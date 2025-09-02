Auto

Přichází šok čínskými cenami? Nejlevnější SUV nabízejí nečekaný pohled na realitu

Jan Matoušek Jan Matoušek
před 4 hodinami
Jsou s přehledem nejprodávanější třídou aut v Česku a jejich podíl už překročil 50 procent. I proto se nabídka SUV rychle rozšiřuje, a nikoliv jen směrem k dražším modelům. Čínské automobilky přinesly i několik levnější vozů, jejichž ceny mnohé překvapí. Ještě překvapivější je ale pohled na tabulku těch vůbec nejlevnějších SUV. Co vlastně nabízejí?
Předchozí
1 2 3 4 5
Pokračovat
Foto: Nissan

Nissan Juke - 454 900 Kč

Juke byl kdysi bestsellerem Nissanu, který ale dnes v prodejních statistikách spíše paběrkuje. Japonská automobilka se tak zákazníky pokouší zaujmout mimo jiné i agresivní cenovou politikou, která malé SUV zlevnila na částku od 454 900 korun. Pod kapotou takového modelu je přeplňovaný litrový tříválec s 84 kW v kombinaci s manuální šestistupňovou převodovkou.

Výbava s označením Acenta obsahuje manuální klimatizaci, 12,3palcové rádio včetně bezdrátového Apple CarPlay a Android Auto, couvací kameru, tempomat, sedmipalcové digitální budíky nebo přední LED světla.

Předchozí
1 2 3 4 5
Pokračovat
 
Mohlo by vás zajímat

Odstávka pro nezájem o auta se protáhne. Hyundai v Nošovicích musí zastavit výrobu

Odstávka pro nezájem o auta se protáhne. Hyundai v Nošovicích musí zastavit výrobu

Zemětřesení na českém trhu pokračuje. Končí další levné auto se spalovacím motorem

Zemětřesení na českém trhu pokračuje. Končí další levné auto se spalovacím motorem
9 fotografií

Víte, co znamená nové značení? Jako první místo se vybrala horská silnice

Víte, co znamená nové značení? Jako první místo se vybrala horská silnice

Spotřeba spíše šokující. Jak si vedl Renault 5 na cestě k moři v drsném alpském testu

Spotřeba spíše šokující. Jak si vedl Renault 5 na cestě k moři v drsném alpském testu
22 fotografií
auto Aktuálně.cz Obsah nová auta SUV

Právě se děje

před 3 minutami
Šok na kolejích. Chlapec se postavil přijíždějícímu vlaku, šlo o vteřiny

Šok na kolejích. Chlapec se postavil přijíždějícímu vlaku, šlo o vteřiny

Malý chlapec se rozhodl postavit přijíždějícímu parnímu vlaku a pokoušel své štěstí.
Aktualizováno před 26 minutami
Ruských dronových útoků na Ukrajinu ubylo, vyplývá ze srpnové analýzy

ŽIVĚ
Ruských dronových útoků na Ukrajinu ubylo, vyplývá ze srpnové analýzy

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 37 minutami
Firma Nestlé propustila generálního ředitele, zatajil vztah s přímou podřízenou

Firma Nestlé propustila generálního ředitele, zatajil vztah s přímou podřízenou

Švýcarská společnost Nestlé propustila generálního ředitele, protože zatajil milostný vztah s přímou podřízenou. Laurent Freixe byl v čele firmy rok.
před 40 minutami
S Klausem se lišíme v názoru na Ukrajinu, říká šéf Motoristů. Děsí ho Konečná
12:49

S Klausem se lišíme v názoru na Ukrajinu, říká šéf Motoristů. Děsí ho Konečná

Jestli se něčeho bojím a děsím, tak je to vyvolávání nostalgie po komunistické minulosti a nálad proti NATO, sdělil Aktuálně.cz šéf Motoristů.
Aktualizováno před 47 minutami
Zemětřesení v Afghánistánu zabilo podle prvotních informací nejméně 1124 lidí

Zemětřesení v Afghánistánu zabilo podle prvotních informací nejméně 1124 lidí

Místní představitelé se však obávají, že mrtvých budou stovky. Odhad mrtvých podle OSN činí zhruba 1500 lidí.
před 51 minutami
Sesuv půdy zabil na západě Súdánu tisíc lidí, uvedli ozbrojenci

Sesuv půdy zabil na západě Súdánu tisíc lidí, uvedli ozbrojenci

Velký sesuv půdy po prudkých deštích na západě Súdánu zabil nejméně tisíc lidí. Uvedli to ozbrojenci ovládající oblast Dárfúru.
Aktualizováno před 1 hodinou
Alcaraz ztuhl, když slyšel o Lehečkovi. Ten v New Yorku "natřel" vlastního kouče

Alcaraz ztuhl, když slyšel o Lehečkovi. Ten v New Yorku "natřel" vlastního kouče

Po Australian Open došel Jiří Lehečka mezi osm vyvolených také na US Open, odborníci přitom českého hráče popisují jako "mechanického agresora".
Další zprávy