Pošta příští rok opět zvýší ceny svých služeb. Doručení dopisu zdraží až o tři koruny

Česká pošta chystá na začátku příštího roku další zvýšení cen všech základních služeb. Zdraží mimo jiné i obyčejná nebo doporučená psaní. Ceny by měly stoupnout řádově o jednotky korun. V úterý o tom informoval mluvčí pošty Matyáš Vitík.

Vitík uvedl, že pošta již změny oznámila podle platných regulí na Český telekomunikační úřad. Například u dopisu by mělo jít o zvýšení o dvě až tři koruny.

Jde o další zdražování v krátké době za sebou. Pošta již zdražila od letošního listopadu, zvedla ceny u posílání dopisů, balíků i poštovních poukázek. Doručení obyčejného dopisu podražilo o dvě koruny na 21 korun, prioritní psaní doručované do druhého dne pak vyjde na 28 korun namísto 26 korun. Základní cenu služby Balíkovna podnik zvýšil o deset korun na 75 korun, s dobírkou na 94 korun. Pro registrované uživatele se cena nezměnila.

Generální ředitel pošty Roman Knap v rozhovoru pro úterní Lidové noviny uvedl, že zdražování ceníku je reakcí na rostoucí náklady, zejména drahé energie a pohonné hmoty.

"Máme 3200 poboček a 72 dep a to už se na energiích podepíše. To samé u pohonných hmot, kdy ročně najezdíme 52 milionů kilometrů. Sedmdesát procent našich nákladů představuje vyplácení mezd," popsal Knap.

Knap, který stojí v čele České pošty od června 2018, zároveň v Lidových novinách řekl, že zvažuje účast ve výběrovém řízení na nového generálního ředitele České pošty. Tendr vypsal ministr vnitra Vít Rakušan, vítěz bude podnik řídit od příštího roku.

"Ještě nejsem přihlášen, ale uvažuji o tom. Mám čas do 15. listopadu. Pro mě je důležité to, že pokud bude politická vůle Českou poštu transformovat a změnit, tak to bude výzva, která mě zajímá," řekl. Prosadit by chtěl změnu systému financování pošty a oddělení státních služeb od komerčních a firmu změnit na akciovou společnost.

Ve funkci chce Knap ještě nyní v půlce listopadu jednat s odboráři o růstu mezd. "Před jednáním s odbory určitě nechceme nic prozrazovat. K jednání půjdeme s návrhem zvýšení platů o několik jednotek procent. Navýšení mezd však nepokryje meziroční inflaci, protože to jsou čísla, která pošta prostě neunese," uvedl. Dodal, že to bude kompromis mezi tím, co si firma může dovolit, a tím, aby zůstala na trhu práce konkurenceschopná.