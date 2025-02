Rusové už větří konec války: Lady nikdo nechce, Číňana jen jako druhé auto do rodiny

Automobilka z Togliatti má problém s odbytem svých vozů. I když jsou Lady v Rusku levnější než čínská konkurence z dovozu, zájem o ně nečekaně ochladl. Vedení fabriky si teď láme hlavu, kde vezme peníze na provoz, když jejich výrobky místo u zákazníků končí na odstavných plochách. Do toho přichází zpráva, že si Rusové raději déle drží své staré auto ze Západu, než aby jej vyměnili za nové z Číny.

Skladové zásoby automobilky AvtoVAZ a jejích a oficiálních prodejců dosáhly 100 tisíc aut, přičemž běžný stav je 60 tisíc, uvádí ruský deník Kommersant. Problém s odbytem pak podle novin nemá jen Lada, ale i většina čínských automobilek, které po začátku války do Ruska přišly. Podle informací Kommersantu by ve skladech po celé zemi mohlo v současnosti stát více než půl milionu automobilů, o které nikdo nejeví zájem.

Šéfredaktor motoristického magazínu Za ruljom Maxim Kadakov míní, že vyrobené lady se ve skladech hromadí od letošního ledna. Podle něj existují jen dvě cesty, jak se může ze současné obtížné situace AvtoVAZ dostat: buď začne svá auta prodávat se slevou, nebo omezí výrobní plán. To ale podle Kadakova není tak jednoduché, protože má zároveň nasmlouvané dodávky komponentů. "Tak velký podnik nemůže měnit plány ze dne na den," je přesvědčen odborník.

Situace se nelepší ani u čínských značek, trend je dokonce spíše opačný. Zatímco odhady z konce minulého roku mluvily o skladových zásobách v počtu 200-360 tisíc aut, v současnosti už je to podle odborníků oslovených Kommersantem nejspíš kolem 400 tisíc vozů. "Takový objem stačí na čtyři až pět měsíců. Situace je tedy obtížná, pokud ne kritická," domnívá se nezávislý automobilový expert Oleg Mosejev.

Optimismus postrádá především současný šéf Avtovazu Maxim Sokolov. "Trh jako celek je na tom hůř než loni," říká s tím, že únorové prodeje osobních aut v Rusku zcela jistě nedosáhnou ani stotisícové hranice, zatímco loni se prodalo téměř 104 tisíc aut. "Musíme se vážně zamyslet nad tím, jaká opatření společně přijmout, abychom se vyhnuli už tak dramatickému poklesu," cituje Sokolova agentura Interfax.

"Zaznamenáváme smíšenou dynamiku ruského trhu s novými vozidly, a po lednovém sedmiprocentním růstu očekáváme dvacetiprocentní pokles v měsíci únoru," uvedl pro Interfax ministr průmyslu a obchodu Anton Alichanov. Sokolov k tomu dodává, že ruský trh je celkově v "alarmující situaci".

Vysvětlení tristního stavu místního automobilového trhu nabízí opět deník Kommersant. "Kupující nejsou ochotni kupovat auta za současných vysokých úrokových sazeb, ani se vzdát značek, které opustily zemi. Což vede k tomu, že čínské auto je kupováno jen do páru se zahraničním autem známé značky, místo aby ji nahradilo," píše Kommersant a dodává, že "mnozí také očekávají návrat zahraničních výrobců, kteří zemi opustili po začátku konfliktu na Ukrajině".

Po vypuknutí války to chvíli vypadalo, že čínské automobilky budou pro Rusy vítanou změnou. Jenže situace se poměrně rychle začala komplikovat, když řada majitelů měla problémy se záručními opravami často velmi poruchových strojů. Ukázalo se také, že čínská auta zdaleka nemají takovou výdrž, jakou měla ta z "kolektivního Západu".

Že Číňané vidí v autě spíše produkt rychlé spotřeby než majetek na celý život, dokládá i příhoda, kterou popisuje deník Vostok Today. Článek s názvem "V Blagoveščensku šokovala Číňany stará Niva" popisuje reakci čínského televizního komentátora, uvádějícího přenos závodů aut po zamrzlé řece Amur, která tvoří hranici mezi ruským Blagoveščenskem a čínským městem Chej-che.

"Televizní komentátor se radostí plácal do kolenou a překvapením doslova zajíkal," uvádějí noviny a citují úryvek z reportáže: "Ruský tým nastoupil na start s šestatřicetiletou ladou! Dokážete to pochopit? My v Číně si ani neumíme představit, že auto tak dlouho vydrží, a tady se účastní mezinárodních závodů na ledě!"

Deník Vostok Today k tomu dodává, že v ruském vnitrozemí je auto z roku 1989, které je stále v každodenním provozu, běžnou záležitostí. "Není to nic překvapivého, protože průměrné stáří osobního automobilu v Rusku přesahuje patnáct let," uzavírá Vostok Today.