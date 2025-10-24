Tohle dělali lidé z Volva a Saabu. Značka Lynk & Co je oficiálně v Česku

Jedno je jisté, nová značka Lynk & Co se sídlem v Göteborgu se od začátku hlásí ke svému švédskému původu, přestože je kompletně v rukou čínského koncernu Geely. Ostatně podobně jako Volvo, se kterým do značné míry sdílí techniku: Kdo by tedy zatoužil po Volvu EX30 v jiném balení, má od nynějška alternativu v podobě modelu Lynk & Co 02.
Ostatní dva vozy, které nová automobilka ještě nabízí, mají rovněž karoserii typu SUV. Na rozdíl od čistě elektrické "nula dvojky" však jde o plug-in hybridy kombinující benzinovou patnáctistovku a elektromotor.
Lynkáče, jak se jim v Česku slangově říká, jsou bez výjimky výkonná auta. Typ 01, který je v nabídce od milionu korun, má systémových 276 koní, typ 02 (od 900 tisíc) jich má 272, zatímco největší SUV s číslem 08 (od 1 350 000 Kč) dokonce 345. Všechny jsou v nabídce ve dvou úrovních výbavy Core a More, přičemž za tu vyšší se připlácí vždy přesně 100 tisíc.
Jak se mohli dozvědět hosté při slavnostním otevření, čestlický showroom byl ještě před pár týdny obyčejnými kancelářemi. Neformální atmosféru designového ateliéru se tedy jeho tvůrcům podařilo vybudovat během pár týdnů, jeho premiéra naznačila, že jsou vítáni i hosté, kteří se neberou smrtelně vážně.
Předepsaný dress code celé akce nabádal k odvaze, kterou však nakonec projevilo jen velmi málo přítomných. Viceprezident pro obchodní operace Keith Schäfer tak alespoň "vystřihl" na pódiu číslo, za které by se nemusel stydět ani zkušený stand-up komik. Jeho přehnaně hlučný projev působil vtipně, i když mluvil o docela obyčejných věcech. Jako třeba, že auta Lynk & Co navrhovali bývalí zaměstnanci Saabu a Volva, kde Schäfer také kdysi působil.
V záplavě nově příchozích čínských značek to nebude mít "Born in Sweden" Lynk & Co rozhodně jednoduché, jeho dovozce tak na podporu prodeje zřídil speciální internetovou stránku, kde si případní zájemci mohou zamluvit zkušební jízdu.