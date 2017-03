Nové pneumatiky výrazně zdraží. Nejen růstem výrobních nákladů, ale i kvůli České poště

před 1 hodinou

Někteří velcí výrobci pneumatik zdražili nebo chystají zdražení svých plášťů pro osobní i nákladní automobily. Vede je k tomu nejen růst cen komodit potřebných na výrobu gum, ale i vliv kurzů měn. Pořídit si nové pneumatiky na auto ovšem vyjde letos výrazně dráž i kvůli cenám České pošty. Ta se rozhodla zvýšit cenu za jejich přepravu rovnou na dvojnásobek.

Pokud si chcete pořídit co nejlevněji letní pneumatiky, udělejte to nyní. A pokud je to možné, dojeďte si pro ně sami. Česká pošta totiž od 1. března zdražila ceny za doručování pneumatik v průměru až na dvojnásobek. Zatímco v únoru se smluvní částka za doručení jedné pneumatiky pohybovala okolo 50 korun, nyní je to mezi 75 a 100 korun.



"Důvodem jsou vyšší náklady potřebné na zpracování velkého množství pneumatik v relativně krátkém čase," řekl ČTK mluvčí počty Matyáš Vitík. Internetové obchody následně na zvýšení cen pošty zareagovaly zdražením přepravy. "Všechny e-shopy jsou nuceny zdražit dopravu tohoto zboží," uvedl ředitel obchodu Pneumatiky.cz Vojtěch Schwangmaier. Dodal, že půjde o zdražení okolo 25 korun. E-shopy se proto už snaží na zajímavější ceně domluvit s jinými dopravci.



Jako by to nestačilo, ceny pneumatik se zvýší už ve výrobě. Například Bridgestone Europe zvedne ceny plášťů pro osobní vozy, lehké užitkové vozy, SUV a motocykly v průměru až o 8 procent v závislosti na kategorii. Důvodem změny cen jsou rostoucí náklady na suroviny.

"Nové ceny budou platit pro všechny značky. K zvýšení dojde od 1. dubna 2017 u letních pneumatik a od 1. května 2017 u zimních pneumatik. Bridgestone bude i nadále pečlivě sledovat vývoj cen surovin, aby zajistil pokračující vývoj a výrobu inovativních pneumatik a souvisejících řešení," informovala Zorka Mašková z mediální agentury, která pneumatikářskou společnost zastupuje.



Ve stejném termínu bude zdražovat i konkurenční Pirelli, které v Česku prodává také levnější pneumatiky Formula. "Ceníkové ceny zvýšíme od 1. dubna. Bude se to týkat všech pneumatik ve všech segmentech. V průměru půjde o nárůst o pět procent," řekl Zdeněk Vacl, marketingový manažer Pirelli.



Zdražení se rozhodně netýká jen pneumatik směřujících na český trh. "Důvody jsou dané jednak ekonomickou situací, jednak zvyšováním vstupních nákladů. Nejde jen o český trh, zdražovat budeme všude," dodal Vacl.

"Koncern Michelin už stihl oznámit celosvětové zdražení až o osm procent. Toto navýšení se chystá od dubna v každém segmentu pneumatik, ať už jde o osobní, průmyslové, nebo motopneu," popisuje situaci na trhu Vojtech Schwangmaier.



Pavel Pachman, odborník na pneumatiky a vydavatel specializovaného magazínu Tyres & Equipment, potvrzuje, že cenu pneumatik neovlivňuje jen jedna surovina: "Ze zdražení syntetického kaučuku automaticky neplyne, že budou dražší pneumatiky. Záleží na dalších faktorech, třeba i na tom, z jakých zdrojů velcí výrobci materiál odebírají."



Samostatnou kapitolu podle odborníků představují čínské značky, které v posledních letech atakují český trh. Ty sice zdraží také, důvod je však jiný - sílící dolar. To je pro českého řidiče paradoxně dobrá zpráva. Cenově se totiž tyto někdy i poměrně nekvalitní pláště srovnají s evropskou produkcí.



"Evropská produkce pneumatik za srovnatelnou sumu nabídne větší kvalitu, navíc prověřenou nezávislými testy. V segmentu zaměřeném především na nízkou cenu jsou rozhodně skvělou volbou značky jako Kleber, Semperit, Fulda, slovenský Matador nebo tradiční český Barum," doplňuje Schwangmaier. Podle něj se bude nyní cena v Česku lišit. Zapojí se do ní totiž i konkurenční boj mezi jednotlivými e-shopy.

autor: Jan Markovič