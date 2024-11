Přísnější kontroly aut v provozu i na STK mají další cíl: Dostat ze silnic stará auta

Vozový park v Česku stárne. Vláda nicméně nemá v plánu podpořit nákup nových vozů dotacemi či zavedením šrotovného. Ministr dopravy Martin Kupka věří, že aktuální kontroly v provozu, které sledují stav aut, a také zpřísnění kontrol na STK, povede k tomu, že stav vozového parku se v Česku zlepší.

Vláda podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) nechystá žádné dotace na pořízení nových osobních aut ani šrotovné. Stav vozového parku chce vylepšit důrazem na kontrolu vozidel v provozu. Zaměří se proto na práci Stanic technické kontroly (STK) a Stanic měření emisí (SME) a zintenzivnění dohledu si slibuje i od zřízení Inspekce silniční dopravy (ISD). Ministr to uvedl to na čtvrtečním semináři Hospodářské komory.

"Na prvním místě chceme využít stávající právní nástroje. Z dat, která máme, vyplývá, že je tu procento STK, které dělají chyby, nebo dokonce podvádějí," uvedl ministr. Nedávné mimořádné kontroly odhalily závažné nedostatky u čtyř procent STK a SME.

Průměrné stáří osobních aut v českém registru vozidel se za posledních deset let podle údajů Svazu dovozců automobilů zvýšilo o 2,35 roku na 16,4 roku. Podle ředitele společnosti Cebia Martina Pajera je průměrné stáří osobních aut, která úspěšně absolvovala STK v posledních čtyřech letech a jsou v provozu, 13,79 roku.

"Zjistili jsme, že polovinu všech kilometrů najetých osobními vozidly za rok najedou auta do osmi let stáří," uvedl Pajer. Situace ohledně stáří vozidel podle něj není v České republice tak špatná, jak se na první pohled zdá. Skutečné stáří provozovaných vozidel má vliv i na správný výpočet emisí, kde je Česká republika podle společnosti Cebia označována za nejtoxičtější zemi v Evropě.

Podle generální ředitelky Aures Holdings Karolíny Topolové by měl stát zvážit, zda neaktualizovat poplatky za vozidla, která neplní emisní normy Euro. Poplatky se platí za první registraci nebo přeregistraci vozů neplnících alespoň normu Euro 3 a nezměnily se od roku 2009. Od té doby poplatky vynesly přes čtyři miliardy Kč.

Česko také podle ministra tlačí v Evropské komisi na zrušení sankcí pro evropské automobilky za nedodržení emisních limitů pro vyráběné portfolio vozidel. Kvůli evropskému poklesu poptávky po elektromobilech, které emisní průměr výrazně snižují, se automobilkám nepodaří plnit zpřísněné limity. "Původní odhady hovořily o růstu prodejů elektromobilů o 15 až 20 procent, nyní je to pokles mezi pěti a osmi procenty," uvedl Kupka.

Evropské automobilky by se měly podle Kupky zaměřit na to, jak budou čelit možným clům na dovoz aut a dílů do USA po nástupu prezidenta Donalda Trumpa, který nastoupí do úřadu v lednu. Připravit by se podle Kupky měly také na očekávanou větší konkurenci čínských výrobců, kteří se po zavedení cel v USA pravděpodobně více zaměří na český trh.