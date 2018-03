Plánička, Svatopluk Beneš, Olga Scheinpflugová. Víme, které slavné osobnosti jezdily Škodovkami

před 1 hodinou

Mnoho významných osobností v historii Československa jezdilo auty značky Škoda. Některé jsme díky archivu Škody Auto vypátrali. Škodovky vlastnili například brankář Plánička, herec Svatopluk Beneš nebo mnoho ministrů ve vládě První i Druhé republiky.

Díky archivu Škody Auto jsme vypátrali několik slavných osobností, které vlastnily automobily této značky. Po roce 1948 už bohužel záznamy nejsou dostupné. "Automobilka už pak nebyla přímým prodejcem automobilů," vysvětluje Lukáš Nachtmann z muzea automobilky Škoda.

A to je opravdu škoda, protože seznam slavných věrných škodovce by byl rozhodně zajímavý. Alespoň jsme ale získali přehled těch, kteří v první polovině minulého století vlastnili vozy největšího domácího automobilového výrobce. Podívejte se do galerie.