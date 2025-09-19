Oslava techniky a krásy v centru města. Díky Speed Festivalu ožívají auta v ulicích

Speed Festival se řadí mezi nejzajímavější tuzemské události pro automobilové fandy. V září se během jednoho víkendu centrum města promění v prostor plný automobilů, závodů i výstav. Navazuje na tradici městských závodů Grand Prix Česká Lípa, které se zde naposledy konaly v roce 1984, a vrací do ulic města atmosféru spojenou s motoristickou historií, kde si ale na své přijdou i fanoušci moderních sportovních vozů.
Jedním z vrcholů byla setinová rally Memorial B. Engeho, soutěž, v níž jde o přesnost měřenou na setiny sekundy. Trasa vedla krajinou spojenou s filmem, čímž se lišila od loňska, kdy veterány projížděly především kolem skláren, které jsou tradicí regionu.
Kdo nechtěl strávit na cestě a setinovkami celý sobotní den, mohl vyrazit na Picnic Race, což je vyjížďka dlouhá osmdesát kilometrů spojená se soutěžemi a měřeným úsekem, která návštěvníkům nabídla zábavu i sportovní zážitek zároveň. Skutečnou atrakcí se ale stala Grand Prix Česká Lípa, noční závod v ulicích historického centra města, kde se představily jak historické, tak moderní vozy, a taky výstavy a show zaměřené na automobily a motocykly.
V klášterní zahradě proběhla soutěž elegance Concours d’Elegance, kde se hodnotily vozy podle designu, originality a příběhu. Protože letošní ročník nesl podtitul film, představily se automobilové ikony spojené s kinematografií, například DeLorean ze slavné série Návrat do budoucnosti nebo Pontiac Firebird KITT z televizního seriálu Knight Rider.
V loňském roce navštívilo festival kolem dvaceti tisíc lidí a letošní rozšířený program přitáhl do centra města ještě více návštěvníků. Na Speed Festivalu je nejzajímavější to, že akce nebyla koncipovaná pouze jako výstava, ale jako zážitek, do kterého se mohli zapojit i samotní účastníci. Jde o jedinečnou událost, která spojuje svět motorismu s historií, kulturou a městem samotným.
Na startu setinovky
Trasa letošní setinové rallye nesla podtitul film a vedla po místech spojených s českou kinematografií. Rallye se zastavila například na náměstí v Úštěku, kde se natáčelo několik známých filmů - například Kolja či Rebelové-, a třikrát projela přímo centrem České Lípy, aby si diváci mohli zblízka prohlédnout startovní pole mezi historickými budovami a kavárnami.
Díky osobní zkušenosti je ale fér upřímně přiznat, že loňská trasa byla daleko malebnější a jednotlivé měřené úseky byly po ní líp rozprostřené. A nezavřela se předčasně trasa, která znamenala pro posádku 1000 trestných bodů.
Na startu se sešlo celkem 43 automobilů různého stáří. Nejstarším vozem byla Škoda Spartak z roku 1958, nejmladším pak Volkswagen New Beetle, který letos oslavil dvacáté narozeniny. Mezi nimi se představily veterány i mladší klasické vozy, od elegantních kupé po sportovní modely, které společně vytvářely přehlídku automobilové historie.
Diváci nadšeně mávali například na modrý Volkswagen T1 z roku 1962, elegancí vynikalo Maserati Indy, představily se různé modely Škody i Porsche.
Českolipská setinovka byla výjimečná i pro naši posádku. Vedle toho, že sedla do osvědčeného Mercedes-Benzu 230 CE zvaným piano, se poprvé do rallye zapojila i mladší generace, když se děti účastnily závodu v bílé Škodě Forman z roku 1992.
Rodinný mezigenerační "souboj" sice nedopadl tak, jak asi mládí doufalo, ale i tak to byl zážitek pro obě posádky.
Konkurence je tu obrovská a prvních deset nejlepších na výsledkové listině má vždy fantastické skóre. První a druhé místo v hodnocení mechanických stopek dělily pouhé tři setiny. Závod B. Engego vyhráli matadoři setinových rallye, které se v Česku konají, Kateřina a Tomáš Fialovi, tentokrát ve voze BMW 3.0 E9.
Celkem se tak během dvoudenní akce podařilo ukázat, že Speed Festival není jen přehlídkou automobilů, ale akcí, která má široké hranice, kdy spojuje závody, výstavy, adrenalin a krásu. A je to taky recept, který přitahuje fanoušky motorismu všech věkových kategorií.