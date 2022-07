Ceny pohonných hmot přestaly růst. Drží se ale stále vysoko, zlevnění není na obzoru

Ceny pohonných hmot se stále drží vysoko, přestaly však již růst. Litr nafty stál o víkendu stejně jako o týden dříve: 48,17 koruny. Benzin mírně zdražil o 10 haléřů na 47,92 koruny. Vzhledem k vysoké poptávce během letních měsíců a nedostatečné kapacitě produkce ropy však oslovení analytici nepředpokládají, že by ceny v blízké době zásadně klesly.

Republikový průměr ceny nafty je už tři týdny víceméně stejný. V Praze ale průměrná cena vzrostla oproti předchozímu týdnu téměř o 20 haléřů. Na konci minulého týdne zaplatili řidiči v metropoli průměrně 48,68 koruny za litr. Pod hranicí 48 korun za litr se nafta pohybuje ve čtyřech krajích - Jihočeském, Karlovarském, Královéhradeckém a Ústeckém, kde je cena úplně nejnižší.

Benzin nejdráže tankují řidiči opět v Praze, nyní je vyjde průměrně na 48,48 koruny. Nejlevnější je v Královéhradeckém kraji, kde stojí litr benzinu téměř o korunu méně.

Jak uvádí pro Aktuálně.cz Boris Tomčiak, analytik společnosti Finlord, cena ropy stagnuje a dochází i k mírnému snížení marží na velkoobchodním trhu v Evropě.

"Poptávka je sice stále vyšší než nabídka, ale při současné vysoké ceně nastává přirozené zpomalování růstu spotřeby. Zároveň pokračuje nárůst nabídky. Tím se trh dostává do rovnovážného stavu." Tomčiak předpokládá, že by v následujících dnech mělo dojít ke snížení cen benzinu o 20 až 30 haléřů. Cena nafty podle něj zůstane stále stejná.

Jeden z kroků, které česká vláda podnikla k tomu, aby snížila ceny pohonných hmot, bylo zrušení povinnosti přimíchávání biosložek do benzinu a nafty. Je to součástí novely zákona, která je účinná od 1. července. Podle expertů i distributorů paliv to však na cenu vliv mít nebude a Česko navíc začne porušovat dohodu s EU ohledně biopaliv.

Zároveň se pro firemní vozidla, autobusy a nákladní auta do 12 tun ruší povinnost platit silniční daň. Pro nákladní vozidla nad 12 tun se snižuje na nejnižší možnou hodnotu. Snížení daní se projeví i pro služební nízkoemisní auta. Soukromá auta silniční daň platit nemusí.

Od 1. června do 30. září 2022 se také dočasně snížila sazba spotřební daně z benzinu i nafty o 1,50 koruny na litr. Po započtení DPH měla podle plánu ministerstva financí konečná cena pro řidiče na čerpacích stanicích klesnout až o 1,80 koruny na litr. Ve skutečnosti je však už nyní cena na stojanech vyšší než před snížením daně.