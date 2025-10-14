Auto

Kromě tatrovek už i Ferrari. Miliardář koupí českého dovozce italských aut

Miliardář a majitel holdingu Czechoslovak Group Michal Strnad může koupit společnosti Scuderia SF Praha, Scuderia MC Praha a Scuderia Praha Racing, které se zabývají dovozem automobilů italských značek Ferrari a Maserati, jejich servisem a závodními aktivitami. Transakci povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Výši transakce úřad u fúzí neuvádí.
Foto: ČTK

"Ke spojení soutěžitelů dochází zejména v oblasti velkoobchodní distribuce a maloobchodního prodeje automobilů, souvisejících servisních služeb a v oblasti motorsportu. Úřad spojení soutěžitelů povolil, neboť nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Rozhodnutí je pravomocné," uvedl Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Scuderia SF Praha vznikla na začátku roku 2023 rozdělením původní společnosti Scuderia Praha na tři nástupnické společnosti. Kromě prodejce Ferrari vznikla firma Scuderia MC Praha zabývající prodejem a servisem vozů Maserati a Scuderia Praha Racing, která se zabývá závodními aktivitami. Jako majitel Scuderie SF v Evidenci skutečných majitelů figuruje exmanažer Penty Zdeněk Kubát.

Scuderia SF Praha loni podle účetní uzávěrky dostupné ve Sbírce listin ztrojnásobila čistý zisk na 75,8 milionu korun. Obrat vzrostl o pětinu na 1,426 miliardy korun.

Všechny tři společnosti Scuderia kupuje firma Altavia Trade, jejímž jediným majitelem je Michal Strnad, podle zprávy o vztazích dostupné ve Sbírce listin, není firma součástí Czechoslovak Group.

Michal Strnad je podle květnového žebříčku časopisu Forbes pro rok 2025 čtvrtým nejbohatším Čechem s odhadovaným majetkem ve výši 230,5 miliardy korun. Kromě zbrojařské skupiny CSG mu patří například Kinetic Group, Fiocchi, Tatra Trucks nebo Prim, podíl má i v hotelu Four Seasons Hotel Prague. Nedávno se Strnad také stal majoritním vlastníkem prvoligového fotbalového klubu Viktoria Plzeň.

Koncem srpna zveřejnil svůj žebříček nejbohatších Čechů časopis Euro. Podle jeho výpočtů je nejbohatší právě Michal Strnad s majetkem odhadovaným na 330 miliard korun. Web e15.cz počátkem září uvedl, že Strnad obsadil čtvrtou příčku s majetkem 239 miliard korun.

 
