Oblíbené SUV ukazuje cestu příštích škodovek. Druhý VW T-Roc už zná české ceny

Nebývá úplně obvyklé, aby pár dnů po premiéře bylo možné nové auto rovnou objednat u dealerů, Volkswagen si ale s novým T-Rocem pospíšil. A i když se první auta dostanou k zákazníkům až na přelomu roku, je jasné, že za méně než 714 900 korun novou generaci SUV nepořídí. Oproti předchůdci představuje základní cena poměrně výrazný skok, vždyť první generaci lze ze skladových zásob pořídit od 580 300 korun.
Jenomže je to skoro jako porovnávat neporovnatelné. Původní T-Roc začínal s litrovým přeplňovaným tříválcem a manuální převodovkou, ten nový má přeplňovaný čtyřválcový mildhybrid sice se srovnatelným výkonem 85 kW, ale také dvouspojkovým sedmistupňovým automatem. Bez něj už T-Roc nepořídíte, protože ho má i silnější verze stejné motorizace se 110 kW. Obě jsou známé třeba ze Škody Octavia.
Právě pro ni přitom bude T-Roc znamenat poměrně zásadní inovaci. SUV totiž v příštím roce přijede s úplně novým plně hybridním pohonem, kterého se dočká právě i český bestseller. T-Roc je vůbec prvním autem, u něhož uvedení hybridního pohonu VW oznámil. Mimo něj se ale dostane i na benzinový dvoulitr s pohonem všech kol, zatím jsou oba mildhybridy předokolkami.
714 900 korun je startovací cena za výbavu Trend, která obsahuje třeba automatickou klimatizaci, 10,25palcové budíky, 10,3palcový multimediální systém, parkovací senzory vpředu i vzadu, sledování mrtvých úhlů, bezklíčové startování nebo přední a zadní LED světla.
Ceník T-Rocu sestává celkem ze čtveřice výbavových stupňů a končí na 964 900 korunách za vrcholné provedení R-Line. Co jednotlivé verze nabízejí, najdete v přiloženém boxu. Standardní je pro všechny záruka na tři roky nebo 90 tisíc kilometrů, prodloužit ji lze ale až na pět let nebo 150 tisíc kilometrů.
Výbava Volkswagenu T-Roc
Druhý stupeň výbavy Life (od 794 900 korun) přidává 12,9palcový multimediální systém, adaptivní tempomat, couvací kameru, vyhřívaná přední sedadla a volant, třízónovou automatickou klimatizaci, indukční nabíjení telefonů nebo 16palcová litá kola.
Výbava Style (od 894 900 korun) má navíc 10,25palcové digitální budíky, automatické parkování, bezklíčové odemykání, přední sedadla s masážní funkcí, lepší LED světla vpředu, střešní ližiny, svítící lištu s logem vpředu i vzadu nebo 17palcová litá kola.
Vrcholné provedení R-Line (od 964 900 korun) přihazuje nad rámec výbavy Life ještě sportovní doplňky karoserie i interiéru, 18palcová litá kola, sportovní podvozek, progresivní řízení, 10,25palcové digitální budíky, automatické parkování, bezklíčové odemykání nebo svítící lištu s logem vpředu i vzadu.
Mezigeneračně také T-Roc docela výrazně vyrostl. Na délku teď má 4373 mm a mezi nápravami 2629 mm. Končící provedení se nedostalo nad 4,3, respektive 2,6 metru. I kvůli tomu se o třicet litrů zvětšil zavazadlový prostor se základním objemem 475 litrů.
Na českém trhu bude přirozeně největším konkurentem Škoda Karoq, která začíná na 699 tisících korunách. Pod kapotou má ovšem litrový tříválec s 85 kW a k tomu manuální převodovku. Výbavou ale základnímu T-Rocu směle konkuruje, poráží ho pak objemem kufru či možností připlatit si za posuvná zadní sedadla.
Hyundai proti T-Rocu staví Konu, která startuje na 579 990 korunách s přeplňovaným litrovým tříválcem o výkonu 85 kW a manuální převodovkou. Výbava obou aut je srovnatelná, někde má mírně navrch VW, jinde zase Hyundai.
Zapomenout nejde ani na Dacii Duster, která má výrazně agresivnější cenovou politiku se základní cenovkou 441 900 korun. Ale pod kapotou je litrový tříválec spalující LPG s výkonem 74 kW, a především má vstupní Duster výrazně chudší výbavu. Na druhou stranu i nejlépe vybavená verze s plně hybridním pohonem stojí méně než základní T-Roc.