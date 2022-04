Projeli jsme se na rolbě před zápasem Sparty a Třince. Co má společného s Jeepem?

Bez tohoto stroje by se hokej dnes už neobešel, a tak ho má každý větší zimní stadion. Odřezává uježděný led a vroucí vodou ho pak uhladí, aby se leskl jako zrcadlo. Tento postup je starý sedmdesát let a v podstatě se od té doby nezměnil. Rolbu vynalezli v zemi, kde byste to nečekali, ve slunné Kalifornii. Pomohly k tomu armádní přebytky s Jeepy.

Název rolba vznikl stejně jako lux, jar nebo karma, jde o švédskou značku strojů na odklízení sněhu, úpravu ledu a sjezdovek, jméno se ale zobecnilo. Zajímavé je, že v Americe i Kanadě došlo k tomuto zobecnění úplně stejně. Rolbám se za oceánem říká zamboni a rolbařům zamboni man, podle podnikatele Franka Zamboniho, který v USA rolbu vynalezl. Takto se uklízel sníh a upravoval led předtím, než Frank Zamboni vymyslel rolbu. | Foto: Zamboni Frank Zamboni ve 20. letech provozoval v Los Angeles se svým bratrem ledárnu, ale když později přišly na trh ledničky, zařízení na chlazení ledu použili ke zprovoznění kluziště, které v Kalifornii otevřeli. Zamboni vymyslel pro výrobu ledové plochy chladicí tyče, které si nechal patentovat. Rolba z armádního Jeepu

Chtěl také vylepšit systém úpravy ledu, a tak ve 40. letech vynalezl stroj, který údržbu zrychlil. Místo devadesátiminutové práce tří mužů zvládl jeden člověk s rolbou kluziště upravit za 15 minut. Zařízení instaloval na armádní Jeepy, kterých byl dostatek z armádních přebytků po druhé světové válce, pozdější inovované varianty na jejich podvozky. Zamboni je dnes celosvětově známá populární značka, kterou vedou Frankovi potomci a i v Česku většina arén používá pro úpravu ledu právě jejich výrobky. Na dvě rolby Zamboni a jejich zkušeného řidiče jsme se jeli podívat na zimní stadion v O2 areně, kde dnes bude horko, koná se tu finálový zápas extraligy mezi Spartou a Třincem. Třinecký hokejový tým v úterý vyhrál třetí zápas, a tak když dnes vyhraje počtvrté, vybojuje pohár mistra hokejové extraligy. První rolby vznikly na armádním Jeepu. | Foto: Zamboni Rolba věkem babička

Po pečlivě ošetřovaném ledě jsme se v rolbě projeli a vyzkoušeli, jak se ovládá. Je v podstatě už babička, jde o nejprodávanější model 500, podtyp 520 z roku 2003, v O2 areně se stará o led od samého počátku jejího fungování. Stejně dlouho je tu i Jakub Urban, vedoucí oddělení manipulace. "Tenkrát stála přes dva miliony. Je ale spolehlivá, za celou dobu odešly jen nějaké mechanické drobnosti, které se daly snadno vyměnit. Ale tak trochu se už poohlížíme po nějakých nových, dnes už se využívají modernější elektrické nebo i robotické bez řidiče. Uvidíme, co a kdy seženeme," vysvětluje Urban. Rolby parkují ve strojovně nedaleko kluziště a šaten. V místnosti je dva metry hluboká sněžná jáma, kam se sníh vyhazuje. Rolby od sebe rozeznáte podle písmene ze zadní strany sedadla. V podle strojníka Vladimíra Průchy, druhá s M patřila Michalovi Havránkovi. "Michala nám bohužel před měsícem vzala rakovina, a tak jsem tu teď v podstatě skoro sám," říká smutně ledař Průcha, který tu také stejně jako Jakub Urban pracuje dvacet let. Vladimír Průcha (vlevo) a Jakub Urban. | Foto: Eva Srpová "Ledařem" nemůže být jen tak někdo, chce to hlavně praxi a cit. "Stalo se nám, že tu bylo pár zaměstnanců, kteří se to prostě naučit nedokázali a museli skončit," říká Jakub Urban. Vladimír Průcha má ale hlubokou praxi, ví, jak udělat opravdu ten nejlepší led, a navíc ho zvládne připravit během přestávek mezi třetinami za několik minut. "Z čtvrthodinové pauzy máme tak maximálně osm minut, kdy se led musí seříznout a uhladit vodou," vysvětluje Urban. To nejtěžší na této práci je mít v oku vzdálenost, tedy přesně vědět, kdy zatočit, aby rolba co nejpřesněji objela mantinel a také správně navázala na už uhlazený pás. Související Hra: Stihnete vyžehlit led dřív než rolbař? Zkuste si to Infografika Rychlost jako zajíc, nebo želva

Zamboni je vysoká lehce přes dva metry a dlouhá asi 520 centimetrů, a když si metr před ni stoupne dvoumetrový chlap, vidíte sotva špičku jeho hlavy. Rejd má ale velmi dobrý a na otočení volantu reaguje rychle. Má pneumatiky s hřeby, a tak na ledě i dobře sedí, když volantem do zatáčky trhnete, je cítit, jak všechna čtyři poháněná kola dobře drží a je to celkem legrace. Rychlost stroje je zhruba 16 až 20 km/h a má dva režimy, rychlý s piktogramem zajíce, pomalý značí želva. Ta se využívá, když je potřeba upravit led s co největší přesností. Brzdit ale není potřeba, stačí sundat nohu z plynu. K pohybu po ledě i rolbování využívá 2,5litrový motor Ford s výkonem 109 koní s hydrostatickým okruhem a stálým převodem, je ale upravený na spalování propanu. "Když rolba jezdí opravdu hodně, jedna lahev nám vystačí na den. V O2 areně ale naše stroje jezdí o dost míň než například na jiných zimních stadionech, kde se na plochách hodně trénuje a bruslí celý den. My tu máme zhruba 40 akcí na ledě za rok. Ale když se tu koná hokejové mistrovství světa, což bylo v minulosti dvakrát a plánuje se na rok 2024, jezdí samozřejmě od rána do večera, " vysvětluje Urban. Související Poslední klasický Moskvič. Leninovy saně soupeřily s žigulíkem, měly i luxusní verzi 24 fotografií To, co zajišťuje úpravu ledu, se nazývá support. Superostrý nůž uřezává rozježděný led a šnek z něj odhrnuje uřezaný sníh, druhý, vertikální šnek ho vynese a vyhazuje do zásobníku. Jsou tu také dvě nádrže, jedna s vodou určenou k vyplachování nože a šneků a druhá, plná téměř vroucí vody, ostatně právě proto jde od jezdící rolby pára. Horká voda se v malé vrstvě stříká na led, který má v sobě po seříznutí malé vrypy a rozetře plachtou, rychle zmrzne a utvoří finální zrcadlový efekt. Pák k ovládání jednotlivých funkcí má řidič kolem sebe hodně. Rolbař musí hloubku ledu, kterou je potřeba seříznout, nastavit podle citu, kolem mantinelu používá vymetací štětku. "Nejvíc bych se bál, kdyby nám rolba přestala jet uprostřed úpravy, nedokázali bychom ji z ledu snadno odtáhnout, když by měla v sobě plný zásobník i vodu, vážila by pět tun," uvažuje Vladimír Průcha. Pamatuje pár horkých chvilek, například když fanoušek hodil na led mobil, Zamboni ho ve svých útrobách zcela zdemolovala. Naopak s pukem měla potíž. "Byl schovaný v rozježděném ledu, neviděl jsem ho, ale zasekl se nám ve šneku a trochu ho ohnul, je fakt tvrdý," dodává. Nervózní z extraligových zápasů, kdy je na stadionu plno a diváci jsou ve varu, ale není. V komiksovém stripu Peanuts Charlie Brown prohlásil, že jsou na světě tři věci, na které se lidé rádi dívají nekonečně dlouho: praskající oheň, plynoucí řeku a Zamboni, která krouží po ledu. Třeba si na to vzpomenete, až budete dnes sledovat, kdo získá extraligový pohár. Jestli poputuje rovnou do Třince, nebo se o něj ještě jednou a naposledy zabojuje.