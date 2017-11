před 6 minutami

Které modely aut byly mezi Čechy neoblíbenější před deseti lety? Mezi deseti nejprodávanějšími jsou pouze dvě stálice, které za ta léta neomrzely a jdou nejvíce na odbyt i dnes. Všechny ostatní se ale za tu dobu změnily. Zatímco před lety si Češi nejraději kupovali malá auta, v dnešní době o ně zájem upadá a do popředí se dostávají hlavně SUV. Podívejte se do galerie na to, jak se za deset let změnily trendy.

Doporučujeme

Komentář k aktuálním prodejním statistikám najdete na tomto odkazu.