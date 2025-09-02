Přichází šok čínskými cenami? Nejlevnější SUV nabízejí nečekaný pohled na realitu

Juke byl kdysi bestsellerem Nissanu, který ale dnes v prodejních statistikách spíše paběrkuje. Japonská automobilka se tak zákazníky pokouší zaujmout mimo jiné i agresivní cenovou politikou, která malé SUV zlevnila na částku od 454 900 korun. Pod kapotou takového modelu je přeplňovaný litrový tříválec s 84 kW v kombinaci s manuální šestistupňovou převodovkou.
Výbava s označením Acenta obsahuje manuální klimatizaci, 12,3palcové rádio včetně bezdrátového Apple CarPlay a Android Auto, couvací kameru, tempomat, sedmipalcové digitální budíky nebo přední LED světla.