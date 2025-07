Tvrdá data z bazarů. Cena ojeté Tesly rychle klesá, největší propad mají ale jiní

Plánujete koupi ojetého auta? Tak u těchto modelů možná nastal ten správný čas, protože jejich ceny meziročně výrazně spadly. Občas se přitom jedná o stovky tisíc korun a už dávno neplatí, že by se v žebříčku objevovala jen auta se spalovacím motorem. Mezi krále poklesu hodnoty totiž meziročně patří i Tesla Model 3.

Peugeot Partner a hned po něm Tesla Model 3. To jsou podle statistik AAA Auto ojetiny, u nichž meziročně nejvíce klesla jejich průměrná cena. V případě francouzské dodávky to byl pokles o 23 procent - ze 154 649 korun na 119 037 korun -, u amerického elektromobilu o 21,6 procenta: ze 790 093 korun na 619 568 korun. Na pomyslné třetí příčce je Mercedes-Benz třídy G, tam cena spadla meziročně o 21 procent, nicméně její průměr i tak dosahuje 2,4 milionu korun.

Všechna auta, která se v žebříčku (podívejte se na něj do galerie) objevují, mají společné i to, že kromě poklesu ceny meziročně výrazně stoupl jejich nájezd. "Ztráta hodnoty vozidla v čase je způsobena různými faktory, jako jsou stáří, opotřebení, počet najetých kilometrů, chování řidiče a změny poptávky na trhu," říká k tomu šéf Aures Holding, což je firma provozující síť bazarů AAA Auto, Petr Vaněček.

Že právě americký elektromobil patří k vozům, u nichž hodnota meziročně klesá, potvrzuje i internetové autotržiště Carvago. Průměrná cena Modelu 3 tam byla v květnu loňského roku 722 500 korun, v květnu 2025 už "jen" 580 tisíc korun. To je pokles o 19,7 procenta.

"Pokles ceny Modelu 3 je způsobený i nabídkou většího množství aut s vyšším nájezdem ze zahraničí, například Nizozemska. S větší porcí kilometrů pak cena klesá," vysvětluje Jiří Červenka z platformy Carvago. Dodává také, že i kvůli poklesu cen Tesly Model 3 bylo v květnu každé páté auto, které autotržiště prodalo, elektrické.

A Tesly se objevují i v žebříčku, který redakci Aktuálně.cz zaslal motoristický inzertní portál TipCars. Model S z roku 2019 meziročně spadl o 29 procent, z průměrné ceny 1 088 857 korun na 769 tisíc korun. Průměrný nájezd přitom stoupl jen minimálně, nicméně počet aut v nabídce portálu výrazně poklesl. To se také mohlo na průměrné ceně podepsat.

Elektromobilů s poklesem ceny není u TipCars rozhodně nezanedbatelný počet. Třeba Audi e-tron z roku 2023 spadlo meziročně o 33 procent, z 1,78 na 1,19 milionu korun. Přitom nabídka aut na trhu vzrostla a snížil se i průměrný nájezd ze skoro 38,5 tisíce na 29 tisíc kilometrů.

Hyundai Ioniq z roku 2018 zaznamenal podobně jako BMW i3 (test ojetiny najdete tady) 25procentní pokles ceny. Obě auta seženete podle TipCars v letošním roce v průměru už pod 300 tisíc korun, nájezd je ale (opět průměrně) přes 120 tisíc kilometrů.

Cenu ojetin také často sníží příchod nové generace vozu. Částečně by to mohlo vysvětlit pokles i u Tesly Modelu 3, která se loni hned zkraje roku dočkala uvedení rozsáhlého faceliftu pod označením Highland (test čtěte tady). Marketingový ředitel sítě bazarů Auto ESA Filip Kučera si toho všímá třeba také u škodovek : "Platí to zejména pro modely Octavia a Superb, kde s nástupem čtvrté generace došlo k poklesu cen u druhé a třetí generace."

Třeba právě třetí generace Octavie si v síti Auto ESA pohoršila průměrně z 275 na 268 tisíc korun, druhá generace klesla ze 120 na 105 tisíc korun. Třetí generace Superbu meziročně spadla ze 445 na 389 tisíc korun.

Pokles souhrnně u všech generací Škody Octavia zaznamenalo i autotržiště Carvago, byť průměrně jde jen o nepatrný rozdíl z 299 900 korun na 289 900 korun. Třeba populární Octavia Combi z roku 2020 s naftovým motorem TDI ale spadla meziročně ze 429 tisíc na 376 154 korun. Právě u modelů s konkrétním rokem výroby a motorizací se podle Červenky určuje meziroční rozdíl ceny přesněji než u celých modelových řad, zahrnující často spoustu let výroby.

Existují ale i opačné případy, kdy ojetiny meziročně naopak zdražují. Třeba průměrná cena Fabie, opět zahrnující všechny generace, na Carvagu vyskočila o necelých deset tisíc korun. Také Mercedes CLS podle autotržiště lehce zdražil (na rozdíl od dat AAA Auto), bazar Auto ESA zase uvádí zhruba 24tisícový nárůst průměrné ceny u Hyundai i30. Podle Filipa Kučery cenu drží také levnější ojetiny s cenou kolem 100 tisíc korun.

V galerii najdete žebříček deseti aut s největším meziročním propadem ceny podle AAA Auto a srovnání stejných modelů na autotržišti Carvago. Také tam najdete modely s největším propadem cen podle internetového inzertního magazínu TipCars rozdělené do tří kategorií podle roku výroby.