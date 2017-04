Policie bude ve středu měřit rychlost ve velkém. Nejčastější příčinou nehod ale zdaleka není

před 1 hodinou

V rámci mezinárodní policejní akce se ve středu vydají na silnice i čeští dopravní policisté. Na desítkách míst budou měřit maximální povolenou rychlost. Kde bude kontrola probíhat, si nechala policie poprvé v historii doporučit od veřejnosti přes internet. Jenže ačkoliv se policisté zaměří právě na kontrolu maximální povolené rychlosti, její překročení statistikám dopravních nehod zdaleka nedominuje.

Pokud ve středu 19. dubna vyjedete na silnice, věnujte pořádnou pozornost svému tachometru. V Česku se totiž bude konat hromadné měření rychlosti v rámci mezinárodní dopravně bezpečnostní akce s názvem Speed marathon, do které se zapojili i čeští policisté.



Ti letos v únoru poprvé vyzvali veřejnost, aby navrhla místa, kde mají policisté své radary postavit. Lidé mohli pomocí internetu zanášet své návrhy do interaktivní mapy, kterou najdete zde. Návrhů se ale sešly tisíce a policie z nich musí na středu vybrat zřejmě jen několik desítek. Lidé si také dělali z policejního měření legraci, když označili například přistávací dráhu na pražském letišti.

Nejčastější příčiny nehod v roce 2016 1. Řidič se plně nevěnoval řízení

2. Nesprávné otáčení nebo couvání

3. Nedodržení bezpečné vzdálenosti

4. Jiný druh nesprávné jízdy

5. Nepřižpůsobení rychlosti stavu vozovky

6. Nezváldnutí řízení vozdila

7. Nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky

8. Nedání přednosti

9. Vyhýbání bez dostateného bočního odstupu

10. Vjetí do protisměru Zdroj: Policie ČR

Policie se zaměří na měření rychlosti i přes to, že z jejích vlastních statistik dopravních nehod vyplývá, že překročení maximálního limitu není zdaleka nejčastější příčinou dopravních nehod, ať už z celkového počtu, nebo v případě těch, které měly pro účastníky tragické následky.



Podle statistik za rok 2016 bylo nejčastější příčinou dopravních nehod to, že se řidič nevěnoval řízení vozidla. Právě nepozornost může za necelou pětinu nehod, celkem 16 396. Nesprávné otáčení nebo couvání bylo příčinou každé desáté zaznamenané nehody (8304 událostí). Na třetím místě se umístilo nedodržení bezpečné vzdálenosti s podobným počtem nehod.



Rychlost se objevuje ve statistikách poprvé až na pátém místě, kdy řidiči v téměř sedmi tisících případech nepřizpůsobili rychlost stavu vozovky. Taková příčina znamená, že řidič mohl jet i pod maximální povolenou rychlostí, ale bylo to příliš rychle například vzhledem k počasí. Pokud měl nehodu kvůli rozbité silnici, nebo jel příliš rychle na nebezpečném úseku, hovoří se o ní v příčině "nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky", která je na sedmém místě. Ta mohla ale také vzniknout v případech, kdy řidič nepřekročil povolenou rychlost. V top 10 příčinách nehod se překročení maximální povolené rychlosti vůbec nevyskytuje.

V případě statistiky smrtelných dopravních nehod se příčiny promíchají a objevují se i nové. Nejčastěji lidé umírali poté, co řidič nepřizpůsobil rychlost dopravně technickému stavu vozovky. Kvůli tomu v Česku loni zahynulo 86 lidí, což je přes 17 procent z celkového počtu obětí. Druhou nejčastější příčinou bylo vjetí do protisměru (75 mrtvých), třetí pak, že se řidič nevěnoval plně řízení vozidla (57 mrtvých).



Ve výčtu tragických nehod figurují ještě příčiny typu nezvládnutí řízení vozidla, nedání přednosti v jízdě, či nedání přednosti chodci na přechodu. Na devátém místě je jako příčina uváděný "jiný druh nepřiměřené rychlosti", do kterého by mohlo spadat i překročení maximální povolené rychlosti. Loni v důsledku této příčiny zemřelo 16 lidí.



Kompletní policejní statistiky najdete na oficiálních stránkách Police ČR, které jsou zde.

autor: Jan Markovič

