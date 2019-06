V Norsku explodovala vodíková stanice. Majitelé vozů na palivové články jsou na suchu

Auta na vodíkové články to v Norsku nemají snadné. Z dosud neznámých příčin tam v pondělí explodovala jedna z vodíkových plniček a dodávky tohoto ekologicky šetrného paliva, které má nabídnout alternativu k bateriovým elektromobilům, byly po celé zemi zcela zastaveny.

O incidentu na svém webu informuje německý magazín Spiegel. K výbuchu došlo v pondělí nedaleko hlavního města Osla. Dva lidé, kteří se nacházeli v její blízkosti, byli zraněni. Silná exploze v jejich nevodíkovém voze aktivovala airbagy.

Následky jsou ale horší pro všech 170 norských majitelů aut na palivové články. Provozovatel stanice, společnost Nel Hydrogen, do vyšetření celé události uzavřela všechny své plničky v Norsku i dalších státech, a šoféři tak nemají kde tankovat. Toyota všem vlastníkům svého vodíkového modelu Mirai dala k dispozici náhradní vozy. Společně s Hyundai pak dočasně zastavila dodávky aut na palivové články na norský trh. Oba výrobci ale zákazníky ujišťují o tom, že je technologie bezpečná a že jim nic nehrozí.

Budoucnost vodíku jako paliva v Norsku je však i tak nahnutá. Navzdory tomu, že se vozy jím poháněné těší stejnému daňovému zvýhodnění jako elektromobily, rozdíly v počtu prodaných kusů jsou propastné. Zatímco elektroaut se v zemi měsíčně zaregistrují tisíce, vodíkových je celkem přihlášeno zmíněných 170.

Byť Toyota slibuje cenově dostupnější vodíkové modely, ty stávající jsou i se státními pobídkami výrazně dražší než elektrické vozy s velkými bateriemi. Síť plnicích stanic také není nikterak široká, jejich počet dokonce v severské zemi postupně klesá.

Vodíkové vozy se oproti elektromobilům prosazují pomalu i ve zbytku světa. A to ze stejných důvodů. Drahá auta doplňuje nedostatečná síť plniček, které jsou rovněž nákladné a vyžadují speciální bezpečnostní opatření, protože je vodík vysoce hořlavý.

Automobilka Toyota, dosud velký zastánce vodíkového pohonu, navíc chce nabízet pestřejší spektrum lokálně bezemisních aut. Nedávno představila svůj nový plán, v němž se chce také více než dosud zaměřit na elektromobily. Bateriemi poháněná auta by v roce 2025 měla podle člena představenstva firmy Šigekiho Terašiho představovat polovinu ročního obratu. To je o pět let dříve, než firma původně plánovala. Společnost bude mimo jiné společně se Subaru vyvíjet čistě elektrické SUV.