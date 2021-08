Vtipné nápisy i varování: Ulovili jste povedené kousky? Pošlete nám je do redakce

Bizarní varování, dobře míněné rady do života i výzva k nalezení domácí ploštice. To jsou příklady vzkazů, které čtenáři Aktuálně.cz zaslali v rámci předešlých ročníků hledání nejvtipnější cedule. Narazili jste v průběhu léta na podobné kvalitní kousky? Pošlete nám je do redakce. Ty nejlepší odborná porota vybere do prázdninové fotogalerie. Mezitím se v galerii inspirujte uplynulými ročníky.

Své fotografie s nápaditými cedulemi můžete do redakce on-line deníku Aktuálně.cz zasílat přes jednoduchý formulář.