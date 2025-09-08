Auto

Uniklé fotky konceptu Octavie už se šíří internetem, ze strachu z pokuty začaly mizet

Škoda Auto dnes, tedy v pondělí 8. září, představí v Mnichově koncept Vision O. Elektroverze Octavie Combi má být designovou revolucí. Premiéra proběhne paralelně s autosalonem, ale mimo něj, a diváci ji budou moci sledovat živě, přenos začíná v 17:30. Už od pondělí ráno se na internetu začaly šířit uniklé fotografie, později, ze strachu z vysokých pokut ze strany Škody, je účty začaly mazat.
Nová studie Škody představuje radikálně pojatý design. Podle šéfa Škody Klause Zellmera má tento vzhled vyvolat emoce a možná vzbudit kontroverzi. Části designu jako světelný podpis vpředu a vzadu, aerodynamické linie a výrazná silueta, které se odhalily v teaserech, jež značka v posledních dnech a týdnech postupně zveřejňovala, už naznačily, že nová Octavia rozpoutá emoce.

Celá se oficiálně ukáže v pondělí večer, už od rána se ale začaly na internetu šířit uniklé fotografie. Škoda Auto přitom úmyslný či nedbalostní únik informací, na které se vztahuje embargo, sankcionuje pokutou. Samotná částka - 100 tisíc korun - není sice až tak vysoká, problém je, že si také nárokuje "vzniklou škodu". Ta ale na prohlášení, které podepisují novináři v souvislosti s utajovanými informacemi, není vyčíslená a stanovili by ji zřejmě až šikovní právníci.

Proto například instagramový účet Car Design World, který má aktuálně 338 tisíc sledujících, po hodině od zveřejnění fotografií příspěvek stáhl. Škoda Auto situaci nekomentuje, nicméně je pravděpodobné, že provozovatele účtů a webů kontaktuje a připomíná jim, jaká sankce jim hrozí.

Zajímavé bylo procházet i diskuse pod fotografiemi. Je evidentní, že vzhled novodobé Octavie Combi opravdu emoce vzbudí, mnoho uživatelů auto připodobňovalo ke konceptům vozů Audi a komentáře byly vesměs pochvalné, i když kritika se samozřejmě objevila. Až se vůz ukáže naživo, bude zajímavé sbírat názory odborníků i laické veřejnosti.

Odhalení vedle autosalonu

Premiéra konceptu Vision O proběhne 8. září v 17:30 v Mnichově. Ačkoli se časově kryje s autosalonem IAA, Škoda nemá vlastní stánek přímo na výstavě a koncept se představí mimo ni. Veřejnosti pak bude Vision O přístupný následující den, 9. září, mezi 13:00 a 18:00 v budově Isarpost v centru města.

Kdo se do Mnichova nedostane, může premiéru sledovat online - přímý přenos začne 8. září v 17:30 a vy ho můžete sledovat zde.

 
