Chcete dluhopisy TV Nova? Banka nabízí investice do firem skupiny PPF

Air Bank nabídne svým klientům investice do firem ze skupiny PPF. Jako první nabídne dluhopisy TV Nova, jejich upisovací období startuje dnes. Předpokládaná doba trvání této nabídky je tři týdny. Banka o tom dnes informovala v tiskové zprávě.
Air Bank
Air Bank | Foto: Libor Fojtík

Nákup je možné provést přímo v aplikaci My Air nebo v internetovém bankovnictví Air Bank.

"Fakt, že jsme součástí skupiny PPF, nám umožňuje přinášet klientům Air Bank investiční příležitosti, které byly dosud dostupné jen určitému okruhu investorů, zpravidla v privátním bankovnictví," uvedl generální ředitel Air Bank Michal Strcula. "Dluhopisy jsou pro mnoho investorů známým a srozumitelným investičním nástrojem. Proto je vnímáme jako ideální doplnění naší investiční nabídky," doplnil šéf investičních produktů v Air Bank Petr Žabža. 

Dluhopisy TV Nova tak mohou získat zájemci z řad klientů Air Bank i privátního bankovnictví PPF banky. Poplatek při nákupu v Air Bank činí 0,3 procenta jmenovité hodnoty dluhopisu.

"Korporátní dluhopis vždy nese určitá rizika"

"Zájem o podobné emise bývá zpravidla vysoký," řekl investiční specialista FinGO Jiří Fajt. Parametry, tedy čtyřletá splatnost a pevný výnos 5,4 procenta ročně, jsou podle něj pro investory atraktivní. Zároveň ale platí, že korporátní dluhopis vždy nese určitá rizika, a proto by měl být jen doplňkem diverzifikovaného portfolia, nikoli jeho základem, dodal.

"I když jde jen o 5,4 procenta na čtyři roky, tedy podle mě za přijaté riziko málo atraktivní, bude to mít obchodní úspěch. Zvláště pokud tomu pomůže PR nebo reklama na TV Nova," míní analytik Capitalinked.com Radim Dohnal. V zahraniční podle něj existuje množství dluhopisů zvučnějších jmen s vyšší likviditou s výnosem nad šest procent ročně. "To, že finanční instituce vydává dluhopisy pro financování či zadlužení spřízněné společnosti, je běžné. V ČR se takto řešil Dr. Max přes banky ze skupiny Penta či podniky ze skupiny J&T Banky. Je to logické a efektivní. Spíše bychom se mohli divit, že takové dluhopisy skupina PPF vydává až nyní," podotkl.

Air Bank je součásti společnosti PPF Financial Holdings, patřící do skupiny PPF. Ta investuje do mnoha odvětví, od finančních služeb přes telekomunikace, média, biotechnologie, nemovitosti po strojírenství. PPF působí v Evropě, Asii a Severní Americe, svoji korporátní vlastnickou a řídicí strukturu má v Nizozemsku.

Televizní Skupina TV Nova loni zvýšila čistý zisk o 3,5 procenta na 1,191 miliardy korun. Tržby skupiny stouply o 16 procent na 9,1 miliardy korun. Vlastníkem Novy je společnost CME Media Enterprises z investiční skupiny PPF.

 
