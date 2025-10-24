Auto

Tohle dělali lidé z Volva a Saabu. Značka Lynk & Co je oficiálně v Česku

Značka Lynk & Co otevřela svůj první showroom v Česku na dohled od dálnice D1 v Čestlicích u Prahy.
Zahajovací večírek byl na české poměry velkolepý.
Nechyběli performeři a slavní zpěváci.
Viceprezident pro obchodní operace Keith Schäfer by byl skvělým stand-up komikem. Zobrazit 23 fotografií
Foto: Jakub Stehlík
Jakub Stehlík Jakub Stehlík
před 2 hodinami
Zpěváci, herečky, Libor Bouček a tři modely Lynk & Co. Nová značka zahájila své působení na českém trhu čtvrtečním grand openingem svého showroomu v Čestlicích u Prahy. Redakce Aktuálně.cz byla u toho.

Jedno je jisté, nová značka Lynk & Co se sídlem v Göteborgu se od začátku hlásí ke svému švédskému původu, přestože je kompletně v rukou čínského koncernu Geely. Ostatně podobně jako Volvo, se kterým do značné míry sdílí techniku: Kdo by tedy zatoužil po Volvu EX30 v jiném balení, má od nynějška alternativu v podobě modelu Lynk & Co 02.

Prohlédnout si 23 fotografií
 
auto Aktuálně.cz Obsah Obrazem nová auta Lynk & Co (značka automobilů) Volvo Volvo EX30

