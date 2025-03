Chytili přízračnou řidičku v polském Passatu. Překročila rychlost více než stokrát

Tak jako se na konci 70. let proháněl fantom v ukradeném Porsche 911 ulicemi Bělehradu a dělal si za bouřlivé podpory obyvatel legraci z místní příliš pomalé a bezradné policie, v Německu měli poslední půlrok tamní strážci zákona starosti s dívkou, která ve Volkswagenu Passat s polskými značkami opakovaně překračovala rychlost.

Stuttgartská policie před dvěma týdny zadržela jednadvacetiletou ženu, které nyní za více než 100 zdokumentovaných porušení rychlosti hrozí pokuta takřka 300 tisíc korun. Ve stejný den pak policejní hlídka zachránila na dálnici A5 u Walldorfu poblíž Mannheimu další ženu, která se pohádala s manželem a ten ji prostě nechal na krajnici.

Stuttgartská královna pirátů v polském Passatu

Volkswagen Passat s polskými poznávacími značkami měl nakročeno k tomu, že se stane nepostihnutelným fantomem silnic německého státu Bádensko-Württembersko. Od října 2024 do února 2025 ho tamní radary zachytily více než stokrát při překročení nejvyšší povolené rychlosti.

Řidič - nebo v tomto případě řidička - ale zůstával neznámý až do začátku března. Identifikaci komplikovalo právě to, že auto mělo polské poznávací značky a německé úřady do tamních registrů nemají snadný přístup.

Na žádost úřadů ve Stuttgartu pak ale policie při kontrole dotyčné vozidlo začátkem března odchytila . Za jeho volantem seděla jedenadvacetiletá žena, která nyní čelí vysoký trestům. Pokuty za jednotlivá překročení rychlosti se nasčítaly na 11 700 eur, tedy asi 300 tisíc korun, mladá žena nebude moci sedm měsíců za volant, získala i 25 trestných bodů, a navíc bude muset podstoupit i psychologické vyšetření, které má určit její schopnost vůbec řídit.

"Tak si běž pěšky…" Po dálnici A5

Sedmého března v 9:20 přijala policejní ústředna v Mannheimu hned několik tísňových volání. Na dálnici A5 poblíž Walldorfu volající spatřili auto se spuštěnými varovnými světly. Seděla u něj postava, podle všeho ne dobrovolně.

Policejní hlídka na místě objevila sedmačtyřicetiletou ženu, která po dálnici šla pěšky směrem na Karlsruhe. Dozvěděli se od ní, že se po cestě pohádala se stejně starým partnerem tak intenzivně, že ji vysadil na krajnici jedné z nejrušnějších německých dálnic.