno zase Hospodářské noviny psaly o spolupráci předsedy sněmovny a třetího nejvyššího ústavního činitele v zemi Radka Vondráčka (ANO) s odsouzenými kroměřížskými lichváři. Ti si nyní odpykávají dva a půl roku ve vězení za to, že podvodně připravili lidi o nemovitosti nebo se o to alespoň pokusili.

Kauz je ale mnohem více, lze je najít třeba na webu exekucninerad.cz.

Exekuční řád dlouhodobě kritizovali odborníci, kteří ho nazývali exekučním „neřádem“ a velkým byznysem s chudobou. V současné době se s exekucemi potýká 720 tisíc Čechů, na které je vedeno 4,5 milionu exekucí v miliardových hodnotách. Z toho necelou polovinu představují nevymahatelné exekuce, které dlužníci nejsou schopni nikdy zaplatit – buď nemají žádný příjem ze zaměstnání, nebo jen minimální mzdu. Částečně zlepšit situaci má novela exekučního řádu, kterou 7. července schválila Poslanecká sněmovna po připomínkách senátorů.

Extrémní počet exekucí Jiřího Peigerta se pracovnice vlašimské charity pokusila alespoň o něco snížit. Neúspěšně. „Požádali jsme jednoho pražského exekutora, u kterého má pán Jiří 28 exekucí, zda by je mohl sloučit do jedné. Posílá totiž Jiřímu o každé exekuci usnesení zvlášť a na každém tomto usnesení vyčísluje svoje náklady, náklady věřitele a úroky. Kdyby exekutor posílal všechny tyto exekuce v jediném dokumentu, úžasně by tím pan Jiří ušetřil, protože náklady by byly počítány jen jednou, a ne osmadvacetkrát. Od exekutora nám ale přišlo zamítnutí. Odůvodnil to tím, že by to byl závažný zásah do pravomocně nabytých práv exekutora a věřitele,“ říká pracovnice charity, která je ráda, že exekuní řád konečně doznal změn, což usměrní byznys s dluhy.

Nově platná novela exekučního řádu pomůže významně snížit i dluh Jiřího Peigerta, a to až o stovky tisíc korun, protože jeden z bodů zákona zastavuje bezvýsledné exekuce s jistinou do 1500 korun. Bezvýsledné exekuce jsou ty, které dlužník není schopen řadu let splácet, protože nemá dostatečné příjmy. U Jiřího se to týká exekucí za jízdu načerno. Tedy o dluhy, které z původní nezaplacené pokuty nižší než 1500 korun mnohonásobně narostly.

„Bylo by to dobré. Jinak se z dluhů do smrti nevyhrabu,“ konstatuje smířeně Jiří Peigert a přiznává, že udělal chyby, které už zřejmě nenapraví. „Nikdy jsem neměl vlastní auto, jedinej pořádnej dar, kterej jsem dostal, byl pionýr od táty, když mi bylo patnáct. A jednou jedinkrát jsem se dostal na Rujánu s firmou, kde jsem pracoval,“ líčí a pak si povzdechne: „To je život, to vám teda povím.“