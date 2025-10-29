Opravdu je to nová Octavia? Do Ruska pašovaná auta jsou levnější než Lada či Moskvič

S prodejem škodovek v Rusku nechce mladoboleslavská automobilka nic mít, přesto se zde znovu a znovu objevují. O nové nabídce jednoho moskevského dealera informuje ruský automobilový server Za rulem. "Prodej vozu Škoda Octavia A7 liftback, dříve oblíbeného u ruských řidičů, byl obnoven díky společnému podniku SAIC-Škoda v Číně."
Cena 2390 tisíc rublů (v přepočtu asi 660 tisíc korun) je na současné poměry víc než dobrá, server Avtonovostidnya ji pak srovnává s nabídkou ruských značek: "Tuzemský Moskvič 6 liftback v nejdostupnější výbavě Business s převodovkou CVT stojí nejméně 2530 tisíc rublů. Kombi Lada Vesta SW Sportline s výkonem 118 koní stojí až 2473 tisíc rublů a prodloužený sedan Lada Aura, pokud není ve slevě, vyjde na nejméně 2599 tisíc rublů."
Nově nabízená Octavia má podle ruských serverů velkorysou výbavu: ruskojazyčný multimediální systém, zadní parkovací senzory s kamerou, vyhřívaná sedadla z ekologické kůže a 16" kola z lehkých slitin. Za pozornost stojí také poznámka o dvou předních airbazích. To současná evropská verze Octavie má standardně navíc ještě boční, hlavové, kolenní a středové airbagy.
Také 1,5litrový nepřeplňovaný benzinový motor o výkonu 113 koní spárovaný s šestistupňovou automatickou převodovkou, kterým se "ruská" Octavia chlubí, býval pouze čínskou záležitostí.
Patrně největší slabinou nabídky je fakt, že se jedná o minulou generaci Octavie, která se v Česku vyráběla do roku 2020, její čínská verze však pokračovala ještě další tři roky. I tak ale auto někde minimálně dva roky stálo, než se objevilo jako výhodná koupě v Rusku.
V poslední době se zprávy o šedém importu koncernových aut z Číny do Ruska objevují celkem pravidelně. Server Za rulem před pár dny přinesl informaci o "dalším cenově dostupném crossoveru Volkswagen dováženém v omezeném množství". Jde o model T-Cross, který je za 2015 tisíc rublů ještě levnější než Octavia.
Stejně jako Octavia má čínský T-Cross 1,5litrový atmosférický čtyřválec s automatem, 16" kola, autorádio se čtyřmi reproduktory a podporou Apple CarPlay. Jeho maximální rychlost končí na 182 km/h. K dispozici jsou ale i lépe vybavené verze, kde cena dosahuje 2,4 milionu rublů.
Cenu aut v Rusku výrazně prodražuje takzvaný recyklační poplatek, který od začátku válečného tažení proti Ukrajině několikrát stoupnul. Jak připomíná server Za rulem, stejná Octavia, která se nyní v Rusku prodává za 2,39 milionu rublů coby výhodná nabídka, stávala svého času v Číně polovinu.